Dončićev večer: priznanje lige NBA, zmaga in vrnitev velikega prijatelja

Luka Dončić in Los Angeles Lakers so odigrali še drugo zaporedno tekmo v New Yorku. V velikem jabolku si je tekmo v živo ogledalo več deset navijačev iz Slovenije, veselili pa so se zmage Dončića in jezernikov. Ob težko pričakovani vrnitvi Austina Reavesa je Brooklyn Nets padel s 125:109.

Brooklyn Nets : Los Angeles Lakers 109:125 (23:45, 40:69, 74:100)

Učinek Luke Dončića: 24 točk (za tri 4/11, za dve 8/18, prosti meti 4/6), 6 sk., 5 as., 6 izg. žog v 28 minutah in 49 sekundah

Najboljši strelci: Porter Jr. 21 (trojke 0/9, 10 sk.), Sharpe 19 (14 sk., 3 ukr. žoge, met iz igre 9/12), Williams 17; James 25 (met iz igre 10/16, 3 sk., 7 as, 3. ukr. žoge), LaRavia 18 (met iz igre 7/9, 5 sk.), Reaves 15 (21 min., 4 sk.)

Los Angeles Lakersi so se znova odzvali na poraz proti New York Knicksom. LeBron James je za 30. zmago v sezoni prispeval 25 točk, 24 jih je zbral Luka Dončić, 15 pa jih je imel na svojem računu tudi Austin Reaves. Slednji se je na parket vrnil po 19 izpuščenih tekmah zaradi poškodbe mečne mišice, odigral je 21 minut in pripomogel k zgodnjemu pobegu Jezernikov.

Spet pobegnili že v prvi četrtini

Podobno kot na nedavnem obračunu z Washingtonom so Lakersi tudi tokrat hitro izkoristili šibke točke skromnega nasprotnika. Brooklyn je v noči na nedeljo proti Detroitu utrpel poraz s 53 točkami razlike in zdelo se je, da bi utegnila četa JJ Redicka to številko še preseči.

Austin Reaves je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil 19 tekem. Foto: Guliverimage

Prva četrtina se je končala z rezultatom 45:23 v korist Los Angelesa, ki je zadel kar 15 od skupno 18 metov iz igre. Prednost je v drugi četrtini še rasla in znašala že 38 točk, rezultat pa se je pred odmorom ustavil pri 69:40.

Bilo je jasno, da bo drugi polčas hitro postal zgolj formalnost. Brooklyn je tretjo četrtino sicer dobil, a vprašanj o zmagovalcu ni bilo več. Dončić, ki je 14 od 24 točk dosegel že v uvodnih 12 minutah igre, je še pred koncem tretje četrtine sedel na klop in se ni več vrnil na parket Barclays Centra.

Pri Netsih je bil najbolj razpoložen Michael Porter Jr., ki je sicer vpisal dvojni dvojček (21 točk in 10 skokov), a je tudi zgrešil vseh devet metov za tri točke.

S tem so jezerniki uspešno zaključili serijo osmih zaporednih gostovanj, vknjižili so pet zmag. V noči na petek se vračajo v domačo dvorano, kjer jih pred All Star premorom čaka še pet tekem. Na prvi bo nasprotnik Philadelphia.

Pred hotelom je zaradi Luke Dončića nastala velika gneča:

Dončić igralec meseca januarja v zahodni konferenci

Luka Dončić je bil izbran za najboljšega igralca meseca januarja v zahodni konferenci. Za devet zmag (sedem porazov) je dal v povprečju po 34 točk na tekmi in imel še 7,2 skoka in 9,1 asistence. Igralec meseca na vzhodu je bil Jaylen Brown (Boston Celtics so dobili 10 tekem).

Še dva dni do konca prestopnega roka

Giannis Antetokounmpo je najbolj zaželena tarča. Foto: Reuters James Harden lahko zapusti Los Angeles Clippers. Milwaukee Bucks iščejo pravega kupca za Giannisa Antetokounmpa. Največkrat se omenjata kluba Golden State Warriors in Miami Heat. Draymond Green naj bi privolil, da po 14 letih zapusti Warriorse. Tako je možna prav kupčija v Milwaukee. Na tržnici sta tudi Anthony Davis (Dallas Mavericks) in Ja Morant (Memphis Grizzlies). Memphis se je enemu od zvezdnikov že odrekel. Jaren Jackson mlajši v kupčiji kar osmih košarkarjev odhaja v Utah Jazz. Za kupčijo sta se dogovorila tudi Chicago Bulls in Boston Celtics. Nikola Vučević bo postal novi član Keltov. Zanj in za še en izbor na naboru se v nasprotno smer seli Anfernee Simons. Vse bliže je četrtkov konec prestopnega roka. Klub utegne zamenjati kar nekaj zvezdnikov.lahko zapusti Los Angeles Clippers. Milwaukee Bucks iščejo pravega kupca za. Največkrat se omenjata kluba Golden State Warriors in Miami Heat.naj bi privolil, da po 14 letih zapusti Warriorse. Tako je možna prav kupčija v Milwaukee. Na tržnici sta tudi(Dallas Mavericks) in(Memphis Grizzlies). Memphis se je enemu od zvezdnikov že odrekel.v kupčiji kar osmih košarkarjev odhaja v Utah Jazz. Za kupčijo sta se dogovorila tudi Chicago Bulls in Boston Celtics.bo postal novi član Keltov. Zanj in za še en izbor na naboru se v nasprotno smer seli

Liga NBA, 3. februar:

