Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
14. 10. 2025,
13.38

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Sotheby's dražba motorna vozila Papež Leon XIV. BMW Motor

Torek, 14. 10. 2025, 13.38

10 minut

Predelan motor BMW, ki ga je podpisal papež, gre na dražbo: toliko bi lahko zanj iztržili

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
papež Leon XIV., motorno kolo BMW | Papež je posebej predelan motor, ki gre zdaj na dražbo, pretekli mesec blagoslovil in podpisal. | Foto Profimedia

Papež je posebej predelan motor, ki gre zdaj na dražbo, pretekli mesec blagoslovil in podpisal.

Foto: Profimedia

Motor znamke BMW, ki ga je prešnji mesec podpisal papež Leon XIV., bo šel v soboto na dražbo v Münchnu, je objavila dražbena hiša RM Sotheby's. Za motorno kolo želijo iztržiti do okoli 60 tisoč evrov in izkupiček nameniti projektom, s katerimi pomagajo otrokom na Madagaskarju.

Papež Leon XIV. je 3. septembra na slavnostnem dogodku v Vatikanu podpisal bel motor znamke BMW in ga tudi blagoslovil. Posebej predelan BMW R 18 Transcontinenta bodo sedaj dražili na sobotni dražbi dražbene hiše RM Sotheby's.

Za motor želijo iztržiti od 40 do 60 tisoč evrov

Vozilo je prejšnji mesec v Rim pripeljala skupina, ki deluje pod imenom Jesus Biker. Njeni člani so se od nemškega mesta Schaafheim do rimskega trga sv. Petra vozili tri dni, model motorja pa naj bi bil navdihnjen z izgledom papamobila. Ustanoviteljema podjetja se je porodila ideja, da bi za papeža ustvarila popolnoma edinstveno motorno kolo za dober namen. Pobarvali so ga v biserno belo barvo, nanj pa so poleg drugih predelav nalepili tudi grb Vatikana.

Iz dražbene hiše RM Sotheby's so sporočili, da pričakujejo, da bodo za motorno kolo na sobotni dražbi iztržili med 40 in 60 tisoč evri. Izkupiček dražbe bodo prek Missio Austria (papeške misijonske družbe v Avstriji) donirali projektom, ki pomagajo otrokom na Madagaskarju.

Vatikan Lula
Novice Hud incident v Vatikanu: "Papež je v šoku" #video
Papež Leon XIV.
Novice Papež objavil pomemben dokument. To prosi vernike.

Sotheby's dražba motorna vozila Papež Leon XIV. BMW Motor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.