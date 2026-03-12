Celje ima novega trenerja, blamaža v Evropi odnesla Majevskega

Usoda Ivana Majevskega je bila v veliki meri zapečatena že prej, čudeža, s katerim bi si Bolgar morda podaljšal staž na klopi Celja, pa v četrtek ni bilo. Vodilna ekipa Prve lige Telemach ima novega trenerja, grofi bodo odslej plesali po portugalskih notah.

"Težko je komentirati takšno tekmo. Preveč enostavno, preveč enostavno so prihajali do priložnosti, vse je bilo preveč enostavno. Na žalost na takšen način ne moreš igrati nogometa, nasprotnik je bil danes veliko boljši od nas in moramo mu čestitati," je po evropskem polomu proti Aeku v drobovju Stadiona Z'dežele razlagal Ivan Majevski. Prav lahko se zgodi, da je pred mikrofonom Šport TV zadnjič spregovoril kot trener Celja. V knežjem mestu so namreč že našli strokovnjaka, ki bo na vročem stolu nasledil 37-letnega Belorusa.

Ivan Majevski se ekspresno poslavlja z mesta trenerja Celja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kot poročajo kolegi z Ekipe, bo vajeti vodilne ekipe slovenskega državnega prvenstva že v tem tednu prevzel Vitor Campelos. Gre za 50-letnega Portugalca, ki slovenski nogometni javnosti ni poznan. Za njim je sicer dolga, pestra trenerska kariera, ki pa se je večini odvijala izven soja najsvetlejših evropskih žarometov, prav tako ni spisal omembe vredne igralske kariere.

Sodeloval z legendarnim Tonijem

Pohvali se lahko, da je kot pomočnik v Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih sodeloval z legendarnim Tonijem. Svojo samostojno pot je leta 2013 začel pri drugi ekipi madžarskega Videotona, na domačih tleh je nato vodil drugoligaški Trofense, drugo ekipo Vitorie, sledili so še Moreirense, vrnitev v Savdsko Arabijo k Al-Taawounu, portugalski drugoligaš Chaves, ki ga je popeljal v prvo ligo, Gil Vicente in nazadnje še en portugalski prvoligaš AVS, ki ga je vodil v drugi polovici leta 2024.

Novo službo je očitno našel v Celju, kjer si je v družbi predsednika Valerija Kolotila že ogledal četrtkov visok poraz proti Aeku. Zanimiva in nepričakovana izbira, brez dvoma. Zanimivi bo tudi prihajajoči dnevi v Celju. Še preden se bodo grofi v Atenah soočili z evropsko misijo nemogoče, jih čaka izjemno neugodno gostovanje na koprski Bonifiki, kjer bo Campelos predvidoma že debitiral. Primorci bi z morebitno nedeljsko zmago zaostanek za vrhom lestvice stopili na vsega dve točki.