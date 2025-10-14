Motor znamke BMW, ki ga je prešnji mesec podpisal papež Leon XIV., bo šel v soboto na dražbo v Münchnu, je objavila dražbena hiša RM Sotheby's. Za motorno kolo želijo iztržiti do okoli 60 tisoč evrov in izkupiček nameniti projektom, s katerimi pomagajo otrokom na Madagaskarju.

Papež Leon XIV. je 3. septembra na slavnostnem dogodku v Vatikanu podpisal bel motor znamke BMW in ga tudi blagoslovil. Posebej predelan BMW R 18 Transcontinenta bodo sedaj dražili na sobotni dražbi dražbene hiše RM Sotheby's.

Za motor želijo iztržiti od 40 do 60 tisoč evrov

Vozilo je prejšnji mesec v Rim pripeljala skupina, ki deluje pod imenom Jesus Biker. Njeni člani so se od nemškega mesta Schaafheim do rimskega trga sv. Petra vozili tri dni, model motorja pa naj bi bil navdihnjen z izgledom papamobila. Ustanoviteljema podjetja se je porodila ideja, da bi za papeža ustvarila popolnoma edinstveno motorno kolo za dober namen. Pobarvali so ga v biserno belo barvo, nanj pa so poleg drugih predelav nalepili tudi grb Vatikana.

Iz dražbene hiše RM Sotheby's so sporočili, da pričakujejo, da bodo za motorno kolo na sobotni dražbi iztržili med 40 in 60 tisoč evri. Izkupiček dražbe bodo prek Missio Austria (papeške misijonske družbe v Avstriji) donirali projektom, ki pomagajo otrokom na Madagaskarju.