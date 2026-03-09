Kaos na železniški postaji: v bližini izbruhnil obsežen požar #video

Zgodovinsko stavbo v bližini glavne železniške postaje v Glasgowu je zajel obsežen požar, zaradi česar se je stavba delno zrušila. Železniška postaja ostaja zaprta, prav tako se soočajo z motnjami v železniškem prometu, poroča CNN.

V pritličju štirinadstropne poslovne stavbe na ulici Union Street v Glasgowu je v nedeljo, malo pred 16. uro, izbruhnil požar. "Na vrhuncu požara se je z ognjem borilo 18 specializiranih gasilskih enot, vključno s tremi vozili z visokim dosegom," je ob 2. uri zjutraj po lokalnem času sporočila škotska gasilska in reševalna služba. Gasilci so se z ognjem borili celo noč, požar jim je uspelo omejiti. Na kraju ostaja še devet gasilskih enot.

Prvi minister Škotske John Swinney je izrazil zaskrbljenost zaradi požara in se zahvalil reševalnim ekipam za takojšen odziv. "Prosimo, da še naprej upoštevate navodila in se izogibate območju in ostanete varni," je dodal Swinney. Poročil o žrtvah za zdaj ni.

Železniška postaja ostaja zaprta

Požar je povzročil kaos v železniškem prometu in med potniki. Železniška postaja Glasgow Central za zdaj ostaja zaprta, predvidoma bodo motnje v železniškem prometu trajale ves dan, poročajo britanske nacionalne železnice.

Glasgow Central je bila zgrajena leta 1873 in velja za najbolj prometno železniško postajo na Škotskem.