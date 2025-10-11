Zgodbe iz čarobnega vrta je prvi slovenski celovečerni film, animiran z lutkami, in je nastal v koprodukciji s Češko, Francijo in Slovaško. Zgodba prepleta srčne, družinske elemente s fantastičnimi in ponudi nepozabno izkušnjo za gledalce vseh starosti.

Zgodba filma se začne s prikazom srečne družine, treh otrok, ki uživajo poletje z babico in dedkom na njunem prekrasnem vrtu, in na koncu jih babica posede okrog sebe, da jim pove pravljico. Vsak otrok pove eno iztočnico, te pa babi zmeša v svojem klobuku, si ga natakne in … Na tej točki pričakujemo, da bomo v skladu z naslovom spremljali različne pripovedke, a pričaka nas presenečenje.

Poglejte napovednik:

Življenjske teme za vse starosti

Naslednja scena namreč ni pravljica, temveč jesen, ko otroci ponovno obiščejo dedka, prvič po babičinem pogrebu. Najmanjši, štiriletni Toni še niti ni dojel, da babi ni več. Ta obrat v temačne vode ne traja dolgo, a s to povsem življenjsko izkušnjo izjemno približa like in gledalčevo skrb zanje – in to za gledalce vseh starosti. Ko vnukinja Suzana zvečer najde babičin klobuk, ga uporabi, da majhnemu Toniju pove pravljico za lahko noč, in tako dobimo prvo od treh naslovnih zgodb.

Foto: Maur film, Artichoke, Zavod ZVVIKS, Vivement Lundi

Film je nastal kot koprodukcija tako, da so štirje avtorji, po eden iz vsak države, naredili vsak svojo zgodbo, pri tem pa so sledili skupni vizualni podobi in literarni predlogi češkega dramatika, pisatelja in igralca Arnošta Goldflama. Ta je v češki različici tudi posodil glas dedku, medtem ko v slovenski sinhronizaciji to vlogo prevzame edinstveni Janez Hočevar. Igralca sta si nekoliko podobna, tako da je animirani lik dedka podoben obema.

Foto: Maur film, Artichoke, Zavod ZVVIKS, Vivement Lundi

Osem let dela za 71 minut

Stop animacija je ena bolj časovno in delovnih zahtevnih tehnik in tako ni nobeno presenečenje, da je film nastajal kar osem let. A prav dolgotrajnost teh postopkov in skrb za podrobnosti je tisto, kar iz filma naredi tak presežek. Najbolj vidna slovenska ustvarjalca sta režiser tretje zgodbe Leon Vidmar in producent celega filma Kolja Saksida, ki sta sodelovala že pri ustvarjanju uspešne serije animiranih filmov KOYAA.

Foto: Maur film, Artichoke, Zavod ZVVIKS, Vivement Lundi

Vidmar je režiral tretjo zgodbo z naslovom Včerajšnji časopis, ki je najbolj fantastična od vseh, saj spremlja osamljenega in nekoliko zadirčnega vdovca, ki ga nekega dne odnese veter in se nauči leteti s kormorani. Sicer pa so te zgodbe znotraj zgodbe zelo raznolike, a se tematsko prekrivajo z okvirno zgodbo o pogumu za prebolevanje izgube ter iskanju sreče in veselja z bližnjimi.

Foto: Maur film, Artichoke, Zavod ZVVIKS, Vivement Lundi

Primerno tudi za najmlajše

Dodatno je ta format z razdrobljenostjo na več zgodb odličen za mlajše gledalce, ki še nimajo dovolj razvite pozornosti za celovečerni film. Kinodvor film priporoča za starejše od sedem let, vendar se zdi, da bi lahko film navdušil tudi marsikaterega vrtčevskega otroka. Poleg tega je Slovenska Kinoteka v svojih prostorih pripravila razstavo, ki prikaže celoten postopek ustvarjanja tega filma, lutk in stop animacije.

Foto: Maur film, Artichoke, Zavod ZVVIKS, Vivement Lundi

Po vizualni in zgodbeni ravni je film eden večjih animiranih presežkov letošnjega leta in čeprav morda ne bo pobral toliko nagrad kot latvijski oskarjevec Valovanje ali pritegnil takih množic kot Netflixova uspešnica K-Pop Demon Hunters, je zaradi kakovosti animacije in univerzalne, čustvene in razgibane zgodbe to film z dolgoletnim, večgeneracijskim potencialom. Če ga bo le mogoče kje videti – a to je že druga tema.

Foto: Maur film, Artichoke, Zavod ZVVIKS, Vivement Lundi

Ali je film Zgodbe iz čarobnega vrta vreden ogleda?

Če ste prebrali celotno recenzijo do sem, potem najbrž ni treba dodatno razlagati. Vzemite otroke in pojdite v kino. Če nimate svojih otrok, se ponudite, da peljete otroke od sorodnikov ali prijateljev. Ta film je krasna izkušnja.

Zgodbe iz čarobnega vrta

Režija: Leon Vidmar, David Súkup, Patrik Pašš, Jean-Claude Rozec

Glasovi: Janez Hočevar, Jadranka Tomažič, Khaleesi Luna Meglič, Tosja Tomšič Belle, Tibor Bezlaj Milčinski, Jana Zupančič, Matej Puc, Maša Derganc Veselko, Sofia Bagola, Svit Kandare, Blaž Šef

Žanr: animiran družinski film

