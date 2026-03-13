Ogromna škoda po požaru v nekdanji steklarni

V industrijskem objektu v Kozjem je v četrtek popoldne izbruhnil požar, ki je zajel ostrešje stavbe, v kateri so potekale dejavnosti, povezane s proizvodnjo peletov in energetiko. Kot je za STA danes povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kozje Dario Kukovičič, vzrok požara za zdaj še ni znan, gmotna škoda pa je velika.

Dejal je tudi, da je v večurnem gašenju požara sodelovalo osem prostovoljnih gasilskih društev z 18 vozili in skupno 99 operativnimi gasilci. Po Kukovičičevih besedah požar ni uničil celotnega objekta, je pa močno poškodoval ostrešje in po prvih ocenah povzročil precejšnjo gmotno škodo. Končna ocena bo znana po končanem ogledu pogorišča in preiskavi.

Na kraj dogodka so poklicali tudi pristojne organe, ki bodo opravili ogled in ugotavljali okoliščine ter morebitni vzrok izbruha ognja.

Pri gašenju požara so sodelovali gasilci PGD Kozje, Buče, Lesično - Pilštanj - Zagorje, Podsreda, Bistrica ob Sotli, Steklarna Rogaška, Prevorje in Veliki Kamen.