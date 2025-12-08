Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 17.07

Razglasili nominirance za zlate globuse

Zlati globusi | Zlate globuse bodo podelili 11. januarja prihodnje leto v Kaliforniji. | Foto Reuters

Zlate globuse bodo podelili 11. januarja prihodnje leto v Kaliforniji.

Foto: Reuters

Akcijski triler Ena bitka za drugo režiserja Paula Thomasa Andersona si je na današnji razglasitvi nominirancev prislužil največ možnosti, da osvoji prihodnje zlate globuse, ki jih bodo podelili 11. januarja v Kaliforniji. Dobil je devet nominacij, med drugim za najboljšo komedijo ter za glavna igralca Leonarda DiCapria in Chase Infiniti.

Z osmimi nominacijami sledi film Sentimentalna vrednost Joachima Trierja in s sedmimi nominacijami grozljivka Ryana Cooglerja Grešniki.

V kategoriji najboljše filmske drame so poleg omenjenih dveh nominirani še Hamnet, Bila je samo nesreča, Frankenstein in Tajni agent. V kategoriji najboljša komedija/muzikal pa poleg vodilnega filma po številu nominacij še filmi Marty Supreme, Bugonija, Modra luna, No Other Choice in Nouvelle Vague.

Presenečenje: Sydney Sweeney brez nominacije

Za najboljše igralske stvaritve v filmskih dramah se druge najprestižnejše nagrade za film in televizijo po oskarjih lahko nadejajo še igralci Michael B. Jordan, Wagner Moura, Joel Edgerton, Dwayne Johnson, Jeremy Allen White in Oscar Isaac ter Jessie Buckley, Renate Reinsve, Jennifer Lawrence, Tessa Thompson, Julia Roberts in Eva Victor.

Med nominiranci sta tudi Ariana Grande in Cynthia Erivo za nastop v muzikalu Žlehtnoba: Za vedno, čeprav film sam ni bil izbran v tekmo za zlati globus. Za najboljšega režiserja se potegujejo Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo), Ryan Coogler (Grešniki), Guillermo del Toro (Frankenstein), Jafar Panahi (Bila je samo nesreča), Joachim Trier (Sentimentalna vrednost) in Chloe Zhao (Hamnet).

Po oceni poznavalcev so glavne kategorije za nagrado postregle z nekaterimi presenečenji, zlasti v kategoriji najboljše igralke v drami, saj nominacije niso vključile zvezdnic, kot je Sydney Sweeney, sta pa denimo nominirani zvezdnici Jennifer Lawrence in Julia Roberts. Kot največje presenečenje medtem omenjajo Evo Victor, ki je nominirana za vlogo v neodvisnem ameriškem filmu Sorry, Baby o življenju ženske po spolnem napadu.

V kategoriji TV-serij s šestimi nominacijami vodi serija HBO Beli lotos, s petimi pa ji sledi Netflixova serija Adolescenca.

Zlate globuse bodo 83. po vrsti podelili 11. januarja prihodnje leto v Kaliforniji na slovesnosti, ki jo bo vodila komičarka Nikki Glaser.
