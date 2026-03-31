Prvič se je sestala nova poslanska skupina SD

Novoizvoljena poslanska skupina SD se je danes prvič po volitvah sestala v DZ. Na srečanju so se informirali o političnih in aktualnih zadevah, je za STA dejal predsednik SD Matjaž Han. Začasno vodstvo poslanske skupine bodo predvidoma določili v četrtek. Od pogovorov pri predsedniku Svobode Robertu Golobu pa pričakujejo vsebinski dialog.

Po sestanku so iz stranke za STA sporočili, da rezultat volitev razumejo kot jasno pričakovanje ljudi, da politika deluje odgovorno, povezovalno in v korist skupnega dobrega.

Od sredinih pogovorov pri Golobu pričakujejo vsebinski dialog. Ključno je, da se v ospredje postavijo programske točke in konkretne rešitve za ljudi, še posebej v času številnih razvojnih in družbenih izzivov, so poudarili. "Socialni demokrati bomo konstruktiven sogovornik, pri tem pa smo pripravljeni prevzeti svoj del odgovornosti, iskati kompromise in vztrajati pri rešitvah, ki bodo v največjo korist celotne družbe," so zapisali v stranki.

Han: 10. aprila bo treba imeti neki dogovor

Han je dejal, da težko govori o pričakovanjih pred nadaljevanjem pogovorov. Zaveda pa se, da se bliža 10. april, ko bodo morali konstituirati DZ. Za to bo treba imeti neki dogovor, ki ga bo morala sprejeti katerakoli koalicija, meni.

Na konstitutivni seji DZ bodo poslanci morali izvoliti tudi predsednika oz. predsednico DZ. O tem, da bi ta položaj prevzeli v SD, se po besedah Hana niso pogovarjali "ne v SD ne z Golobom". "Vse to so besede, ki nimajo nobene teže ta trenutek," je dejal.

Do zdaj preštete glasovnice iz tujine za SD niso prinesle nobenih sprememb. SD je na državnozborskih volitvah prejela 6,71 odstotka, s tem pa osvojila šest poslanskih mandatov.