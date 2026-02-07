Tukaj smo, ker je vredno verjeti.

V športu se zmage merijo v sekundah, metrih ali točkah. A največje med njimi pogosto niso zapisane v rezultatih. Merijo se v energiji navijačev, v srcih, ki bijejo z vsakim štartom, in v upanju, ki nas povezuje. To upanje je jedro letošnje olimpijske kampanje OTP banke, ki kot glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije že več kot 30 let stoji ob strani slovenskim olimpijkam in olimpijcem.

S kampanjo želimo poudariti, da verjeti ne pomeni le čakati na medalje in zmagovalne odre. Verjeti pomeni biti del poti – od začetka, ko je možnosti veliko in se zgodbe šele ustvarjajo. Verjamemo, da je to čas, ko podpora šteje največ. Če verjamemo, se lahko zgodijo dobre stvari. In takrat športnik nikoli ne štarta sam. Za njim stojimo mi in vsa Slovenija.

Glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije

V OTP banki tudi letos s ponosom podpiramo slovensko olimpijsko reprezentanco in njeno poslanstvo ter tako skupaj širimo navdih, krepimo vztrajnost in povezujemo generacije. Kot glavni sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije že več kot 30 let aktivno sodelujemo tudi pri olimpijskih aktivacijah, ki v februarju po celotni državi širijo športni duh in olimpijske vrednote.

Iz navijaškega kotička na športno progo

Prve tri februarske vikende bodo pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije potekali priljubljeni olimpijski festivali – v Kranjski Gori, na Kopah in na Pokljuki. Otroci in mladi po srcu se bodo na njih lahko preizkusili v pestri paleti zimskih športov: od veleslaloma in biatlona do skokov, curlinga, deskanja in teka na smučeh. OTP banka pripravlja tudi poseben izziv Ježkov olimpijski skok, kjer se bodo otroci pomerili v zabavnem izzivu in prejeli simpatične nagrade.

Športno veselje prenašamo zaposlenim in njihovim otrokom

Ker je olimpijsko veselje najlepše, ko ga delimo, v OTP banki za naše športnike navijamo tudi v pisarnah z našim olimpijsko razpoloženim Ježkom. K širjenju veselja smo z olimpijskim likovnim natečajem vključili tudi otroke in vnuke naših zaposlenih.

Skupaj kot eno. Ker je vredno verjeti.

V OTP banki z dolgoletno podporo slovenskim olimpijcem in olimpijkam in z letošnjo kampanjo znova potrjujemo, kako močna je energija, ko stopimo skupaj. Ne le na olimpijskih prizoriščih, temveč v vsakdanjem življenju, v delovnih okoljih, med mladimi in njihovimi družinami.

Tukaj smo, ker je vredno verjeti.

Naročnik oglasnega sporočila je OTP BANKA D.D.