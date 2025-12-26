Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
26. 12. 2025,
9.56

Osveženo pred

20 minut

Philippe Gilbert UAE Emirates Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Petek, 26. 12. 2025, 9.56

20 minut

"Včasih se sprašujem, kako sploh lahko počiva in se osredotoči" – nekdanji svetovni prvak meni, da je Pogačar pozimi preveč aktiven

Avtor:
A. T. K.

Urška Žigart Tadej Pogačar | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanji svetovni prvak v cestnem kolesarstvu Philippe Gilbert meni, da je Tadej Pogačar v zimskem obdobju preveč aktiven. "Bil je povsod. Vedno je izjemno radodaren, udeležuje se dogodkov, podarja opremo za dražbe in podobno. A od sredine oktobra do začetka decembra profesionalni kolesar potrebuje mir in tišino," opozarja Belgijec, ki dobro pozna zahteve profesionalnega športa.

"Morda ga prav to izčrpava. Presenetilo me je, ko sem ga to jesen videl na toliko različnih krajih. Včasih se sprašujem, kako sploh lahko počiva in se osredotoči na trening," je Philippe Gilbert izpostavil v intervjuju za Le Soir.

Pogačar je sezono zaključil 11. oktobra, dan pozneje nastopil na dobrodelnem dogodku Pogi Challenge, se udeležil zabave svojega agenta Alexa Carere, kjer je moral odgovarjati na milijon in eno novinarsko vprašanje, dirkal na dobrodelnem kriteriju v Monaku, se udeležil dirke na Kanarskih otokih in nekaj dni pred ekipnimi pripravami v Benidormu v Španiji testiral še opremo na tlakovanih odsekih kolesarske klasike Pariz–Roubaix.

Dan po koncu sezone je Pogačar na Krvavcu gostil Pogi Challenge. | Foto: Žan Osim/Pogi Challenge Dan po koncu sezone je Pogačar na Krvavcu gostil Pogi Challenge. Foto: Žan Osim/Pogi Challenge

"Bil je povsod. Vedno je izjemno radodaren, udeležuje se dogodkov, podarja opremo za dražbe in podobno. A od sredine oktobra do začetka decembra profesionalni kolesar potrebuje mir in tišino," še enkrat poudarja Belgijec.

Pogačarjev mehanik Boštjan Kavčnik je v nedavnem intervjuju za Sportal izpostavil, da pri Tadeju najbolj občuduje prav to, da zmore opraviti vse obveznosti. "Toliko stvari, kot jih ima za opraviti v celem letu, je naravnost noro. Če pogledamo samo konec sezone: Pogi Challenge, dogodki, obveznosti … Dokler mu vse to ustreza, je v redu, ko pa bo to začelo postajati breme, potem ne bo več v redu. Neverjeten tempo. Vsa čast."

Ekipa ga je prisilila, da dirka proti lastnim instinktom

Gilbert se je dotaknil tudi psihološkega profila aktualnega svetovnega prvaka, zlasti njegovega nastopa na Dirki po Franciji. Na 16. etapi proti Mont Ventouxu je Pogačar udaril koleno ob krmilo in utrpel lažjo poškodbo, v zadnjem tednu pa je bil nenavadno zadržan. Sam je javno priznal, da je utrujen in da komaj čaka, da se dirka konča, kar zanj ni ravno značilno.

"Ekipa mu je rekla: 'Nehaj napadati, samo sledi, ne pričakujemo več etapnih zmag.' S tem ga prisiliš, da dirka proti svojim instinktom. Tadej ni Indurain. On mora napadati, uživati, iti na kraljevske etape, na kronometre, loviti zgodovino – morda celo vse majice," je prepričan Gilbert.

Tadej Pogačar | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kljub temu je Pogačar na zadnji etapi v Parizu znova napadel in poskušal zmagati v rumeni majici. "Eddy Merckx se ni nikoli ustavil in tudi Tadej se ne. Tlakovci so bili mokri in spolzki, vse je kazalo na možnost padca in ogrožanje skupne zmage, pa je vseeno šel. Ker ima to preprosto rad," je ocenil Gilbert.

Pogačar bo sezono začel 7. marca na priljubljeni italijanski makadamski klasiki Strade Bianche, kjer je zmagal že trikrat (2022, 2024 in 2025). 

