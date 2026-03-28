Slovenski skakalni kvartet v sestavi Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak je ekipno tekmo pred več kot 30 tisoč gledalci na Letalnici bratov Gorišek končal na petem mestu, skoraj 107 točk za zmagovalci Avstrijci in več kot 85 točk za zmagovalnim odrom . Množici gledalcev je dih zastal predvsem ob poletih Prevca, ki se je v poskusni seriji mojstrsko rešil, večji del slovenske ekipe, z izjemo Zajca, pa s prikazanim ni bil zadovoljen. "Žal gledalcem nisem dal tistega, kar bi si glede na današnji obisk zaslužili. Verjetno sem želel preveč, a tako pride. V preteklih letih smo imeli precej močnejšo ekipo. V poletih smo bili še bolj zraven. Po eni strani smo zelo blizu, a po drugi tudi daleč," je bil po tekmi razočaran Lanišek.

Množici gledalcev v Planici je že ob koncu poskusne serije pred ekipno tekmo na letalnici zastal dih ob skoku Domna Prevca, ki se je takoj po odskoku znašel v težavah, a se nato mojstrsko rešil, pristal pri 80 metrih in varno prišel v iztek. Svetovni rekorder je imel na neposrečeni ekipni tekmi težave tudi v finalu, ko je zmogel 198,5 metra in z rojaki končal na petem mestu.

Zmagali so Avstrijci, 14 točk pred Japonsko in 21,5 točke pred tretjimi Norvežani. Tik pod stopničkami so končali Nemci, za njimi pa se zvrstili Slovenci.

Lanišek: Žal gledalcem nisem dal tistega, kar bi si glede na današnji obisk zaslužili

"Moj skok tehnično ni bil tako neumen, kot sem bil jaz zategnjen. Žal gledalcem nisem dal tistega, kar bi si glede na današnji obisk zaslužili. Verjetno sem želel preveč, a tako pride. Predvsem čez prelet sem bil preveč zategnjen. Ko se to zgodi, je vsega konec," je novinarjem po petem mestu na ekipni tekmi na Letalnici bratov Gorišek dejal Anže Lanišek.

Da so Slovenci v Planici ostali brez ekipnih stopničk, se je zgodilo prvič po letu 2021. "Tudi to se zgodi. V preteklih letih smo imeli precej močnejšo ekipo. V poletih smo bili še bolj zraven. Po eni strani smo zelo blizu, a po drugi tudi daleč. Če bi vsi pokazali prave skoke, bi se borili za višja mesta. A drugega, kot da dvignemo glave in gremo naprej, nam ne preostane," je dodal Lanišek in obžaloval, da pred skoraj 31.000 gledalci niso poleteli na zmagovalni oder.

30.878 je uradna številka sobotnega obiska.

"Vzdušje je bilo fantastično. Brutalno. Žal pa mi je, da ko prideš v iztek ni bilo takega veselja, kot bi bil ob stopničkah. Saj je bilo, a ne tako, kot zna biti, ko narediš skok, ki ponese mene in publiko. To se išče," je dodal Lanišek, o poskusnem poletu Prevca pa: "Nisem ga videl. Videl sem posnetek, a bilo je zelo podobno kot v drugi seriji. On bo najbolj vedel, kaj je bilo narobe."

Še najbolj zadovoljen član slovenskega kvarteta po petem mestu je bil lahko Timi Zajc, ki sta mu na predzadnji tekmi sezone uspela dva lepa poleta (236 metrov in 223,5) .

"To je eden mojih najlepših trenutkov sezone. Zelo sem užival. Želja so bile stopničke, a vemo, da na ekipni tekmi potrebuješ osem perfektnih poletov. Nimamo kaj, jutri je nov dan," je dejal Zajc.

Nedelja ob 10. uri prinaša zadnjo tekmo v sezoni, kako pomembni bodo današnji poleti zanj? "Niti ni tako pomembno za samozavest in za tekmo, temveč za vse navijače. Da greš pred domačimi navijači proti dnu skakalnice, je eden najlepših občutkov. Zares sem hvaležen, da mi je to uspelo," je v nedeljo pogledal Zajc in se še sam zahvalil gledalcem: "Ne vem, če sem že kdaj v Planici videl toliko navijačev kot danes. Zame je bil danes sanjski dan. "Seveda je malo razočaranja. A če pogledam pri sebi, sem zadovoljen, saj sem končno užival v poletih. Naredil sem svoje najboljše polete. A na koncu rezultat ni čisto takšen, kot bi si ga želeli."

Manj zadovoljen je bil po opravljenem Rok Oblak, ki je skakal v prvi skupini: "Malce grobe napake pri samem skoku z mize, tudi počep ni bil idealen, posledično sem ravno tu malo preveč hitrosti izgubil in mi je je primanjkovalo za drugi del, da bi odneslo dlje. Žal se danes ni izšlo. Ravno veseliti se ne morem, a tako pač je. Grenak priokus je."

Je pa tudi on snel kapo pred gledalci: "Vzdušje je bilo seveda super. Hvala vsem, ki so danes prišli v Planico podpirati slovenske orle in druge tekmovalce. Zagotovo si bom današnji dan zapomnil po navijačih."

"Pridejo take tekme. To nam je dobra motivacija za naslednje leto, da imajo fantje motiv in da vedo, da ni vse samoumevno, da se bodo zbrali in popravili račune drugo leto. Napak je bilo danes veliko, vse v tej želji. Šele ko fantje opravijo obveznosti, se bomo pogovorili. Morda je manjkala sproščenost. Izpostavil bi Timija, ki je danes naredil napredek, prikazal dva lepa skoka. Zanj si želim samo, da nadaljuje, da si jutri doda še tisto nagrado, da poskusi še kakšen meter dlje in da lepo zaključi ta konec tedna," je po petem mestu dejal glavni trener Robert Hrgota.

O Domnovem razburljivem dnevu, predvsem poskusnem skoku, pa dodal: "Treba se je morda z njim pogovoriti o nekaj stvareh, da bo vse skupaj potekalo bolj umirjeno, morda se mu malo preveč mudi, zato je pomembno, da se stvari umiri. K sreči je Domen tak maček, da se zna izvleči in je izpeljal skok. Potem se je zbral za prvo serijo, ampak do jutri mora odpraviti določene stvari. Kup dejavnikov je vplivalo. Ampak vemo, da on zna skakati in v dobrih in v slabih razmerah, niso bile razmere krive."

V nedeljo sledi zaključek sezone, z drugo posamično tekmo najboljše 30-erice svetovnega pokala, na kateri bodo nastopili štirje Slovenci, in sicer isti kot danes na ekipni tekmi: Prevc, Lanišek, Zajc in Oblak.