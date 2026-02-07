Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
7. 2. 2026,
7.00

Osveženo pred

18 ur, 11 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
ZOI 2026 slovenska olimpijska reprezentanca zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano OTP Banka PR članek noad

Sobota, 7. 2. 2026, 7.00

18 ur, 11 minut

Tukaj smo, ker je vredno verjeti

Oglasno sporočilo
OTP banka | Foto OTP banka

Foto: OTP banka

V športu se zmage merijo v sekundah, metrih ali točkah. A največje med njimi pogosto niso zapisane v rezultatih. Merijo se v energiji navijačev, v srcih, ki bijejo z vsakim štartom, in v upanju, ki nas povezuje. To upanje je jedro letošnje olimpijske kampanje OTP banke, ki kot glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije že več kot 30 let stoji ob strani slovenskim olimpijkam in olimpijcem.

S kampanjo želimo poudariti, da verjeti ne pomeni le čakati na medalje in zmagovalne odre. Verjeti pomeni biti del poti – od začetka, ko je možnosti veliko in se zgodbe šele ustvarjajo. Verjamemo, da je to čas, ko podpora šteje največ. Če verjamemo, se lahko zgodijo dobre stvari. In takrat športnik nikoli ne štarta sam. Za njim stojimo mi in vsa Slovenija.

Glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije

V OTP banki tudi letos s ponosom podpiramo slovensko olimpijsko reprezentanco in njeno poslanstvo ter tako skupaj širimo navdih, krepimo vztrajnost in povezujemo generacije. Kot glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije že več kot 30 let aktivno sodelujemo tudi pri olimpijskih aktivacijah, ki v februarju po celotni državi širijo športni duh in olimpijske vrednote.

Iz navijaškega kotička na športno progo

Prve tri februarske vikende bodo pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije potekali priljubljeni olimpijski festivali – v Kranjski Gori, na Kopah in na Pokljuki. Otroci in mladi po srcu se bodo na njih lahko preizkusili v pestri paleti zimskih športov: od veleslaloma in biatlona do skokov, curlinga, deskanja in teka na smučeh. OTP banka pripravlja tudi poseben izziv Ježkov olimpijski skok, kjer se bodo otroci pomerili v zabavnem izzivu in prejeli simpatične nagrade.

Športno veselje prenašamo zaposlenim in njihovim otrokom

Ker je olimpijsko veselje najlepše, ko ga delimo, v OTP banki za naše športnike navijamo tudi v pisarnah z našim olimpijsko razpoloženim Ježkom. K širjenju veselja smo z olimpijskim likovnim natečajem vključili tudi otroke in vnuke naših zaposlenih.

Skupaj kot eno. Ker je vredno verjeti.

V OTP banki z dolgoletno podporo slovenskim olimpijcem in olimpijkam in z letošnjo kampanjo znova potrjujemo, kako močna je energija, ko stopimo skupaj. Ne le na olimpijskih prizoriščih, temveč v vsakdanjem življenju, v delovnih okoljih, med mladimi in njihovimi družinami.

Tukaj smo, ker je vredno verjeti.

Naročnik oglasnega sporočila je OTP BANKA D.D.

ZOI 2026 slovenska olimpijska reprezentanca zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano OTP Banka PR članek noad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.