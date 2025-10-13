Mesec požarne varnosti: Preizkusite se v evakuacijskem izzivu in osvojite nagrado!

Oktober je mesec požarne varnosti in letos je posvečen evakuaciji . Preverite, kako dobro je vaše znanje s tega področja in kako bi se odrezali pri evakuaciji iz gorečega objekta.

Ob mesecu požarne varnosti smo pripravili nagraden evakuacijski izziv. Sprehodite se skozi vprašanja in se ob vsakem pravilnem odgovoru pomaknite korak naprej po evakuacijski poti proti izhodu, vmes pa se ustavite še ob Info točkah. Ob nepravilnem izbranem odgovoru se igra za vas zaključi, a v vsakem primeru lahko sodelujete v nagradnem žrebu za praktično nagrado.



Sodelujete lahko na tej povezavi.

Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali 16 nagrajencev, ki prejmejo gasilni aparat 1kg Gloria.