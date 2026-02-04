Najprej vonj po dimu, nato požar: napaka, ki jo delamo vsi

Požar v lastnem domu ni nekaj, o čemer pogosto razmišljamo. Ne zato, ker bi bili neprevidni, temveč ker vsakdan sestavljajo rutina, opravila in hiter tempo življenja. Kuhanje, polnjenje telefonov in uporaba električnih naprav potekajo skoraj samodejno, brez posebnega premisleka. A prav v teh vsakdanjih trenutkih se lahko začne požar doma – tiho in neopazno. S ponvijo, ki jo za trenutek pustimo brez nadzora. S polnilcem, ki ostane v vtičnici čez noč. Ko vemo, kje se tveganja lahko pojavijo, jih lažje pravočasno prepoznamo in poskrbimo, da dom ostane varen in prijeten prostor za bivanje.

Varnost doma ni samoumevna

Dom je prostor, kjer živimo, ustvarjamo vsakdan in se želimo počutiti varno. A v zadnjih letih postaja vse bolj jasno, da varnost doma ni več nekaj, kar bi lahko jemali za samoumevno. Spremenjeni vremenski vzorci, vse več tehnologije v gospodinjstvih, prazni domovi v času dopustov in tudi oddajanje nepremičnin pomenijo, da je dom danes lahko izpostavljen več različnim tveganjem kot nekoč.

Ena izmed pogostih nevarnosti so požari, ki se praviloma začnejo povsem po naključju. Kuhanje brez nadzora, električne naprave, dotrajana napeljava ali preobremenjeni podaljški so del vsakdanje rutine, zato jih pogosto spregledamo. A že nekaj minut nepazljivosti ali tehnična okvara je lahko dovolj, da se situacija zaplete, zato je razumevanje teh tveganj prvi korak k varnejšemu domu.

Majhni ukrepi, ki naredijo veliko razliko

Požarna varnost doma se začne z osnovnimi preventivnimi ukrepi, ki ne zahtevajo velikih posegov v vsakdanje življenje. Njihov namen je pravočasno opozoriti in omogočiti hiter odziv, če gre kaj narobe.

Eden najpomembnejših elementov požarne preventive je dimni alarm. Ta ne prepreči požara, lahko pa ga zazna v zelo zgodnji fazi, ko je še čas za ukrepanje. Zato je pomembno, da je nameščen na ustreznem mestu in da redno preverjamo njegovo delovanje. Pomembno vlogo ima tudi gasilni aparat, ki je v prvih trenutkih lahko ključen pri manjših začetnih požarih. Nameščen naj bo na mestu, kjer ga lahko hitro dosežemo.

Kaj storiti, če zagori

Če se v hiši ali stanovanju zgodi požar, je najpomembneje ohraniti mirno glavo. Če gre za manjši začetni požar in ni neposredne nevarnosti za ljudi, ga je včasih mogoče pogasiti z gasilnim aparatom ali odejo, pri tem pa je pomembno, da imamo vedno zagotovljeno pot za umik.

Pri večjem požaru ali če se prostor hitro polni z dimom, je edina pravilna odločitev umik na varno in klic gasilcev. Dim je lahko enako nevaren kot ogenj, saj zmanjša vidljivost in oteži dihanje. Ko je poskrbljeno za varnost ljudi, prepustimo nadaljnje ukrepanje gasilcem.

Ko se zgodi požar, je pomembno tudi, kaj sledi

Zavarovanje doma ne nadomešča preventive, jo pa dopolnjuje in omogoča, da se posledice požara lažje in hitreje sanirajo. Zavarovanje Paket Dom pri zavarovalnici Generali ponuja celovito zaščito vašega doma, premoženja in družinskih članov. Gre za sodoben in prilagodljiv paket, ki na enem mestu združuje vse ključne oblike premoženjskega zavarovanja, tako da ste v primeru nepredvidenih dogodkov zaščiteni celostno in ste lahko brez skrbi.

