Odrešitev za začetnike je družbena satira o bogatunski družini, ki se kljub materialnemu izobilju in intelektualnih izzivih ne znajde v čustvenih odnosih. Režiserka Sonja Prosenc v tem konfliktu ustvari obilo nepričakovanega humorja in pristne like, ki presežejo gole stereotipe.

Družino Kralj spoznamo, ko na letališču pobira mladega neznanca, s katerim imajo vsi trije zelo mučen in nelagoden odnos. Izkaže se, da je prišlek, 25-letni Julien, Aleksandrov zunajzakonski sin iz preteklega razmerja, s katerim želi zdaj splesti tesnejši odnos, čeprav žena Olivia tega ne odobrava. Medtem najstniška hčerka Agata pokaže vsaj vljudno zanimanje, ki pa ji ga starša vsak po svoje očitno zamerita. Konflikt se ustvari, ko se sredi noči pred njihovimi vrati pojavi mlada družina, ki ji je zgorel avto in išče zatočišče. Kraljevi se skušajo skrivati, a jih Julien spusti naprej in so jih tako "prisiljeni" sprejeti. A to je le prvi korak.

Več kot le trikotnik za začetnike

Film ima več vzporednic z drugimi nedavnimi družbenimi satirami, denimo Trikotnikom žalosti Rubena Östlunda in oskarjevskim Parazitom Bong Joon Hoja, čeprav si od teh filmov ne izposoja, saj je nastajal več let in torej hkrati z njimi. Pri tem podobnosti niso zgolj na ravni zgodbe, temveč tudi na ravni produkcije, saj je Odrešitev za začetnike v vseh pogledih videti in slišati spektakularno. Film docela izkoristi lokacijo v prestižni stekleni hiši sredi gozda in uspe skozi te podobe podati številne elemente zgodbe.

Marko Mandić v glavni vlogi sanja o tem, da bi družino popeljal v vesolje. Foto: Gustav film

Nič manj impresivna ni zasedba, pri kateri se izredno izkažeta Marko Mandić in Katarina Stegnar v vlogah Aleksandra in Olivie Kralj, vtis pa prav tako naredi njena hčerka Mila Bezjak v svoji prvi filmski vlogi. Medtem ko so Kraljevi vsaj v začetku metafore za svoje profile, pa je lik Juliena tisti, ki v njihova življenja vnaša po eni strani kaos in po drugi red. Ta lik odlično odigra francoski igralec Aliocha Schneider, ki ima za seboj že precej impresivno kariero v Franciji in ga bomo nedvomno še videli v evropskih koprodukcijah tudi na naših platnih in ekranih.

Julien in Agata se odlično ujameta in si pomagata najti pot naprej. Aliosha Schneider je uveljavljeni francoski igralec in brat Nielsa Schneiderja, ki smo ga lani videli v Srečnjem naključju Woodyja Allena. Foto: Gustav film

Gospodarska rast

Zgodba je zgrajena okrog razvoja glavnih junakov v različne smeri onkraj samozadovoljne eksistence, v kateri jih srečamo na začetku. Pri tem je scenarij najuspešnejši v primeru Aleksandra in Agate, medtem ko je Katarinina zgodba sicer najviharnejša in najnestanovitnejša, a je težko dognati, kaj je pravzaprav njen cilj. Za razliko od prej omenjenih mednarodnih uspešnic, ki nauk na koncu zgodbe tako rekoč servirajo na pladnju in ga zavijejo z mašnjo, se Prosenc Odrešitev za začetnike odloči raje zaključiti nekoliko ambivalentno in odprto. To seveda prinaša tudi možnost, da publika morda ne bo sprejela tega zaključka z enakim navdušenjem, kar je pri drznejših odločitvah zmeraj tveganje.

V stranski vlogi zablesti tudi srbska glasbenica in igralka Ana Đurić - Konstrakta. Foto: Gustav film

Ne glede na pomisleke glede zaključka zgodbe je Odrešitev za začetnike vizualno in zvočno eden najimpresivnejših slovenskih filmov, ki bo nedvomno pripomogel k dvigu standardov celotne slovenske kinematografije. In čeprav ni dvoma, da film ne more povrniti svojega za slovenske razmere dokaj impresivnega proračuna skozi prodajo kinovstopnic doma, bo bržkone deležen široke distribucije po Evropi in tudi drugod, kot vsi prejšnji filmi Sonje Prosenc.

Obenem je treba poudariti, da cilj takih filmov ni le neposredni zaslužek, temveč (nad)gradnja infrastrukture in kadrov, ki zmorejo posneti nekaj tako grandiozno osupljivega. To skozi neposredno sodelovanje teh soustvarjalcev in skozi vzgled vzpostavlja rodovitno podlago za prihodnje ustvarjanje in mednarodno sodelovanje. Na dolgi rok to prinaša razvoj celotne avdiovizualne panoge gospodarstva, ki – kot je bilo že večkrat dokazano – pripomore h gospodarski rasti.

Mila Bezjak, hči igralcev Katarine Stegnar in Primoža Bezjaka, navduši s kompleksno igro v svojem prvem filmu. Foto: Gustav film

Ali je film Odrešitev za začetnike vreden ogleda?

Vsekakor. Čeprav se bodo le redki gledalci prepoznali v materialnem statusu Kraljevih, pa film vključuje številne druge vidike sodobne družbe, v katerih se lahko najde vsakdo. Odtujenost družine je tukaj resda prikazana na primeru elitističnih bogatašev, vendar ta fenomen ni omejen le na ta družbeni razred. Obenem sta trpek humor in stopnjevanje nelagodja, ki kar kipita iz prve polovice filma, zabavna v vsakem kontekstu.

Olivia (Katarina Stegnar) je najbrž najkompleksnejši lik filma, a žal njena zgodba ne dobi povsem zadovoljivega zaključka. Foto: Gustav film

Odrešitev za začetnike



Režija: Sonja Prosenc

Igrajo: Marko Mandić, Katarina Stegnar, Mila Bezjak, Aliocha Schneider, Konstrakta, Jure Henigman, Matija Vastl, Kristoffer Joner.

Dolžina: 122 minut

Žanr: družbena satira

