Veliki pohod je film, ki združuje cinično jezo mladega Stephena Kinga in pripovedno izkušenost Francisa Lawrenca, režiserja večine filmov Igre lakote. Rezultat je strašljiv, krvav in boleče relevanten.

Ko so Igre lakote postale globalni fenomen in najbolje prodajani ZF-roman vseh časov, so številni izpostavili, da je koncept zgodbe Suzanne Collins o otrokih, ki se bojujejo do smrti, že uporabil japonski avtor Koushun Takami v romanu Battle Royale, na osnovi katerega je nastal istoimenski kultni film. A ta izvirni koncept je mogoče najti že v knjigi Veliki pohod Stephena Kinga iz leta 1979, ki je na voljo tudi v slovenskem prevodu. A Kingova zgodba prinaša tudi nekaj ključnih razlik.

Poglejte napovednik:

Dokler ne ostane samo eden

Naslovni Veliki pohod je propagandistični dogodek militantne vlade propadlih ZDA, v katerem so fantje iz vsake zvezne države izbrani, da se pomerijo v hoji. Začnejo na meji s Kanado in pešačijo proti jugu. Vzdrževati morajo določeno hitrost (v knjigi šest kilometrov na uro, v filmu bolj realističnih pet kilometrov na uro), in ko upočasnijo, začnejo prejemati opozorila. Četrto opozorilo je strel v čelo. Hodijo, dokler ne ostane samo eden. Zmagovalec prejme denar in izpolnitev svoje največje želje.

Utrujajoči pohod po ravni cesti skozi zakotje pod budnim očesom vojske pomaga graditi tovarištvo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Glavni junak je lokalni fant Raymond, ki ga upodobi odlični Cooper Hoffman (Sladičeva pica) in ki hitro sklene prijateljstvo s Petrom v podobi Davida Jonssona ( Osmi potnik: Romul ). Prav to prijateljstvo je tisti vidik, po katerem se Veliki pohod najbolj razlikuje od Iger lakote in Battle Royale. Tam junaki sklepajo bolj ali manj krhka zavezništva, a vse skupaj temelji na tekmovalnosti, brutalnem boju za preživetje, medtem ko je bistvo Velikega pohoda prijateljstvo, ki vznikne med tekmovalci, v spodbudah, ki si jih dajejo, in v utehi, ki jo prejmejo, ko jim je težko.

Z leve proti desni: Cooper Hoffman, David Jonsson, Tut Nyout in Ben Wang. Njihovi liki se podpirajo do konca in se poimenujejo štirje mušketirji. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Orodje propagande se upre

Film, tako kot njegova literarna predloga, nima posebej kompleksne zgodbe, temveč je osredotočen na psihološki portret junakov, na to, kako jih gledalci postopoma spoznavamo in kako brutalne smrti sotekmovalcev vplivajo na preživele. In če se je Francis Lawrence pri snemanju Iger lakote moral zadrževati pri prikazu surovega nasilja in krvi, da je bil film primeren za najstniške bralce romanov, je Veliki pohod z bližnjimi kadri raztreščenih možganov in črevesij nedvomno grozljivka.

Cooper Hoffman in David Jonsson ponovno dokažeta, kako perspektivna igralca sta. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Pri tem pa ni grozljiv samo prikaz gravža, temveč tudi družbene realnosti, ki je privedla do tega tekmovanja. King si je zgodbo zamislil pri 19 letih, ko je odraščal v duhu poraza vietnamske vojne. Njegove distopične ZDA so propadla država, vojaška diktatura v primežu socialnih stisk in propagande, v kateri je Veliki pohod edini projekt, ki je dejansko združil ljudi in dvignil moralo. Fantje se zavedajo, da so orodje propagande, in nekateri imajo vzgibe za revolucionarna dejanja, a njihov osnovni fokus je na skrbi za sotekmovalce, za to, da napredujejo skupaj, dokler zdržijo.

Charlie Plummer, vnuk pokojnega Christopherja Plummerja, izstopa kot psihopatski pohodnik Barkovich. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Povsem nov konec

Medtem ko večina filma sledi isti zgodbi in vnaša le manjše spremembe v zgodbo, je konec povsem spremenjen, a ga je na veliko olajšanje režiserja in scenarista odobril tudi Stephen King. Ta ima že prihodnji mesec v kinu še en film, Tekač, ki je, zanimivo, izšel v isti zbirki pod psevdonimom Richard Bachman izdanih zgodnjih del. King je namreč po nekaj večjih uspehih poskušal ugotoviti, ali bi lahko ponovil predor brez "bremena" blagovne znamke, a so ga bralci hitro spregledali. Še zanimivejše je, da je tudi Tekač postavljen v distopične ZDA, kjer je tekmovanje na življenje in smrt edini način za izboljšanje življenja.

Poleg že omenjenih Cooperja in Jonssona najbolj izstopa antagonist zgodbe, znan kot Major, ki ga igra Mark Hamill. Ta je zaslovel kot Luke Skywalker v Vojni zvezd, a je kasneje večkrat igral tudi zlobneže, med drugim je posodil glas Jokerju v animirani seriji Batman. Vseeno je njegova upodobitev z lastno propagando zastrupljenega vojaškega poveljnika docela srhljiva in se bo zapisala med večje dosežke njegove kariere.

Mark Hamill kot Major v eni najsrhljivejših vlog svoje kariere Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Veliki pohod vreden ogleda?

Če vas globoko razburijo prikazi izrecnega nasilja, ta film ni za vas, saj tega ne manjka. Čeprav po drugi strani film tudi odlično prikaže, kako je videti družba, ki poveličuje nasilje in tekmovalnost, družba, ki se usmerja v nekdanjo slavo, namesto da bi kovala nove ambicije in vizije prihodnosti. Skratka, kako je videti družba, ki jo poskušajo ustvariti populistični voditelji v mnogih državah. In to bi moralo vsakogar razburiti bolj kot prikazi izrecnega nasilja.

Veliki pohod (The Long Walk)

Režija: Francis Lawrence

Igrajo: Cooper Hoffman, David Jonsson, Mark Hamill, Charlie Plummer, Judy Greer, Joshua Odjick, Ben Wang, Tut Nyout

Žanr: Grozljivka

