Ameriška vojska je sprožila intenzivno akcijo iskanja dveh zamaskiranih storilcev, ki sta iz vojaške baze Fort Campbell v Kentuckyju novembra lani ukradla vojaške brezpilotne letalnike. Primer je posebej občutljiv zaradi naraščajočega strahu pred morebitnimi iranskimi povračilnimi napadi na ameriških tleh. Vojaška preiskovalna služba je zato razpisala denarno nagrado za informacije, ki bi pomagale prijeti osumljenca.

Do kraje štirih brezpilotnih letalnikov je prišlo novembra lani, ko sta storilca vdrla v posebej varovan objekt in iz skladišča odnesla visokotehnološke naprave. Lahki kvadrokopterji dolgega dosega, ki se uporabljajo za zračni nadzor in izvidništvo, so bili shranjeni v zgradbi inženirskega bataljona znotraj baze Fort Campbell, ki leži na meji med Kentuckyjem in Tennesseejem. Ameriška vojska dogodka ni javno potrdila vse do razpisa nagrade. Zdaj vojaška kriminalistična služba za informacije, ki bi vodile do prijetja storilcev, ponuja nagrado v višini pet tisoč dolarjev (4.330 evrov), poroča New York Post.

Droni Skydio X10D uporabljajo umetno inteligenco za izogibanje oviram in se lahko povežejo s 5G mobilnimi omrežji, kar jim daje skoraj neomejen doseg signala, navaja spletna stran Skydio.

Zamaskirana storilca in dva pobegla avtomobila

Vojska je objavila posnetke nadzornih kamer, na katerih sta vidna osumljenca, oblečena v temne puloverje in z delno zamaskiranimi obrazi. V času ropa sta uporabljala dva ločena avtomobila: svetel štirivratni avtomobil in temen štirivratni poltovornjak, s katerima sta pobegnila z območja baze. Kraja naj bi se zgodila med 21. in 24. novembrom lani, vendar preiskovalci niso razkrili natančnega poteka ropa.

Strah pred iranskimi napadi

Kraja dronov je odjeknila v času povečanih varnostnih opozoril v ZDA. FBI je lokalnim organom pregona nedavno posredoval obvestilo o možnih iranskih povračilnih napadih z brezpilotnimi letalniki, predvsem s ciljnimi tarčami v Kaliforniji, če bi ZDA izvedle nove napade na iranske cilje. Takšne razmere so dodatno zaostrile odziv ameriške vojske in okrepile prizadevanja za čimprejšnjo izsleditev storilcev.

Ker gre za vojaško opremo, ki lahko vsebuje občutljive tehnološke informacije ali pa jo je mogoče uporabiti v vohunskih, taktičnih ali celo terorističnih operacijah, vojska krajo obravnava kot resno grožnjo nacionalni varnosti. Pentagon primera ne komentira, iz Fort Campbella pa so sporočili, da je preiskava v polnem teku, poroča New York Times.

Vojska se je zahvalila vsem, ki so že posredovali namige. Javnost je ponovno pozvala, naj sporoči kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripomogle v preiskavi. V Fort Campbellu je nameščenih več kot 30 tisoč vojakov, zato je varnost incident izjemnega pomena.