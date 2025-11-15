Papež Leon XIV. je danes v Vatikanu na avdienci gostil številne filmske zvezde, pri čemer je zbrane igralce in režiserje, med katerimi so bili Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Monica Bellucci in Spike Lee, pozval, naj nadaljujejo svoje delo "romarjev domišljije" in s tem pripomorejo k prinašanju upanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Papež Leon XIV. je na prvem tovrstnem srečanju izrazil močno podporo globalni filmski industriji in izrazil zaskrbljenost zaradi vse manjšega obiska kinematografov. Posvaril je tudi pred njihovim zapiranjem in jih označil za "utripajoča srca skupnosti".

"Kar nekaj ljudi pravi, da sta kinematografsko ustvarjanje in izkušnja v nevarnosti. Pozivam institucije, naj se ne vdajo, temveč sodelujejo pri potrjevanju družbene in kulturne vrednosti te dejavnosti," je dejal.

Svoje goste je nagovoril v italijanščini in pri tem spregovoril o moči filma, ki da lahko tako zabava kot izobražuje. Obenem pa je filmske ustvarjalce po poročanju britanskega BBC pozval, naj ne bežijo od tega, kar je označil za "rane sveta".

"Nasilje, revščina, izgon, osamljenost, zasvojenost in pozabljene vojne so teme, ki jih je treba priznati in o njih govoriti," je dejal papež. "Dober film na izrablja bolečine, temveč jo priznava in raziskuje. To so počeli vsi veliki režiserji," je dejal.

Med povabljenimi so bili med drugim tudi Albert Serra, Marco Bellocchio, Emir Kusturica, George Miller, Gaspar Noe, Gus van Sant in Laura Citarella.

Kateri so najljubši filmi ameriškega papeža?

Ni jasno, kako je bil seznam povabljenih sestavljen, se pa nihče ob prisotnih režiserjev ni znašel na ta teden objavljenem seznamu najljubših filmov ameriškega papeža.

Kot je razkril Vatikan, so med njimi klasika iz 60. let Moje pesmi, moje sanje, ameriški fantazijski film Čudovito življenje in dobitnik številnih nagrad, film Življenje je lepo italijanskega režiserja Roberta Benignija.

Po uvodnem nagovoru je nato Leon XIV. posebej pozdravil vse člane avdience, na čelu z Blanchett. "Pozval nas je, naj se vrnemo k svojemu delu in navdihujemo ljudi," je Blanchett pozneje po poročanju BBC povedala novinarjem.

Spike Lee, ki je znan kot velik ljubitelj košarke, je v Chicagu rojenemu papežu podaril majico kluba New York Knicks s številko 14 in imenom papež Leon.