Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Torek,
31. 3. 2026,
14.51

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Matjaž Han SD Socialni demokrati Volitve 2026 Volitve 2026

Torek, 31. 3. 2026, 14.51

30 minut

Prvič se je sestala nova poslanska skupina SD

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Matjaž Han | "Socialni demokrati bomo konstruktiven sogovornik, pri tem pa smo pripravljeni prevzeti svoj del odgovornosti, iskati kompromise in vztrajati pri rešitvah, ki bodo v največjo korist celotne družbe," so zapisali v stranki SD. Na fotografiji Matjaž Han. | Foto STA

"Socialni demokrati bomo konstruktiven sogovornik, pri tem pa smo pripravljeni prevzeti svoj del odgovornosti, iskati kompromise in vztrajati pri rešitvah, ki bodo v največjo korist celotne družbe," so zapisali v stranki SD. Na fotografiji Matjaž Han.

Foto: STA

Novoizvoljena poslanska skupina SD se je danes prvič po volitvah sestala v DZ. Na srečanju so se informirali o političnih in aktualnih zadevah, je za STA dejal predsednik SD Matjaž Han. Začasno vodstvo poslanske skupine bodo predvidoma določili v četrtek. Od pogovorov pri predsedniku Svobode Robertu Golobu pa pričakujejo vsebinski dialog.

Po sestanku so iz stranke za STA sporočili, da rezultat volitev razumejo kot jasno pričakovanje ljudi, da politika deluje odgovorno, povezovalno in v korist skupnega dobrega.

Od sredinih pogovorov pri Golobu pričakujejo vsebinski dialog. Ključno je, da se v ospredje postavijo programske točke in konkretne rešitve za ljudi, še posebej v času številnih razvojnih in družbenih izzivov, so poudarili. "Socialni demokrati bomo konstruktiven sogovornik, pri tem pa smo pripravljeni prevzeti svoj del odgovornosti, iskati kompromise in vztrajati pri rešitvah, ki bodo v največjo korist celotne družbe," so zapisali v stranki.

Han: 10. aprila bo treba imeti neki dogovor

Han je dejal, da težko govori o pričakovanjih pred nadaljevanjem pogovorov. Zaveda pa se, da se bliža 10. april, ko bodo morali konstituirati DZ. Za to bo treba imeti neki dogovor, ki ga bo morala sprejeti katerakoli koalicija, meni.

Na konstitutivni seji DZ bodo poslanci morali izvoliti tudi predsednika oz. predsednico DZ. O tem, da bi ta položaj prevzeli v SD, se po besedah Hana niso pogovarjali "ne v SD ne z Golobom". "Vse to so besede, ki nimajo nobene teže ta trenutek," je dejal.

Do zdaj preštete glasovnice iz tujine za SD niso prinesle nobenih sprememb. SD je na državnozborskih volitvah prejela 6,71 odstotka, s tem pa osvojila šest poslanskih mandatov.

Volitve
Novice Volitve 2026: Svoboda še povečala prednost pred SDS
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar: Ne želim, da novo vlado sestavlja ta človek
Matjaž Han SD Socialni demokrati Volitve 2026 Volitve 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

