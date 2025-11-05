Vina za martinovo mizo: okusi, ki povežejo jed, družbo in praznik

Ne veste, katero vino postaviti na bogato mizo za martinovo? Na Zlatem griču pravijo, da je skrivnost v ravnotežju med okusom, vonjem in toplino druženja, ki poveže vse za mizo. Zato so pripravili izbor vin, ki bo vaše goste navdušil. Sočno pečeno račko, gosko ali svinjsko pečenko, rdeče zelje in mlince povezujejo vina, izbrana z občutkom za harmonijo med aromo, toplino in prazničnim vzdušjem. Z vini iz vinske kleti Zlati grič boste ustvarili popolno jesensko doživetje, pri katerem se tradicija martinovega sreča z eleganco vinske kulture.

Vsako jesen, ko mošt dozori v vino, praznujemo martinovo – praznik svetega Martina iz Toursa ter praznik, ki slavi preobrazbo, druženje in veselje ob dobri hrani in vinu. Po starih šegah je mošt blagoslovil šaljivo našemljen domačin, ki so mu rekli škof Martin, in s tem dovolil, da se spremeni v pravo vino.

V slovenskih vinorodnih krajih, kot je tudi idilična pokrajina Škalce, kjer stoji vinska klet Zlati grič, se v tem času odvijajo vinske degustacije, pojedine in vesela druženja. Tradicionalno so na mizah gosi ali race z rdečim zeljem in mlinci.

"Martinovo je praznik vina, a prav tako praznik hrane, ki se z njim dobro ujame. Jesenske jedi so bogate, krepke in močneje začinjene, zato temu prilagodimo tudi izbor vina," pojasnjuje enolog Sašo Topolšek.

Praznični duh martinovega začutimo prav v ravnovesju med pogovori ob mizi, težo jedi in svežino vina. Zlati grič s svojo vinsko zgodbo in gostoljubnostjo je zato najboljša izbira za takšno doživetje.

Vino, ki se dotakne čustev

Na Zlatem griču vsaka degustacija postane zgodba. Gostje se srečajo s Katarino Furman, vodjo turizma in sommelierko, ki verjame, da vino nikoli ni le pijača, temveč doživetje. "Pokušina vin na Zlatem griču je vedno več kot le okušanje. Vino so čustva – moraš ga pogledati, povonjati in začutiti. Šele takrat res razumeš, kaj se skriva v njem," pravi. Vsak kozarec tako postane del trenutka, ki ostane v spominu – del harmonije, ki jo uteleša tudi slogan vinske kleti Zlati grič: In vino harmonia.

"Pri nas se vsak obisk spremeni v nepozabno doživetje, ob katerem nastanejo spomini za vse življenje," gostom obljublja Katarina Furman, vodja turizma v vinski kleti Zlati grič. Foto: Zlati grič

Katero vino izbrati za popolno martinovo pojedino?

Čeprav je praznik posvečen vinu, je prav kombinacija hrane in pijače tista, ki ustvari nepozabno izkušnjo. Enolog Sašo Topolšek z Zlatega griča svetuje, katera njihova vina se odlično ujemajo z jesenskimi okusi.

Vino, ki se odlično podaja rački ali goski in rdečemu zelju

Topolšek za spremljavo priporoča njihov rdeči cuve iz linije Premium. Red Habit, enakomerna kombinacija modre frankinje in modrega pinota, oba zorjena 16 mesecev, vas bo navdušil z rubinasto barvo in rahlim vijoličastim odtenkom. Sadne note modrega pinota dopolnjuje rahel pridih popra, kar da cuveju bogat in zaokrožen okus, ki je dovolj eleganten, da se poda k rački.

Vino, ustvarjeno za jedi iz divjačine

Za jedi iz divjačine, kjer prevladujejo izraziti in polni okusi, enolog priporoča Modri pinot iz Črne linije. Grozdje za vino izvira z izbranih leg z najboljšimi pogoji za zorenje in je polnjeno le v najboljših letnikih. Ponaša se z globoko rubinasto barvo ter vonjem po jagodičevju, malinah in češnjah. Okus je eleganten, bogat in harmoničen – dovolj intenziven, da spremlja jedi iz divjačine, a hkrati prefinjen, da ne prekrije njihovega značaja.

Popolna svežina ob svinjski pečenki

Sašo Topolšek ob svinjski pečenki priporoča vino polsuhi Renski rizling iz linije Kreativa. Z vonjem po breskvi in hruški ter ravno pravšnjim razmerjem med kislino in sladkobo je sveža ter klasična izbira vsakega nedeljskega kosila.

