Uprava BMW je danes potrdila, da bo od 14. maja 2026 naprej upravo nemškega podjetja vodil Milan Nedeljković. Srbski avtomobilski strokovnjak bo na tem mestu nasledil Oliverja Zipseja. Ta se bo maja prihodnje leto po 35 letih poslovil od BMW.

Nedeljković je danes star 56 let, svojo kariero pri BMW pa je kot pripravnik začel leta 1993. Od takrat je bil znotraj podjetja na številnih pomembnih položajih – vodil je tovarno v Oxfordu, Leipzigu in Münchnu. Od leta 2019 je del uprave BMW in tam je trenutno zadolžen za divizijo proizvodnje.

