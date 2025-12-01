Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

BMW Retail.NEXT

BMW bo v Sloveniji prenovil prodajne salone, začeli so v Ljubljani #foto

BMW salon Autowallis | Foto BMW

Foto: BMW

BMW je v Ljubljani odprl prenovljen prodajni salon, ki predstavlja nove smernice kombinacije fizičnega in digitalnega dojemanja avtomobila ter postopka nakupa. Tem smernicam bodo sledili tudi ostali prodajni saloni.

Prenovljeni salon AutoWallis v Ljubljani je prvi v Sloveniji, zasnovan v skladu z BMW-jevo najnovejšo globalno arhitekturo Retail.NEXT. 

“Koncept temelji na odprti in modularni prostorski zasnovi, naprednih digitalnih rešitvah ter procesih, ki omogočajo popolno posvečenost kupcu. Nova nakupna pot združuje fizično doživetje salona z individualiziranimi digitalnimi storitvami,” napovedujejo pri BMW. 

Ljubljanskemu bodo sledili tudi ostali saloni

BMW salon Autowallis | Foto: BMW Foto: BMW “Naš cilj je jasen – združiti najboljše iz fizičnega in digitalnega sveta ter ustvariti okolje, kjer se inovacije, estetika in osebni pristop povezujejo v popolno zgodbo. Nova arhitektura salona, napredna digitalna orodja in svež, odprt koncept so rezultat naše ambicije, da kupcem omogočimo izkušnjo, ki je pregledna, intuitivna in navdihujoča. Ta prenova ni zgolj posodobitev prostora, temveč nov standard, ki ga želimo postopoma razširiti po celotni Sloveniji. Verjamem, da bomo s tem pristopom kupcem ponudili izkušnjo prihodnosti, našim ekipam pa orodja, da stopijo še bližje strankam in ustvarijo nove, dolgotrajne odnose,” je povedal Aleš Suhorepec, generalni direktor BMW Group Slovenija.

Pri BMW so potrdili, da je prenova Autowallisovega salona prvi korak postopne prenove vseh BMW salonov po Sloveniji.

AutoWallis v Ljubljani že od leta 2020 deluje kot prodajno-servisni partner BMW Group Slovenija in je hčerinsko podjetje Skupine AutoWallis – enega najmočnejših avtomobilskih koncernov v regiji, prisotnega v 17 državah Srednje in Vzhodne Evrope. AutoWallis je največji trgovec BMW in MINI na Madžarskem.
