Filmu Belo se pere na devetdeset tretja zlata rola

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je filmski priredbi romana Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset v režiji Marka Naberšnika podelila tretjo zlato rolo za preseženih 75 tisoč gledalcev. Kot je na podelitvi v Odiseji dejal producent Aleš Pavlin, je uspeh, da so pripeljali občinstvo nazaj v kina v Ljubljani in drugod po Sloveniji.

Generalni direktor družbe Odisejada, ki upravlja kompleks Odiseja, Ivo Boscarol se je na nocojšnji prireditvi ustvarjalcem zahvalil za dobre rezultate, ki jih film beleži v Odiseji, in spomnil, da se je priznanje zlata rola rodilo prav v predhodniku Odiseje, nekdanjem Koloseju.

Hvaležni občinstvu

Priznanje je ekipi filma podelil Alan Vitezič, predstavnik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki nadaljuje tradicijo podeljevanja zlatih rol. Producent filma Aleš Pavlin je ob tem povedal, da so neizmerno ponosni in hvaležni občinstvu, da se je odzvalo na zahteven film, "dramo, ki je na trenutke pretresljiva". Kot edinstven dosežek je izpostavil, da je film Belo se pere na devetdeset, ki ga je v tem trenutku videlo že več kot 80 tisoč gledalcev, najbolj gledan film leta 2025 na lestvici desetih najbolj gledanih filmov v Sloveniji, sledi mu devet ameriških filmov.

Naberšnik je za STA povedal, da je hvaležen Bronji Žakelj, da je zaupala filmski ekipi. Veseli ga, da jih tudi po koncu snemanja povezuje prijateljstvo. Veseli ga tudi, da zgodba, ki jo je Žakelj najprej podelila kot pisateljica, tudi v filmskem mediju nagovarja z enakim čustvom v smislu upanja in volje do življenja.

Belo se pere na devetdeset ni prvi Naberšnikov film, ki je nastal po knjižni predlogi. A, kot je povedal, sta tako Petelinji zajtrk in Šanghaj, ki sta nastala po knjižnih predlogah Ferija Lainščka, fikcija, zato si je lahko, kadar je bil v dvomu, dovolil ta dvom zapolniti s svojo domišljijo. Tu pa gre za osebno zgodbo, kjer je lahko tovrstne dvome zapolnil le z resničnimi elementi, ki jih je doživela avtorica sama, zato mu je bilo pomembno, da sta scenarij pisala skupaj.

Žakelj navdušena, hvaležna in ponosna

Žakelj je, kot je povedala za STA, navdušena, hvaležna in ponosna, da sta film in zgodba našla pot med gledalce. Odzivi, ki jih prejema preko različnih kanalov, kažejo, da se film ljudi ni samo dotaknil, ampak jih je premaknil, "razstavil in sestavil nazaj". Od leta 2018, ko je izšla knjiga, se je zgodilo ogromno. Kot je dejala, si takrat ni mogla niti predstavljati, da bi lahko neka avtobiografska zgodba, njena zgodba, dosegla tako velik krog bralcev, sploh pa ne, da bi lahko zaživela na filmskem platnu.

Leo Cok, ki je odigrala vlogo Bronje, veseli odziv občinstva in tega, da se nekateri vračajo v kinodvorane za ponoven ogled filma. Svojo vlogo je opisala kot zahtevno, tudi zato, ker je bila zahtevna Bronjina situacija. "V čast mi je bilo stopiti v te čevlje in spoznati, kaj pomenita odpornost in volja do življenja. Košček tega sem okusila tudi sama in sem zelo hvaležna," je dodala.

V igralski ekipi so še Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc.

Film, ki je imel svetovno premiero avgusta lani na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. Istoimenski roman je ob izidu požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.