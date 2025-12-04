Los Angeles Lakersi bodo močno pogrešali Luko Dončića

Medtem ko je Luka Dončić trenutno v Sloveniji, kjer sta z Anamario Goltes še drugič postala starša , pa se njegovi soigralci pri Los Angeles Lakersih mudijo v Kanadi, natančneje v Torontu. Tam jih v noči na petek ob 1.30 po slovenskem času čaka srečanje z Raptorsi.

Družina Luke Dončića se je v teh dneh povečala še za eno članico, tako da je dvoletna Gabriela postala starejša sestrica, 26-letni slovenski as pa je še drugič postal očka. Ob veseli novici je slovenski as razumljivo nemudoma odpotoval v Slovenijo, kjer sta bili v zadnjih mesecih njegova zaročenka Anamaria in hčerkica, zaradi prihoda nove članice pa bo Slovenec izpustil prihajajoče srečanje Los Angeles Lakersov in Toronto Raptorsov, za zdaj pa še ni znano, koliko tekem bo Dončić izpustil. Naslednja v seriji gostovanj namreč Lakerse čaka že v noči na soboto (1.00) v Bostonu, nato pa v noči na ponedeljek še v Philadelphii (1.30).

Lakersi niso igrali brez Dončića že od 3. novembra, v štirih tekmah te sezone, kjer ni bil aktiven, pa ima Los Angeles razmerje zmag in porazov 3-1. Dončić bo tako izpustil še svojo peto tekmo v tej sezoni, tri je oktobra izpustil zaradi poškodbe prsta, eno pa novembra zaradi počitka. Poleg Slovenca bo srečanje v Kanadi izpustil tudi Marcus Smart, ki ima še vedno težave s hrbtom. Lakersi se v obračun s Torontom podajajo s popotnico poraza proti Phoenixu, ko jim ni in ni steklo, pred tem pa so sicer zmagali kar sedemkrat zapored.

Redick je bil na zadnji tekmi s Phoenixom zelo nezadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Reuters

"Vse skupaj je zelo preprosto: če proti takšni ekipi ne boš igral na vso moč, boš dobil svoje. V prvem polčasu smo imeli nekajkrat številčno premoč v tranziciji in vračanju v obrambo, a so njihovi igralci brez težav stekli mimo," je bil po zadnjem srečanju razočaran JJ Redick, ki že proti Torontu pričakuje drugačen obraz svoje ekipe.

Toronto odlično odprl sezono

Lakersi so trenutno z izkupičkom 15-5 na drugem mestu zahodne konference, na isti poziciji na vzhodu pa so Toronto Raptorsi, ki so na 22 odigranih tekmah zmagali petnajstkrat, nazadnje so doma s 121:118 zaustavili Portland Trail Blazerse, skupno pa so na domačem parketu neporaženi že zadnjih devet srečanj. Lakerse sicer lahko z nekaj optimizma navdaja dejstvo, da so proti Raptorsom neporaženi na zadnjih petih tekmah. Raptorsi so Lakerse nazadnje premagali 7. decembra 2022, ko so si prislužili domačo zmago s 126:113.

Scottie Barnes je v odlični formi. Foto: Reuters

Zasedba, ki jo vodi Srb Darko Rajaković, v tej sezoni igra izvrstno. Prvi strelec ekipe je Brandon Ingram s povprečjem 21,5 točke na tekmo, Scottie Barnes pa v povprečju dosega 20,3 točk. Glavni orožji Lakersov bosta ob odsotnosti Dončića najverjetneje Austin Reaves in LeBron James, velika ovira pa bo prav Barnes, ki je bil pred kratkim proglašen za najboljšega obrambnega igralca v novembru v vzhodni konferenci. Pri Torontu bodo sicer manjkali center Jakob Poeltl, ki ima težave s hrbtom in bo manjkal na svoji sedmi tekmi, zaradi kolena pa še šestič zapored v kadru ne bo RJ Barretta, zaradi osebnih razlogov pa ne bo niti Ochaija Agbajija.

