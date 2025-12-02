Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
2. 12. 2025,
21.00

Osveženo pred

5 ur, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Stephen Curry Shai Gilgeous-Alexander Golden State Warriors Oklahoma City Thunder Liga NBA Liga NBA

Torek, 2. 12. 2025, 21.00

5 ur, 30 minut

Liga NBA, 2. december

Prvaki za 13. zaporedno zmago proti oslabljenim Warriorsom

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder igrajo za 13. zmago zapored. | Foto Reuters

Oklahoma City Thunder igrajo za 13. zmago zapored.

Foto: Reuters

Po dveh neprespanih nočeh za navijače Luke Dončića ekipo Los Angeles Lakers naslednja tekma čaka v noči na petek. To noč je v ligi NBA na sporedu šest tekem. Na parketu bodo branilci lovorike iz Oklahome City. Igrajo proti Warriorsom brez Stephena Curryja.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Konec velikega niza razglašenih Lakersov, Mavericksi nasmejani

Oklahoma City Thunder v noči na sredo gostuje v San Franciscu pri Golden State Warriorsih (5.00). Prvaki imajo 20 zmag in en sam poraz, s štirimi lovorikami najuspešnejša ekipa zadnjega desetletja pa je na uvodnih 21 tekmah zmagala desetkrat. Thunder igra za 13. zmago zapored, edini poraz je doživel šestega novembra proti Portland Trail Blazersom.

Shai Gilgeous-Alexander v povprečju na tekmo dosega 32,5 točke, Stephen Curry pa 27,9. Ne eni ne drugi niso v polni postavi, pri Oklahomi denimo manjkata Alex Caruso in Isaiah Hartenstein, pri Warriorsih pa Stephen Curry in Al Horford, Jimmy Butler in Draymond Green naj bi zaigrala, prvič pa bo v kadru Seth Curry.

Liga NBA, 2. december:

Lestvica:

THUMB
Sportal Dončić se je posipal s pepelom: To se ne bi smelo dogajati
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Dončić v šali zbodel soigralca: Zahvalil se mu bom
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Sprehod Lakersov in nasmejanega Dončića, ki se je poklonil hčerki

Stephen Curry Shai Gilgeous-Alexander Golden State Warriors Oklahoma City Thunder Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.