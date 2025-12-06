Odštekani božič: Ko se vsi izgovarjajo, da niso morilci

Odštekani božič je neodvisen slovenski film, ki ga je ustvarila ista ekipa kot kultne Šuplje priče in letošnjo komično serijo Fudo i Sanela pa Miha in Špela. Film je komična kriminalka v duhu Quentina Tarantina in Mitje Okorna, a je iz nekega vzroka skoraj v celoti v angleščini.

Zgodba filma se začne s tremi gangsterji, ki se sredi zime v samih spodnjicah prebijejo do hotela, kjer se hočejo maščevati tistim, ki so jih oropali in jim pobrali oblačila – in predvsem kovček z denarjem v prtljažniku avtomobila. To je šele začetek, saj se kmalu vključi še par med sadomazo igricami, receptor, ki ima vsega dovolj, lažni zvezdnik na vseh možnih drogah, mladoporočenca in ženinov oče, ki ju hoče ubiti, zombiji in potem sta tukaj še policija in FBI.

Oglejte si napovednik:

Šuplji božič

Scenarist, režiser, montažer in eden glavnih igralcev Samir Bajrić prepleta niti zgodbe in po rošomonovsko prikazuje različne perspektive oziroma resnice posameznih likov, ki se skušajo izgovoriti, kako niso odgovorni za neverjetno število trupel. Koncept ni povsem izviren, saj ne spominja le na Šund in Pljuni in jo stisni, temveč tudi na dela domačih avtorjev, kot sta nadaljevanka Truplo avtorjev Luke Štigla in Sanje Raičević ter Netflixov film Vsi moji prijatelji so mrtvi režiserja Jana Belcla.

Samir Bajrić je producent, scenarist in režiser filma, a obenem mu tudi ni težko vzeti v roke pištole. In ko je treba, tudi izvajati kikboksa. Foto: Slowlywood

A bistvo žanra je poigravanje z vzorci in na tem področju je Odštekani božič nekoliko bolj močan, saj v zgodbo uspešno vnaša nepričakovane komične elemente in preobrate. Žal se vsi ne obnesejo zaradi največje hibe filma – odločitve za uporabo angleščine. To se film trudi upravičiti z občasnimi razlagami, ki so prepričljive le za dele zgodbe, vsekakor pa uporaba tujega jezika oropa film za eno najbolj močnih strani Bajrićevih prejšnjih filmov – živ in pristen jezik.

Angleška zabloda

Ena glavnih prednosti neodvisno narejenih filmov je prav jezik, saj pogosto uspejo bolje ujeti besedišče in način govora običajnih ljudi kot izdelke institucionalne filmske ali televizijske produkcije. To obsega tako filme, kot je pohorski narečni Je kir ke riku? kot tudi Bajripriče s svojo kombinacijo ljubljanščine, bosanščine in drugih jezikov.

Pri angleščini so prvi problem že dialogi v scenariju, ki jim ob uporabi preveč naprednih slovničnih struktur in besedišča zmanjka pristnosti, dodatno pa se vidi, da je izgovorjava v tujem jeziku tudi hendikep za večji del zasedbe. Kljub vsemu je pohvalno, da tudi ob vsem tem film ohranja divjo energijo, sploh skozi nepričakovana ozadja likov, ki razložijo vsilitev te angleščine.

Morilci, tatovi in nabita šibrovka. V rokah mladenke, ki je ni strah oropati gangsterjev. Foto: Slowlywood

Nepotrebne napake

Kar se tiče same zgodbe, je povečini zabavna, a občasno zapade v nepotrebno klišejske stereotipe, ki nezadržno vodijo v šovinizem, sramotenje spolnih preferenc in presenetljivo celo v preigravanje plehkih nacionalnih predsodkov. Bajrić se je v svojih filmih in serijah zmeraj poigraval s temi vzorci, a se je bolj prekaljeno izogibal pastem. No, vseeno mu tudi tokrat večkrat uspe ponuditi nastavek za puhli kliše, a šalo nato uspešno obrniti v drugo smer.

Zato pa je povsem nepotrebna vključitev dveh sekvenc, ki sta bili ustvarjeni z umetno inteligenco. Obe vizualno povsem izstopata (ena je celo animirana), upravičujeta pa štos v zgodbi, ki bi se ga dalo prikazati na povsem drugačne načine, tudi brez posebnih stroškov ali žrtvovanja tempa. Upajmo, da to ne postane stalnica, saj gre za očitno razvrednotenje celotnega filma.

Ta Božiček ve, da si bil poreden. Da so bili vsi v filmu poredni. Foto: Slowlywood

Kot celota Odštekani božič kipi od navdušenja nad filmskim ustvarjanjem, ki je značilna za neodvisne filme, in z brezkompromisnostjo vizije pogosto uspešno prekrši razna pravila, da postreže s humorjem ali presenetljivim preobratom. Zasedba se dobro odreže in čeprav bi se nedvomno bolje, če bi lahko govorili v svojih maternih jezikih, se jim uspe kosati tudi z Borutom Veselkom (ki govori presenetljivo pravilno britansko angleščino).

Borut Veselko igra policista, ki je zaradi sodelovanja z FBI prisiljen govoriti angleško in je v vsem tem izredno dober. Foto: Slowlywood

Ali je film Odštekani božič vreden ogleda?

Odštekani božič je to, kar se je nekoč imenovalo b-film, torej produkcijsko nezahtevno delo z zgodbo, ki se ne boji udinjati klišejem, a jih obenem perverzno spreobračati, ob tem pa rušiti tabujev pri prikazu nasilja in načinih uporabe humorja. Film bi lahko bil nekoliko krajši in – kot izpostavljeno zgoraj – ni nobene potrebe, da je skoraj v celoti v angleščini, a bo bržkone prepričal ljubitelje b-filmov.