Belo se pere na devetdeset: zakaj bo ta film največja uspešnica

Belo se pere na devetdeset je nova slovenska kino uspešnica in bo po mojih predvidevanjih eden najbolj gledanih filmov leta, tako kot je bila literarna predloga Bronje Žakelj pred leti eden najbolj prodajanih romanov. Oglejmo si, za kaj gre pri filmu in kaj je vzrok za njegov uspeh.

Belo se pere na devetdeset je avtobiografska zgodba Bronje Žakelj, osredotočena na njeno odraščanje in mladost v 80. in 90. letih. Dogajanje je zaznamovano z družbenimi spremembami tistega časa, od vožnje par/nepar do osamosvojitve, predvsem pa ga določi soočanje z boleznijo in tragedijami. Kot je očitno iz prvega prizora – in iz napovednika –, Bronjina mama namreč zboli za rakom in nato tudi umre.

Poglejte napovednik filma:

Mlada Bronja se trudi živeti s tem in se po nekoliko težavnem najstniškem obdobju postavi na noge. A takrat se začne drugi del zgodbe, ko Bronja zboli za isto vrsto raka, Hodgkinovim limfomom, in prejme zelo slabo prognozo. Kljub temu se odloči boriti in – glede na to, da gre za avtobiografijo in da je pisateljica sodelovala pri scenariju, to ne bi smel biti kvarnik – preživi.

Lea Cok v svoji prvi veliki vlogi navduši in drži tempo z izkušenimi kolegi in kolegicami. Na setu ji je pomagala tudi Bronja Žakelj, ki je sodelovala kot soscenaristka. Foto: Fivia

Tudi za največje cinike

Po opisu se zdi, da bi bila lahko to sentimentalna zgodba s pozitivnim, morda celo osladnim sporočilom, a režiserju Marku Naberšniku je uspelo z ekipo povzdigniti material v enega iskrenejših in presunljivejših filmov zadnjih let. Skozi vizualne prijeme, prepletajočo naracijo, montažo in seveda izvrstno igro celotne ekipe mu je uspelo ustvariti filmski presežek, ki se bo dotaknil še najbolj ciničnih gledalcev.

Tjaša Železnik z vlogo Bronjine matere ustvari tragičen lik, ki tudi po smrti močno zaznamuje družino s svojo odsotnostjo. Foto: Fivia

Eden od mojstrskih prijemov filma je odmik od kronološkega sosledja dogodkov v zaporedni prikaz dogodkov, ki čustveno rezonirajo na sorodne načine. Zaradi tega ni zgodbi nič težje slediti, gledalec dobi povsem drug vpogled v dogajanje, montaža pa ustvari tudi dober tempo zgodbe, tako da sploh ni naporno v kinu preživeti skoraj dve uri in pol.

Smeh mora biti

Čeprav gre vedno glavna zasluga za uspeh režiserju, ki bdi nad celotnim postopkom, pa si zaslužijo pohvalo prav vsi vidiki filma: scenografija, kostumi in glasba ter seveda tudi igra.

Lik Jurija Zrneca demonstrira, kako se je v 80. letih spodbujalo mladino, da poskusi alkohol. Film je pristen. Foto: Fivia

V vlogi mlade Bronje je odlična Lea Cok, ki ji uspe biti ravno tako prepričljiva kot uveljavljeni igralci, s katerimi si deli prizore, med drugim Tjaša Železnik, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Polona Juh in Anica Dobra. Najbolj izstopa seveda najslavnejši v zasedbi Jurij Zrnec, ki v izžareva neverjetno intenzivnost in jo nato glede na potrebe zgodbe usmerja v prikaze depresije, zagona, čustvenosti, bolečine in kakopak tudi humorja.

Film namreč kljub resnim in tragičnim temam prikaže tudi veselje in smeh, ki sta nujno del vsakega življenja. Ta vidik je v napovedniku nekoliko pretiran, saj denimo odsek, ko Zrnčev lik razlaga, kako roštiljati, deluje prisiljeno, medtem ko je v sklopu prizora v filmu povsem naraven – in isto velja za preostale eskapade. Teh ni veliko, a izdatno okrepijo tempo filma in služijo kot protiutež tragičnim vidikom zgodbe.

Ko je gospodarska kriza zajela Jugoslavijo, ni imela dovolj deviz, da bi lahko nabavljala nafto in bencin, zato je država uvedla sistem par/nepar. En dan so lahko vozili tisti z liho registrsko številko, naslednji dan tisti s sodo. Bile pa so tudi kreativnejše rešitve … Foto: Fivia

Ali je Belo se pere na devetdeset vreden ogleda?

Da. Slovenski film je v zadnjih letih postregel z nekaterimi resnimi presežki (npr. Kaj ti je deklica , Odrešitev za začetnike , prihajajoči Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo …), a Belo se pere na devetdeset je kljub težavnim temam bolj komercialno naravnan in posledično dostopen za širše občinstvo.

Belo se pere na devetdeset

Režija: Marko Naberšnik

Igrajo: Lea Cok, Jurij Zrnec, Iva Krajnc Bagola, Anica Dobra, Tjaša Železnik, Polona Juh, Saša Tabaković, Vladimir Tintor, Živa Selan

Žanr: Drama

Dolžina: 140 minut Marko NaberšnikLea Cok, Jurij Zrnec, Iva Krajnc Bagola, Anica Dobra, Tjaša Železnik, Polona Juh, Saša Tabaković, Vladimir Tintor, Živa SelanDrama140 minut