Paket je na voljo v treh različicah – Osnovni, Ekskluzivni in Premium –, kar omogoča, da si ga lahko vsakdo prilagodi glede na svoj življenjski slog, lokacijo nepremičnine in stopnjo tveganja. Paket Premium ponuja celovito zaščito pred najpogostejšimi nevarnostmi, kot so požar, vihar, toča, izliv vode in neposredni udar strele, pa tudi pred številnimi drugimi tveganji – od vandalizma, vlomov in poškodb zaradi tujega vozila do poplav, snega, žleda, plazov in drugih naravnih vplivov. Posebna prednost Paketa Dom je možnost razširitve osnovnega kritja z dodatnimi zavarovanji, ki jih izberete po svojih potrebah.

Pri zavarovalnici Generali so vse pogodbe in zavarovanja združeni na eni polici, kar pomeni večjo preglednost in preprosto upravljanje. Ni več potrebe po več ločenih policah za nepremičnine, premičnine ali dodatna kritja. Vse je zbrano v enem paketu, kar zmanjša možnost napak in zagotavlja jasen pregled nad vsem, kar imate zavarovano.

Pomoč, ki je na voljo takoj

V okviru Paketa Dom je vključena domska asistenca, ki omogoča hitro organizacijo nujne pomoči in strokovnih izvajalcev, kadar je to potrebno. Prav v prvih urah po požaru ali drugi nesreči je takšna podpora pogosto ključna za omejitev dodatne škode in čim hitrejšo vzpostavitev osnovne varnosti doma.

Domska asistenca pri zavarovalnici Generali je zavarovancem na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Ob enem klicu je na voljo sogovornik, ki svetuje prve korake in poskrbi za organizacijo ustrezne pomoči, kar v stresnih trenutkih pomeni pomembno razbremenitev.

Domska asistenca ne nadomešča preventive, temveč jo dopolnjuje – kot praktična pomoč takrat, ko jo najbolj potrebujemo.

Izkušnja Igorja Praznika ob lanskem neurju pokaže, kako pomembno je imeti dostop do pomoči, ki je na voljo takrat, ko jo najbolj potrebujete:

Preprosta sklenitev in hitra prijava škode

Ko gre za varnost doma, si večina ne želi zapletenih postopkov in dodatnega stresa, zato je pomembno, da je zavarovanje ne le ustrezno, temveč tudi preprosto dostopno. Paket Dom pri zavarovalnici Generali je mogoče skleniti osebno pri zastopniku, po telefonu ali v poslovalnici, kar omogoča, da si vsak izbere način, ki mu najbolj ustreza.

Prav tako je pomembno, kako poteka prijava škode, če se ta zgodi. Generali omogoča hitro in pregledno prijavo prek spleta ali po telefonu, kjer vas sogovornik vodi skozi postopek in vam pomaga z vsemi potrebnimi informacijami. V stresnih trenutkih je jasen in preprost postopek pogosto enako pomemben kot samo kritje.

Za številne stranke ima pomembno vlogo tudi osebni agent, ki pomaga razumeti kritja, opozori na tveganja in ostane na voljo tudi takrat, ko nastane škoda.

Kar 92 odstotkov Generalijevih strank, ki so prijavile škodo v okviru premoženjskega zavarovanja, je bilo (zelo) zadovoljnih z reševanjem škodnega zahtevka, kar Generali v primerjavi z drugimi zavarovalnicami uvršča na prvo mesto po zadovoljstvu reševanja škodnih primerov za domska zavarovanja.*

Varen dom se začne z dobrimi odločitvami

Varnost doma ni rezultat ene same odločitve, temveč kombinacije preventive, premišljenih ukrepov in podpore, na katero se lahko zanesemo, ko gre kaj narobe. Pomemben del varnega doma je tudi kakovost bivanja – zrak, ki ga dihamo, vlaga v prostorih in drugi, na prvi pogled nevidni dejavniki, ki dolgoročno vplivajo na zdravje in počutje vseh članov gospodinjstva. Zato postaja vse pomembnejše celostno razmišljanje o domu, ki povezuje osnovno preventivo, tehnične rešitve za bolj zdravo bivalno okolje in ustrezno zaščito za nepredvidene dogodke.

Ob sklenitvi zavarovanja doma lahko v okviru Generalijevega lojalnostnega programa izkoristite tudi Generali ZAME popust do 35 odstotkov, odvisno od števila zbranih točk. Več informacij o zavarovanju doma in možnostih prilagoditve Paketa Dom je na voljo na spletni strani zavarovalnice Generali.