Novi električni Cayenne s 1.156 konjskimi močmi briše meje mogočega

Porsche odpira novo poglavje svoje uspešnice. Z modelom Cayenne Electric stuttgartski proizvajalec predstavlja tehnološki presežek, ki združuje pristno Porschejevo DNK s pionirsko tehnologijo. Z močjo do 850 kilovatom in navorom 1.500 Newton metrov to ni le električna alternativa, temveč najzmogljivejši serijski Porsche v zgodovini.

Ko je Porsche leta 2002 predstavil prvega Cayenna, so mnogi dvomili o uspehu športnega terenca. Danes vemo, da je bil to model, ki je odprl vrata v nov tržni segment. Dve desetletji pozneje smo priča podobnemu prelomnemu trenutku. Prihaja popolnoma električni Cayenne, ki ne sklepa kompromisov. Ravno nasprotno, s surovimi številkami in tehnologijo iz sveta motošporta utiša še zadnje dvomljivce, ki menijo, da elektrika ne more ponuditi pravih čustev.

Zmogljivost na ravni hiperšportnikov

Če pogledamo samo tehnične podatke, postane jasno, da Porsche ne cilja le na konkurenco v segmentu SUV, ampak kar na superšportnike. Vrhunska različica Cayenne Turbo Electric ob uporabi sistema Launch Control razvije do osupljivih 850 kilovatov (1.156 konjskih moči) največje moči in kar 1.500 Newton metrov navora.

Kaj to pomeni v praksi na cesti? 2,5-tonski Cayenne Turbo Electric se z mesta do sto kilometrov na uro izstreli v pičlih 2,5 sekunde. To je podatek, ki je bil še nedavno rezerviran za najbolj eksotične hiperšportne avtomobile, zdaj pa je na voljo v vozilu, s katerim lahko peljete družino na morje ali smučanje. Najvišja hitrost znaša 260 kilometrov na uro.

Tudi vstopna različica Cayenna ni sramežljiva. S sistemsko močjo 325 kilovatov (442 konjskih moči) do stotice pospeši v 4,8 sekunde, kar je še vedno izjemno hiter dosežek za vsakdanjo rabo. Obe izvedenki sta opremljeni z naprednim štirikolesnim pogonom in sistemom Porsche Traction Management (ePTM), ki navor med kolesi razporeja z milisekundno natančnostjo.

2,5 tonski Cayenne Turbo Electric se z mesta do sto kilometrov na uro izstreli v pičlih 2,5 sekunde. Foto: Porsche

Tehnologija iz Formule E in polnjenje med kratkim postankom za kavo

Inženirji so pri razvoju uporabili rešitve neposredno iz sveta dirkanja. Zadnji elektromotor pri modelu Turbo ima neposredno oljno hlajenje, kar zagotavlja, da moč ne upade niti pri ponavljajočih se pospeševanjih. Posebnost je tudi rekuperacija. Z močjo do 600 kilovatov se Cayenne Electric uvršča ob bok dirkalnikom Formule E. V vsakdanjem prometu to pomeni, da kar 97 odstotkov vseh zaviranj opravijo zgolj elektromotorji, klasične zavore pa počivajo.

Ker pa Slovenci radi potujemo, bodisi na Hrvaško na morje ali v Alpe, je ključen doseg. V dnu vozila se skriva popolnoma na novo razvita baterija s kapaciteto 113 kilovatnih ur. Zahvaljujoč napredni kemiji omogoča doseg do 642 kilometrov (po WLTP).

Ko pa je treba baterijo napolniti, 800-voltna arhitektura pokaže svoje zobe. Cayenne omogoča polnjenje z močjo do kar 400 kilovatov. V praksi to pomeni, da se baterija od deset do 80 odstotkov napolni v manj kot 16 minutah. Ravno dovolj za hiter espresso na bencinskem servisu ob avtocesti. Novost je tudi opcijsko induktivno polnjenje (11 kilovatov), kjer vozilo le zapeljete nad talno ploščo in polnjenje se začne brez kablov.

Novost pri Cayennu je tudi opcijsko induktivno polnjenje. Foto: Porsche

Digitalno razkošje: zaslon tudi za sovoznika

V notranjosti je Cayenne zrasel in postal prostornejši, saj je medosna razdalja daljša za kar 13 centimetrov. Voznikov delovni prostor, imenovan Porsche Driver Experience, je zdaj popolnoma digitaliziran, a ohranja bistvo. Osrednji element je ukrivljen 14,25-palčni zaslon, prvič pa je na voljo tudi 10,9-palčni zaslon za sovoznika.

Ta potniku omogoča, da med vožnjo gleda filme ali upravlja navigacijo, ne da bi pri tem motil voznika, saj posebna folija preprečuje pogled na ta zaslon z voznikove strani. Kljub digitalizaciji so pri Porscheju modro ohranili fizična stikala za klimatsko napravo, kar bodo vozniki zagotovo cenili.

Podvozje, ki premaga fiziko

Da se takšna masa pelje, kot pravi Porsche, skrbi serijsko zračno vzmetenje. Prvič v tem modelu pa je na voljo sistem Porsche Active Ride. Ta sistem, ki smo ga spoznali že v novi Panameri, skoraj popolnoma izniči nagibanje karoserije v ovinkih. Avto se v ovinek nagne kot motorist, pri pospeševanju in zaviranju pa ostaja povsem raven. Za okretnost v mestnih središčih ali ozkih garažnih hišah skrbi krmiljenje zadnje preme, ki kolesa obrača do pet stopinj.

Z modelom Cayenne Electric stuttgartski proizvajalec predstavlja tehnološki presežek, ki združuje pristno Porschejevo DNK s pionirsko tehnologijo. Foto: Porsche

Konfigurirajte svojega

Vas zanima, kakšen bi bil vaš sanjski Cayenne? V Porsche Centru Ljubljana vam bodo z veseljem pomagali pri konfiguraciji in odgovorili na vsa vprašanja o novem modelu. Sestavite svojega v konfiguratorju že danes!

Vse informacije v tem članku so informativne narave. Prikazana vozila lahko vključujejo dodatno opremo, ki ni del serijske opreme. Porsche Inter Auto d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb specifikacij, modelov, opreme, prodajnih akcij, finančnih ponudb ter cen brez predhodnega obvestila. Za natančne informacije o ponudbi vozil se obrnite na prodajne svetovalce v Porsche Centru Ljubljana.

Naročnik oglasa: Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto d. o. o.