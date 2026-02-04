Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nenavaden incident pred tekmo v Washingtonu

Jaxson Hayes porinil maskoto Wizardsov, NBA ga je suspendirala #video

G Wiz | G-Wiz je uradna maskota Washington Wizards. | Foto Guliverimage

G-Wiz je uradna maskota Washington Wizards.

Foto: Guliverimage

V obdobju, ko je na drugi strani velike luže zelo pestro in dežujejo novice o takšnih in drugačnih selitvah v ligi NBA, pa je svet obšlo tudi sporočilo vodstva tekmovanja o nevsakdanji kazni, ki je doletela Jaxsona Hayesa in oslabila Los Angeles Lakers.

Luka Dončić Anthony Davis
Sportal Norišnica v ligi NBA, kjer odmeva nova prestopna bomba

Kaj se je zgodilo? Jezerniki so nedavno z lahkoto v gosteh s 142:111 nadigrali Washington, slovenski superzvezdnik Luka Dončić pa je vknjižil trojni dvojček že v prvem polčasu. Pred tekmo se je njegov soigralec, bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes, zapletel v nenavaden incident.

Jaxson Hayes ne bo smel pomagati soigralcem proti 76ersom. | Foto: Reuters Jaxson Hayes ne bo smel pomagati soigralcem proti 76ersom. Foto: Reuters

Dovolil si je preveč, saj je v dvorani Capitol One Arena odrinil klubsko maskoto Washington Wizards. V ligi NBA imajo ničelno toleranco do takšnih dogodkov, tako da je rezervnega centra Lakersov slab teden pozneje doletel suspenz. Ker je odrinil G-Wiza, ne bo smel nastopiti na eni tekmi.

Kaj se je zgodilo pred tekmo?

Tako bo v noči na petek le gledalec na srečanju v Los Angelesu, kjer se bodo Jezerniki pomerili z vročo zasedbo Philadelphia 76ers, ki je dobila zadnjih pet tekem. To bo velik udarec za gostitelje, saj je Hayes v zadnjem obdobju v izvrstni formi, večkrat pa tako navdušuje, da v zaključku srečanj dobi celo prednost pred prvim centrom Lakersov Deandrejem Aytonom.

James Harden Los Angeles Clippers
Sportal Selitev za bradatega Hardna: iz LA Clippers v Cleveland
Luka Dončić
Sportal Dončićev večer: priznanje lige NBA, zmaga in vrnitev velikega prijatelja
Nikola Vučević
Sportal Boston Celticsi pripeljali črnogorskega centra