Odličen za sladkosnede

Tisti, ki obožujete sladek grižljaj po kosilu ali pa preprosto uživate v klepetu, po nasvetu enologa izberite Traminec iz linije Kreativa. Gre za polsladko vino z značilno aromo hruške in jabolka.

Udobje vina in domačnosti

Martinovo ni le praznik vina in okusov, je tudi praznik povezanosti – z družino, prijatelji in znanci. Ob tej priložnosti se zberejo ob mizi, polni dobrot, delijo smeh in pogovore ter ustvarjajo vzdušje domačnosti. "Vino je najlepše piti ob dobri družbi in hrani, ki diši po domačem," poudarja Topolšek.

Najlepši del dobre hrane in vina je druženje – trenutki ob mizi, ko se okusi spremenijo v spomine. V takšnih trenutkih nastajajo spomini, ki trajajo dlje od zadnje kapljice vina. Prepustite se neokrnjeni naravi, tesno povezani z zgodovino Žičke kartuzije, obiščite Zlati grič in izkusite več.

Vinska klet Zlati grič je za svojo zasnovo prejela številna mednarodna arhitekturna priznanja in je ena najsodobnejših vinskih kleti v regiji. Foto: Zlati grič

Svežina vsake kapljice in toplina jesenskih barv

Zlati griči vabijo na praznik vsega, kar vino simbolizira, na kraj, kjer se okusi vin, vonj jeseni, mirnost narave in nasmeh ob polni mizi združijo v eno. Privoščite si oddih med vinogradi, pokušino lokalnih vin ali kulinarično razvajanje – Zlati grič vas čaka z odprtimi vrati.

"Ker se pri nas vsak obisk spremeni v nepozabno doživetje, ob katerem nastajajo spomini za vse življenje," goste vabi vodja turizma Katarina Furman. Vsaka kapljica njihovega vina namreč pripoveduje zgodbo o tradiciji Škalskih gričev, lokalnih običajih in večstoletni tradiciji, ki so oblikovali okus in značaj vsake grozdne jagode.

Ko vinogradi zažarijo v zlatu Jesenski čas griče nad Slovenskimi Konjicami, le uro vožnje iz Ljubljane in dobrih trideset minut iz Maribora, odene v čudovite rumeno-rdečkaste tone, ki razkrijejo pravi pomen imena Zlati grič. Dnevi v jeseni so dolgi zaradi prisojne lege, mirna pokrajina pa ustvari prizor, ki se vtisne v spomin. Nežni sončni žarki se tik pred trgatvijo zrcalijo v jagodah in jih objemajo, kot bi bilo grozdje obdano z medeno svetlobo: "Zlato je tisto, zaradi česar so naša vina to, kar so. In hkrati je zlato simbol kakovosti." Na posestvu so ponosni, da se že osem stoletij med temi vinogradi prepletata tradicija in sodobnost – kjer so nekoč vino pridelovali kartuzijanski menihi, danes zorijo sodobna in nagrajena vina, ki nosijo podpis tega izjemnega kraja. Zlati grič ni le vinska klet, je edinstvena destinacija, kjer se prepletajo narava, arhitektura in kulinarika. Vsak obisk ponuja ravnovesje med raziskovanjem vinogradov, sprehodi po gričih in sprostitvijo ob vrhunskih vinih, ki nosijo pečat lokalne tradicije. Med vinogradi se razprostira igrišče za golf z devetimi luknjami, ki v jesenskem soncu še vedno vabi tako začetnike kot izkušene igralce. Ljubitelji narave se lahko v okolici tudi sprehodijo ali obiščejo bližnjo Žičko kartuzijo, enega najstarejših samostanov v Evropi. Nepozabni razgledi obdajajo celotno posestvo, v osrčju katerega stoji Gostilna Zlati grič. Tu kuharji ustvarjajo jedi iz lokalnih sestavin in jih združujejo z domačimi vini – od preprostih kosil do večhodnih degustacijskih menijev. Na Zlatem griču ne gre le za pokušino, ampak za doživetje, ki združuje vino, zgodovino, naravo in arhitekturo. Obiščite jih na vodenem ogledu vinske kleti, poskusite nagrajena vina ali pa se preprosto prepustite lokalnim jesenskim dobrotam.



Odličen pobeg ob hladnih jesenskih dneh: Vinogradniški dvorec iz 15. stoletja je danes butični penzion s tremi apartmaji, ki skupaj sprejmejo do deset gostov. Foto: Zlati grič

