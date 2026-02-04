Sreda, 4. 2. 2026, 21.46
11 minut
Nenavaden incident pred tekmo v Washingtonu
Jaxson Hayes porinil maskoto Wizardsov, NBA ga je suspendirala #video
V obdobju, ko je na drugi strani velike luže zelo pestro in dežujejo novice o takšnih in drugačnih selitvah v ligi NBA, pa je svet obšlo tudi sporočilo vodstva tekmovanja o nevsakdanji kazni, ki je doletela Jaxsona Hayesa in oslabila Los Angeles Lakers.
Kaj se je zgodilo? Jezerniki so nedavno z lahkoto v gosteh s 142:111 nadigrali Washington, slovenski superzvezdnik Luka Dončić pa je vknjižil trojni dvojček že v prvem polčasu. Pred tekmo se je njegov soigralec, bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes, zapletel v nenavaden incident.
Jaxson Hayes ne bo smel pomagati soigralcem proti 76ersom.
Dovolil si je preveč, saj je v dvorani Capitol One Arena odrinil klubsko maskoto Washington Wizards. V ligi NBA imajo ničelno toleranco do takšnih dogodkov, tako da je rezervnega centra Lakersov slab teden pozneje doletel suspenz. Ker je odrinil G-Wiza, ne bo smel nastopiti na eni tekmi.
Kaj se je zgodilo pred tekmo?
Jaxson Hayes shoved Wizards mascot, G-Wiz, in pre-game introductions— Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2026
Hayes has been suspended for one game, per @ShamsCharania pic.twitter.com/x4xz2Ndw2I
The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/l5eKjuBZLQ— NBA Communications (@NBAPR) February 4, 2026
Tako bo v noči na petek le gledalec na srečanju v Los Angelesu, kjer se bodo Jezerniki pomerili z vročo zasedbo Philadelphia 76ers, ki je dobila zadnjih pet tekem. To bo velik udarec za gostitelje, saj je Hayes v zadnjem obdobju v izvrstni formi, večkrat pa tako navdušuje, da v zaključku srečanj dobi celo prednost pred prvim centrom Lakersov Deandrejem Aytonom.