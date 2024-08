Kot pove že naslov, Deadpool v novem filmu združi moči z Wolverinom iz filmov Možje X, saj skuša tako rešiti svoj svet. To mu ne uspe in tako skupaj pristaneta v "Praznini", svetu, polnem odvrženih superjunakov. Kljub številnim nesoglasjim združita moči, da premagata zlobnico, ki s kruto pestjo vlada temu svetu, in se rešita. Pri tem jima pomagajo številni superjunaki iz skoraj že pozabljenih filmov. Njihova razkritja so najmočnejši adut filma, kar veliko pove o odsotnosti zgodbe, razvoja likov in tudi o akciji.

Poglejte napovednik:

Vstajenje Marvelovega Jezusa

Deadpool sodi med najbolj priljubljene stripovske junake, ker je šaljiv in ultra nasilen. Nenehno prebija četrti zid in nagovarja bralca, medtem ko se bori proti zlobnežem, pa je zmeraj poln dovtipov in neprimernih komentarjev. Zaradi mutacije se zmeraj regenerira, zato ne more umreti, kar v njegov humor doda dobro mero ironije in nihilistične ostrine. Predvsem pa je profan. Vse to je odlično povzel prvi film, ki ga je Ryan Reynolds kot glavni igralec, soscenarist in producent z neverjetnim trudom in vztrajnostjo spravil v produkcijo in pred gledalce.

Film je bil ena večjih uspešnic leta in ker nobeno dobro delo še ni ostalo nekaznovano, smo dobili bolj grandiozno, a obenem šibko nadaljevanje. Medtem je Disney kupil studio 20th Century Fox, ki je imel pravice za ta del Marvelovega stripovskega vesolja, in zdaj smo s tretjim filmom dočakali konvergenco vsega, kar je že bilo oziroma prihod Marvelovega Jezusa, kot se Deadpool vztrajno poimenuje.

Zlobnica filma Kasandra Nova je sestra dvojčica Charlesa Xavierja ozrioma Profesorja X iz filmov Možje X. Igralka Emma Corrin jo mojstrsko odigra kot hladnokrvno in neustavljivo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Hehet namesto krohota

Če je prvi Deadpool po nebrzdanem humorju in norčavosti spominjal na brate Marx*, pa tretji dokazuje sloviti rek Karla Marxa, da se zgodovina ponovi dvakrat – prvič kot tragedija in drugič kot farsa. A glede na to, da je Deadpool že začel kot farsa, je ta film lahko zgolj tragedija. Naj razložim. Film je prenatrpan z referencami na vse mogoče stripovske filme in na tem tudi temelji veliko humorja in razvoja zgodbe. Kot nekdo, ki je videl prav vse Marvelove filme, sem nedvomno ciljna publika tega filma in njegovega humorja, če parafraziram Deadpoola, torej med tistimi, ki bi morali pripraviti tisto posebno nogavico za njegov prvi dvoboj z Wolverinom.

A za to ni bilo potrebe. Ta dvoboj – in tudi vsi ostali z eno izjemo – je namreč imel precej povprečno koreografijo in montažo. Če izvzamemo, da se Deadpool bori proti Wolverinu, ni pokazal nič takega, česar ljubitelji akcijskih filmov ne bi videli že ničkolikokrat. Še huje je bilo z referencami in samoreferencami, saj so predvidljive in očitne ter posledično dovolj za hehet, in ne krohot.

Hugh Jackman se je s filmom Logan, ki je bil upravičeno nominiran na oskarja za scenarij, dostojanstveno poslovil od lika Wolverina. To pot se vrača prvič v uradnem stripovskem kostumu. Foto: Blitz Film & Video Distribution

*Opomba: Bratje Marx so bili komiki iz prve polovice 20. stoletja, ki so posneli številne filme z norim humorjem. Priporočam ogled filmov kot so Nora vojna bratov Marx (Duck Soup), Na divji zahod (Go West) in Bratje Marx na dirkah (A Day at the Races), veliko njihovih skečev najdete tudi na YouTubu.

Oddelek duhamornih poetov

In tukaj pridemo do glavne težave. Če so reference – ki so poleg skrivnih vrnitev starejših superjunakov glavni adut tega filma – predvidljive in dolgočasne, tistemu, ki jih pozna, in zaradi njihove kompleksne narave skoraj nerazumljive tistemu, ki jih ne, v čem je torej bistvo tega filma? Komu je namenjen? Kaj je hotel povedati? Glede na neverjetno gledanost filma – v Sloveniji 20 tisoč gledalcev v prvem tednu, globalno 600 milijonov dolarjev – je očitno res veliko takih, ki jih film zanima in jih je prepričal.

Ali je Hondin enoprostorec primerno mesto za dvoboj, ki je simbolično seks scena med dvema neuničljivima superjunakoma? Foto: Blitz Film & Video Distribution

Priljubljenost je zmeraj odvisna od številnih dejavnikov in ni nujno povezana s kakovostjo. In to je bistvo te recenzije. Deadpool in Wolverine ni kakovosten film v smislu režije akcijskih scen, medtem ko se pri humorju in razvoju zgodbe skoraj v celoti naslanja na postmodernistične reference na starejše filme, zaradi česar ne zmore delovati kot samostojno umetniško delo. Obenem pa seveda ne dosega ravni postmodernističnih filmskih mojstrovin, kot so Barton Fink, Neskončno sonce brezmadežnega uma ali Izvor. Tako je Deadpool 3 v bistvu zgolj samorefernčna godlja, nekako v maniri zadnjega albuma Taylor Swift, o katerem je Manca G. Renko v Spotkastu dejala, da se je v njem avtorica "zaciklala v avtofikcijo".

Matthew Macfeyden v svoji prvi večji vlogi po seriji Nasledstvo igra skoraj identičen lik. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Deadpool proti Wolverinu vreden ogleda?

Hja. Če ste oboževalec Deadpoola in Marvelovih stripovskih filmov, boste v Deadpool in Wolverine zlahka našli nekaj, kar vam bo všeč. A nikar ne pričakujte pretirano inovativnih akcijskih scen v slogu Hitrih in drznih, Johna Wicka ali prvega Deadpoola. Glede čustvene vpletenosti likov (oziroma njihove odsotnosti) pa film razčisti že v prvi sceni, ki vzame nekaj najbolj pristnega iz zgodovine stripovskega filma in jo povsem deadpoolovsko spremeni v surovo, kosmato šalo. Bye, bye, bye.

Deadpool in Wolverine (Deadpool & Wolverine)



Režija: Shawn Levy.

Igrajo: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Laslie Uggams, Matthew Macfedyen.

Žanr: Superjunaška akcijska komedija.

Režija: Shawn Levy.

Igrajo: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Laslie Uggams, Matthew Macfedyen.

Žanr: Superjunaška akcijska komedija.

Dolžina: 127 minut.

Glavni zvezdnik filma, Dogpool, ki ga igra "uradno" najgrši britanski pes Peggy, mešanček med mopsom in kitajskim golim psom. Foto: Blitz Film & Video Distribution

