Požar na avtobusu: potnik se je polil z bencinom in zažgal

V požaru na javnem avtobusu na zahodu Švice je umrlo šest ljudi, najmanj štirje so ranjeni, od tega so trije v kritičnem stanju, je sporočila policija kantona Fribourg.

Po pričevanjih očividcev naj bi se potnik polil z bencinom in zažgal. Policija trditve še ni potrdila, navedli so le, da je za požar kriv človek, poroča švicarski časopis Blick.

Gasilci so požar pogasili, avtobus pa je povsem uničen. Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki, na katerih je vidno, da so avtobus v celoti zajeli plameni, v zrak pa se vali gost dim.

Incident se je zgodil v mestu Kerzers, zahodno od švicarske prestolnice Bern.