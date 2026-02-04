Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Ž. L.

Sreda,
4. 2. 2026,
5.01

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,41

Natisni članek

Natisni članek
navijači Austin Reaves Los Angeles Lakers LeBron James Brooklyn Nets Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA

Sreda, 4. 2. 2026, 5.01

1 ura, 23 minut

Liga NBA, 3. februar

Dončićev večer: priznanje lige NBA, zmaga in vrnitev velikega prijatelja

Avtorji:
M. P., Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,41
Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Brooklyn Nets | Luka Dončić je na klop sedel že pred koncem tretje četrtine. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je na klop sedel že pred koncem tretje četrtine.

Foto: Guliverimage

Luka Dončić in Los Angeles Lakers so odigrali še drugo zaporedno tekmo v New Yorku. V velikem jabolku si je tekmo v živo ogledalo več deset navijačev iz Slovenije, veselili pa so se zmage Dončića in jezernikov. Ob težko pričakovani vrnitvi Austina Reavesa je Brooklyn Nets padel s 125:109.

Brooklyn Nets : Los Angeles Lakers 109:125 (23:45, 40:69, 74:100)

Učinek Luke Dončića: 24 točk (za tri 4/11, za dve 8/18, prosti meti 4/6), 6 sk., 5 as., 6 izg. žog v 28 minutah in 49 sekundah

Najboljši strelci: Porter Jr. 21 (trojke 0/9, 10 sk.), Sharpe 19 (14 sk., 3 ukr. žoge, met iz igre 9/12), Williams 17; James 25 (met iz igre 10/16, 3 sk., 7 as, 3. ukr. žoge), LaRavia 18 (met iz igre 7/9, 5 sk.), Reaves 15 (21 min., 4 sk.)

Los Angeles Lakersi so se znova odzvali na poraz proti New York Knicksom. LeBron James je za 30. zmago v sezoni prispeval 25 točk, 24 jih je zbral Luka Dončić, 15 pa jih je imel na svojem računu tudi Austin Reaves. Slednji se je na parket vrnil po 19 izpuščenih tekmah zaradi poškodbe mečne mišice, odigral je 21 minut in pripomogel k zgodnjemu pobegu Jezernikov.

Spet pobegnili že v prvi četrtini

Podobno kot na nedavnem obračunu z Washingtonom so Lakersi tudi tokrat hitro izkoristili šibke točke skromnega nasprotnika. Brooklyn je v noči na nedeljo proti Detroitu utrpel poraz s 53 točkami razlike in zdelo se je, da bi utegnila četa JJ Redicka to številko še preseči.

Austin Reaves je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil 19 tekem. | Foto: Guliverimage Austin Reaves je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil 19 tekem. Foto: Guliverimage

Prva četrtina se je končala z rezultatom 45:23 v korist Los Angelesa, ki je zadel kar 15 od skupno 18 metov iz igre. Prednost je v drugi četrtini še rasla in znašala že 38 točk, rezultat pa se je pred odmorom ustavil pri 69:40.

Bilo je jasno, da bo drugi polčas hitro postal zgolj formalnost. Brooklyn je tretjo četrtino sicer dobil, a vprašanj o zmagovalcu ni bilo več. Dončić, ki je 14 od 24 točk dosegel že v uvodnih 12 minutah igre, je še pred koncem tretje četrtine sedel na klop in se ni več vrnil na parket Barclays Centra.

Pri Netsih je bil najbolj razpoložen Michael Porter Jr., ki je sicer vpisal dvojni dvojček (21 točk in 10 skokov), a je tudi zgrešil vseh devet metov za tri točke.

S tem so jezerniki uspešno zaključili serijo osmih zaporednih gostovanj, vknjižili so pet zmag. V noči na petek se vračajo v domačo dvorano, kjer jih pred All Star premorom čaka še pet tekem. Na prvi bo nasprotnik Philadelphia.

Pred hotelom je zaradi Luke Dončića nastala velika gneča:

Dončić igralec meseca januarja v zahodni konferenci

Luka Dončić je bil izbran za najboljšega igralca meseca januarja v zahodni konferenci. Za devet zmag (sedem porazov) je dal v povprečju po 34 točk na tekmi in imel še 7,2 skoka in 9,1 asistence. Igralec meseca na vzhodu je bil Jaylen Brown (Boston Celtics so dobili 10 tekem).

Nikola Vučević
Sportal Boston Celticsi pripeljali črnogorskega centra
Še dva dni do konca prestopnega roka
Giannis Antetokounmpo je najbolj zaželena tarča. | Foto: Reuters Giannis Antetokounmpo je najbolj zaželena tarča. Foto: Reuters Vse bliže je četrtkov konec prestopnega roka. Klub utegne zamenjati kar nekaj zvezdnikov. James Harden lahko zapusti Los Angeles Clippers. Milwaukee Bucks iščejo pravega kupca za Giannisa Antetokounmpa. Največkrat se omenjata kluba Golden State Warriors in Miami Heat. Draymond Green naj bi privolil, da po 14 letih zapusti Warriorse. Tako je možna prav kupčija v Milwaukee. Na tržnici sta tudi Anthony Davis (Dallas Mavericks) in Ja Morant (Memphis Grizzlies). Memphis se je enemu od zvezdnikov že odrekel. Jaren Jackson mlajši v kupčiji kar osmih košarkarjev odhaja v Utah Jazz. Za kupčijo sta se dogovorila tudi Chicago Bulls in Boston Celtics. Nikola Vučević bo postal novi član Keltov. Zanj in za še en izbor na naboru se v nasprotno smer seli Anfernee Simons.

 Liga NBA, 3. februar:

Lestvici

LeBron James Luka Dončić pogovor
Sportal Košarkarski insider napoveduje junijsko slovo LeBrona Jamesa od LA Lakers
Luka Dončić
Sportal Neverjetne številke Luke Dončića, padel rekord Lakersov
Luka Dončić
Sportal Luka Dončić čaral pred filmskimi zvezdniki, Lakersi pa potegnili krajšo #video
navijači Austin Reaves Los Angeles Lakers LeBron James Brooklyn Nets Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.