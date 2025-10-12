Hud incident v Vatikanu: "Papež je v šoku" #video

V baziliki svetega Petra v Vatikanu je moški v petek dopoldan uriniral na oltar.

Varnostniki in policisti v civilu so ga hitro pospremili iz cerkve, nato pa so ga pripadniki vatikanske žandarmerije odpeljali na policijsko postajo v Vatikanu, ki ga je predala italijanski policiji.

Ker je šlo za tujca, je po poročanju italijanskih medijev zaradi dejanja prejel odredbo o deportaciji iz države.

V Vatikanu se na petkov incident uradno še niso odzvali, so pa nekateri italijanski mediji poročali, da naj bi bil papež Leon XIV po tem, ko so ga obvestili o dogodku, povsem v šoku.