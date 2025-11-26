Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

BMW Z4 Final Edition

Uradno iz BMW, konec po 30 letih: Z4 se z zadnjo serijo poslavlja marca #foto

To je zadnja omejena serija modela BMW Z4.

To je zadnja omejena serija modela BMW Z4.

Foto: BMW

BMW je izdelal zadnjo serijo modela Z4, ki ga bodo nehali izdelovati marca prihodnje leto. Tako se vsaj za zdaj končuje zgodba dvosedežnega roadsterja, ki jo je začel Z3 pred 30 leti.

Potem ko je Toyota napovedala zadnjo serijo obstoječe generacije supre, je bil podoben korak s strani BMW le še vprašanje časa. Supro in Z4 so Japonci in Nemci izdeli skupaj. Zdaj je uradno - BMW bo januarja začel zbirati naročila za zadnjo omejeno serijo vozila, ki ga bodo nepreklicno prenehali izdelovati konec marca 2026.

Foto: BMW

Kaj prinaša zadnja omejena (poslovilna) serija?

BMW Z4 | Foto: BMW Foto: BMW Zadnja serija prinaša vpadljivo črno barvo in nekaj dodatkov kot so rdeče zavorne čeljusti in rdeče šive v notranjosti. Na voljo bo za vse različice M4. Ta serija stane največ 7.400 evrov. Ker ta serija zahteva opremski paket M Sport in ker imajo tega nekatere pogonske različice že serijsko, lahko dodatek k ceni pade tudi na kvečjemu 4.200 evrov.

Za BMW je bil Z4 nadaljevanje dolge tradicije športnih dvosedov z odprto streho - med predhodniki so avtomobilske ikone kot so 328 roadster, 507 in Z8. 

Konec zgodbe, ki jo je leta 1995 začel BMW Z3

Zadnja serija bo na voljo z vsemi motornimi različicami, prav tako z ročnim ali samodejnim menjalnikom.
Foto: BMW Model Z4 so pri BMW pokazali jeseni leta 2002. Bil je neposredni naslednik modela Z3, ki so ga sicer na ceste poslali že leta 1995. Sledili sta še dve generaciji Z4 (2008 in 2018).

Toyota je medtem že napovedala novo generacijo supre, ki pa je ne bodo več razvijali skupaj z BMW. Ti so potrdili, da neposrednega naslednika za Z4 ne bo. Ni pa izključeno, da bi avtomobil s tako oznako izdelali na osnovi platforme “neue klasse”. 

Foto - spomin na predhodnje generacije in Z3

Foto: BMW

BMW Z3 BMW Z4 BMW
