Nedelja, 12. 10. 2025, 18.12
10 minut
Hud incident v Vatikanu: "Papež je v šoku" #video
V baziliki svetega Petra v Vatikanu je moški v petek dopoldan uriniral na oltar.
Varnostniki in policisti v civilu so ga hitro pospremili iz cerkve, nato pa so ga pripadniki vatikanske žandarmerije odpeljali na policijsko postajo v Vatikanu, ki ga je predala italijanski policiji.
Ker je šlo za tujca, je po poročanju italijanskih medijev zaradi dejanja prejel odredbo o deportaciji iz države.
V Vatikanu se na petkov incident uradno še niso odzvali, so pa nekateri italijanski mediji poročali, da naj bi bil papež Leon XIV po tem, ko so ga obvestili o dogodku, povsem v šoku.