Prvaki za 13. zaporedno zmago proti oslabljenim Warriorsom

Po dveh neprespanih nočeh za navijače Luke Dončića ekipo Los Angeles Lakers naslednja tekma čaka v noči na petek. To noč je v ligi NBA na sporedu šest tekem. Na parketu bodo branilci lovorike iz Oklahome City. Igrajo proti Warriorsom brez Stephena Curryja.

Oklahoma City Thunder v noči na sredo gostuje v San Franciscu pri Golden State Warriorsih (5.00). Prvaki imajo 20 zmag in en sam poraz, s štirimi lovorikami najuspešnejša ekipa zadnjega desetletja pa je na uvodnih 21 tekmah zmagala desetkrat. Thunder igra za 13. zmago zapored, edini poraz je doživel šestega novembra proti Portland Trail Blazersom.

Shai Gilgeous-Alexander v povprečju na tekmo dosega 32,5 točke, Stephen Curry pa 27,9. Ne eni ne drugi niso v polni postavi, pri Oklahomi denimo manjkata Alex Caruso in Isaiah Hartenstein, pri Warriorsih pa Stephen Curry in Al Horford, Jimmy Butler in Draymond Green naj bi zaigrala, prvič pa bo v kadru Seth Curry.

Liga NBA, 2. december:

Lestvica: