Sodobna intepretacija legende: kaj vse zmore na cesti, smo kaj pogrešali?

BMW R 12 G/S je motocikel, ki združuje duh pionirskih GS-modelov z moderno tehnologijo in je obenem kot tak tudi jasen poklon zgodovini. Namenjen je motoristom, ki cenijo tradicijo, hkrati pa želijo uživati v uglajeni vsakodnevni vožnji. Nova izvedba je oblikovno in konceptualno navdihnjena z legendarnim BMW R80 GS iz 80. let, modelom, ki je definiral segment potovalnih enduro motociklov in vzpostavil kultno GS-filozofijo: vsestranskost, robustnost ter dominanco v vseh razmerah na cesti in terenu.

Prvi iz serije GS-ov, R80 G/S je bil pionir, ki je združil svet cestnih potovalnikov in terenskih motociklov. Bil je robusten, izjemno vzdržljiv, opremljen z legendarnim dvocilindrskim bokser motorjem ter kardanskim prenosom moči na zadnje kolo. V tistem času je predstavljal nekaj povsem novega. Proizvodnja modela R80 GS je stekla leta 1980, na začetku pa ni bil ravno prodajno uspešen motor, sploh če ga primerjamo z današnjo uspešnostjo serije GS.

Obujeni retro stil pri R 12 G/S ne poskuša tekmovati z novejšimi GS-modeli, kot je R 1300 GS, temveč interpretirati originalno filozofijo prvotnega GS-a: preprost, robusten in zmogljiv motocikel, namenjen predvsem utrjenim potem, z dovolj vsestranskosti za makadam ter tudi izlete po brezpotjih.

Palec gor: odlična retro GS oblika, bokser motor z veliko moči, vožnja je posebna izkušnja

odlična retro GS oblika, bokser motor z veliko moči, vožnja je posebna izkušnja Palec dol: ni merilnika količine goriva, višji cenovni razred

Foto: Sašo Jalšovec

Retro, a še vedno izrazito GS

R 12 G/S ostaja zvest retro estetiki, ki jo oblikujejo okrogel LED-žaromet, sicer v sodobni tehniki, izstopajoč bokser agregat in minimalističen zadnji del. Kovinski elementi in vsa vidna mehanika skupaj ustvarjajo vizualno pristnost, ki jo dopolnjuje sodoben tehnološki pridih. Široko krmilo ter višji ter pokončen položaj sedenja še vedno predstavljajo tipične prvine prvih GS-ov, v bolj prefinjeni, sodobni interpretaciji. Tudi barvne kombinacije, razen osnovne popolnoma črne, poudarjajo povezanost z zgodovino modela.

Zmogljiv, a uglajen agregat

Dvocilindrski bokser s 1.170 kubičnimi centimetri ponuja 110 konjskih moči in 116 Nm navora. V praksi motor deluje izjemno uglajeno in uravnoteženo. Nekoliko manj agresiven kot pri večjem bratu R 1300 GS, a z dovolj moči za dinamično vožnjo. Njegova prožnost je občutna v vseh prestavah, izstopa predvsem po svoji linearni dostavi moči, a kljub temu z dovolj karakterja, da ostaja zanimiv. Kardanski prenos je pomemben del celotne izkušnje, občutek neposrednega, robustnega prenosa moči na podlago je seveda nekaj posebnega. K tekočemu upravljanju pripomore tudi odličen pripomoček pri prestavljanju, quickshifter, ki pa je žal del dodatne opreme.

Foto: Sašo Jalšovec Foto: Sašo Jalšovec

Vožnja izžareva retro značaj

R 12 G/S je postal bolj “salonski terenec”, namenjen bolj urbanemu okolju in podeželskim cestam. Na terenu je sicer uporaben, sploh v enduro izvedbi z grobimi gumami in ostalimi dodatki za terensko vožnjo, vendar ni zasnovan kot resen off-road motocikel. Sedež je nekoliko višji, kar je manj prijetno za nižje voznike, a omogoča odličen pregled, široko krmilo pa daje zelo sproščen občutek med vožnjo.

Vzmetenje je naravnano na udobje, a dovolj čvrsto, da ponuja stabilnost v zavojih. Na vijugastih lokalnih cestah vožnja z njim pride najbolj do izraza. Je izredno zanesljiv, predvidljiv in kot tak izredno prijeten, hitro zleze pod kožo in bi lahko bil dober tudi za daljša križarjenja, čeprav temu ni primarno namenjen.

Moderna elektronika v klasični embalaži

Retro prikazovalnik združuje analogni videz in digitalne funkcionalnosti – zanimiva posebnost, ki je postala “znak tradicije” pri BMW-jevih retro modelih. Na voljo je sicer tudi popolnoma digitalen zaslon, vendar mu vsekakor bolj pristoji klasičen okrogel.

Prek prikazovalnika so na voljo vse glavne informacije o stanju motorja in ostalih funkcijah, moti le odsotnost kazalnika količine goriva. Ne prikazuje preostalega goriva v rezervoarju; voznik dobi le opozorilno lučko, ko pride čas za rezervo. A gre pri BMW-ju za zavesten konceptni izbor, ki sledi filozofiji poenostavljene vožnje in retro pristnosti, čeprav bo komu morda povzročil nepotrebno negotovost na daljših poteh.

Na voljo so tudi vsi glavni asistenčni sistemi: proti blokirni sistem ABS, sistem proti zdrsu, tempomat. Opcijsko je na voljo tudi sistem za pomoč pri speljevanju na klancu, omenjeni quickshifter pa pomaga pri prestavljanju. Za dodatno udobje med vožnjo je na voljo tudi gretje ročk. Del dodatne opreme je tudi sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah in tipka za klic v sili.

Izbiramo lahko med tremi načini vožnje – Rain, Road in Enduro; pri paketu opreme Enduro pa dobimo še dodatni način Enduro PRO za optimalno zmogljivost na terenu. Od vsega nabora smo pogrešali le aktivno vzmetenje, ki ga premorejo ostali modeli iz družine GS. Seveda pa je na voljo tudi širok izbor prtljažnih torb.

Tradicija, stil in užitek

BMW R 12 G/S je motocikel za tiste, ki iščejo motor za popotovanja s posebno izkušnjo. Zmogljiv bokser motor, kardanski prenos in odlična ergonomija ustvarjajo prepoznavno BMW-jevo izkušnjo, zavito v retro estetiko in sodobno interpretacijo kultnega R80 G/S.

Je salonski terenec z dušo GS-a in motocikel, ki prepriča tudi s svojim značajem. Ni namenjen tekmovanju z adventure velikani, temveč navdušuje kot poklon začetkom serije GS – robusten, zmogljiv in izrazito poseben v pozitivnem smislu. Zgodovina GS-ov s sodobnim udobjem in uglajenostjo – to je BMW R 12 G/S.