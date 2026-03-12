Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Žan Libnik

Avtor:
Žan Libnik

Četrtek,
12. 3. 2026,
23.06

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Koper AEK Atene Prva liga Telemach Ivan Majevski NK Celje Vitor Campelos

Četrtek, 12. 3. 2026, 23.06

0 minut

Sprememba na klopi Celja

Celje ima novega trenerja, blamaža v Evropi odnesla Majevskega

Žan Libnik

Avtor:
Žan Libnik

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vitor Campelos | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Usoda Ivana Majevskega je bila v veliki meri zapečatena že prej, čudeža, s katerim bi si Bolgar morda podaljšal staž na klopi Celja, pa v četrtek ni bilo. Vodilna ekipa Prve lige Telemach ima novega trenerja, grofi bodo odslej plesali po portugalskih notah.

Celje : AEK, konferenčna liga
Sportal Celje doživelo potop, pošast Alberta Riere je preteklost

"Težko je komentirati takšno tekmo. Preveč enostavno, preveč enostavno so prihajali do priložnosti, vse je bilo preveč enostavno. Na žalost na takšen način ne moreš igrati nogometa, nasprotnik je bil danes veliko boljši od nas in moramo mu čestitati," je po evropskem polomu proti Aeku v drobovju Stadiona Z'dežele razlagal Ivan Majevski. Prav lahko se zgodi, da je pred mikrofonom Šport TV zadnjič spregovoril kot trener Celja. V knežjem mestu so namreč že našli strokovnjaka, ki bo na vročem stolu nasledil 37-letnega Belorusa.

Ivan Majevski se ekspresno poslavlja z mesta trenerja Celja. | Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ivan Majevski se ekspresno poslavlja z mesta trenerja Celja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kot poročajo kolegi z Ekipe, bo vajeti vodilne ekipe slovenskega državnega prvenstva že v tem tednu prevzel Vitor Campelos. Gre za 50-letnega Portugalca, ki slovenski nogometni javnosti ni poznan. Za njim je sicer dolga, pestra trenerska kariera, ki pa se je večini odvijala izven soja najsvetlejših evropskih žarometov, prav tako ni spisal omembe vredne igralske kariere.

Sodeloval z legendarnim Tonijem

Pohvali se lahko, da je kot pomočnik v Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih sodeloval z legendarnim Tonijem. Svojo samostojno pot je leta 2013 začel pri drugi ekipi madžarskega Videotona, na domačih tleh je nato vodil drugoligaški Trofense, drugo ekipo Vitorie, sledili so še Moreirense, vrnitev v Savdsko Arabijo k Al-Taawounu, portugalski drugoligaš Chaves, ki ga je popeljal v prvo ligo, Gil Vicente in nazadnje še en portugalski prvoligaš AVS, ki ga je vodil v drugi polovici leta 2024.

Novo službo je očitno našel v Celju, kjer si je v družbi predsednika Valerija Kolotila že ogledal četrtkov visok poraz proti Aeku. Zanimiva in nepričakovana izbira, brez dvoma. Zanimivi bo tudi prihajajoči dnevi v Celju. Še preden se bodo grofi v Atenah soočili z evropsko misijo nemogoče, jih čaka izjemno neugodno gostovanje na koprski Bonifiki, kjer bo Campelos predvidoma že debitiral. Primorci bi z morebitno nedeljsko zmago zaostanek za vrhom lestvice stopili na vsega dve točki.

Benjamin Verbič
Sportal Verbič: To me je bolelo, saj mu nisem storil ničesar slabega
Koper AEK Atene Prva liga Telemach Ivan Majevski NK Celje Vitor Campelos
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.