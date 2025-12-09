Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Milan Nedeljković BMW

Milan Nedeljković – od pripravnika do izvršnega direktorja BMW

Uradno: BMW bo od maja 2026 vodil srbski strokovnjak Milan Nedeljković

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Milan Nedeljković BMW | Milan Nedeljković je pri BMW zaposlen že 32 let. | Foto BMW

Milan Nedeljković je pri BMW zaposlen že 32 let.

Foto: BMW

Vodenje BMW prevzema izkušeni srbski avtomobilski strokovnjak Milan Nedeljković.

Uprava BMW je danes potrdila, da bo od 14. maja 2026 naprej upravo nemškega podjetja vodil Milan Nedeljković. Srbski avtomobilski strokovnjak bo na tem mestu nasledil Oliverja Zipseja. Ta se bo maja prihodnje leto po 35 letih poslovil od BMW. 

Nedeljković je danes star 56 let, svojo kariero pri BMW pa je kot pripravnik začel leta 1993. Od takrat je bil znotraj podjetja na številnih pomembnih položajih – vodil je tovarno v Oxfordu, Leipzigu in Münchnu. Od leta 2019 je del uprave BMW in tam je trenutno zadolžen za divizijo proizvodnje. 
 

