Kako do prvega doma: ugodnosti za mlade do 35 let

Ko mladi danes razmišljajo o svojem prvem domu, se srečajo z eno najzahtevnejših stanovanjskih situacij v zadnjih desetletjih. Kljub temu želja po lastnem stanovanju ali hiši ostaja velika.

Najem ali nakup stanovanja

Najem se pogosto zdi varnejša izbira, vendar je najemnina dolgoročno strošek brez ustvarjanja lastne vrednosti. Če gospodinjstvo za najemnino plačuje 700 evrov na mesec, v desetih letih lastniku stanovanja nakaže več kot 80 tisoč evrov, po tem obdobju pa nima ne prihrankov ne lastništva nepremičnine. Ko mladi prvič primerjajo podobno visoke najemnine z okvirnim kreditnim obrokom, pogosto spoznajo, da bi lahko z enakim mesečnim zneskom že postopoma gradili svoj dom.

Bodo cene nepremičnin še rasle?

Podatki statističnega urada kažejo, da se cene stanovanj v Sloveniji kljub umirjanju rasti še vedno zvišujejo. V primerjavi z lanskim letom so zmerno višje, izjema so novogradnje, kjer je opaziti rahlo znižanje.

GURS je v prvem polletju 2025 ugotavljal, da so cene stanovanj dosegle rekordno raven. Ljubljana ostaja najdražji trg, kjer se je srednja cena rabljenega stanovanja (mediana) približala meji pet tisoč EUR/m2, srednja cena rabljene hiše pa je znašala 440 tisoč evrov.

Hiter pregled: okvirne cene rabljenih hiš in stanovanj po Sloveniji

Cene prodanih stanovanj na sekundarnem trgu v prvem polletju 2025 Cene prodanih hiš na sekundarnem trgu v prvem polletju 2025 Slovenija Cena: 3.070 EUR/m2 Uporabna površina: 52 m2 Cena: 180.000 EUR Površina hiše: 166 m2 Ljubljana Cena: 4.890 EUR/m2 Uporabna površina: 54 m2 Cena: 440.000 EUR Površina hiše: 169 m2 Obala Cena: 4.760 EUR/m2 Uporabna površina: 51 m2 Cena: 335.000 EUR Površina hiše: 145 m2 Kranj z okolico Cena: 3.640 EUR/m2 Uporabna površina: 46 m2 Cena: 318.000 EUR Površina hiše: 183 m2 Celje Cena: 2.660 EUR/m2 Uporabna površina: 48 m2 Cena: 212.000 EUR Površina hiše: 203 m2 Maribor Cena: 2.580 EUR/m2 Uporabna površina: 52 m2 Cena: 210.000 EUR Površina hiše: 170 m2

Vir: GURS, Polletno poročilo za 2025

*Cene in površine so predstavljene kot srednja vrednost/mediana.

Kdaj je torej pravi čas za nakup nepremičnine?

Pot do prvega doma zgolj z varčevanjem je ob današnjih cenah in stroških skoraj nedosegljiva. Zato večina mladih poišče vzdržno obliko financiranja.

Ključno vprašanje danes ni toliko, ali je trenutek popoln za nakup, temveč ali lahko gospodinjstvo brez težav pokrije mesečni obrok kredita – pogosto primerljiv ali celo nižji od najemnine.

Če je odgovor da, je to močan signal, da je smiselno začeti raziskovanje možnosti.

Foto: Shutterstock

Ugodnosti za mlade pri prvem domu

Aljaž Pavlenč, direktor Sektorja poslovne mreže Delavske hranilnice Foto: Delavska hranilnica Ko se mladi odločajo za stanovanjski kredit, ne potrebujejo le financiranja, temveč tudi preglednost, predvidljivost in čim manj dodatnih stroškov. Na pomen zaupanja in dolgoročnega partnerstva opozarjajo tudi v Delavski hranilnici, ki je po neodvisni raziskavi Valicon že deseto leto zapored banka, ki ji Slovenci najbolj zaupajo in jo najraje priporočajo drugim.

"V Delavski hranilnici se zavedamo, da mladi danes vstopajo v stanovanjski svet v precej drugačnih razmerah kot prejšnje generacije. Zato smo oblikovali rešitve, ki jim omogočajo lažji in bolj predvidljiv začetek – z nižjo obrestno mero pri stanovanjskem kreditu za mlade, začetnim obdobjem fiksne obrestne mere ter ugodnostmi, ki znižujejo stroške bančnega poslovanja. Naš cilj ni le odobriti kredita, temveč mladim stati ob strani kot partner od prvega informativnega izračuna do vselitve."

— Aljaž Pavlenč, direktor Sektorja poslovne mreže Delavske hranilnice

Stanovanjski kredit za mlade do 35. leta

V Delavski hranilnici so oblikovali rešitve, posebej prilagojene mladim do 35. leta.

Nižja obrestna mera pri stanovanjskem kreditu za mlade

Mladi lahko sklenejo stanovanjski kredit z znižano, kombinirano obrestno mero, in sicer do 31. marca 2026. Ta je v prvih petih letih fiksna, nato pa se prilagaja razmeram na trgu. V prvih petih letih bo obrok kredita torej enak, ne glede na dogajanje na finančnih trgih. Za mlade to pomeni predvsem večjo predvidljivost na začetku poti, ko so življenjski stroški pogosto najvišji.

35-% popust na ceno paketa do 35. leta

Sestavni del ugodnega stanovanjskega kredita za mlade je tudi bančni paket, ki vključuje vodenje osebnega računa, spletno in mobilno banko ter druge prednosti v enem. 35-odstotni popust zanje pomeni nižje mesečne stroške poslovanja že od začetka in opazen prihranek na dolgi rok.

Foto: Delavska hranilnica

Informativni izračun: Koliko kredita lahko dobim?

Pri oceni kreditne sposobnosti banke preverijo višino in stabilnost prihodkov, obstoječe kreditne obveznosti, število vzdrževanih družinskih članov in mesečne stroške gospodinjstva. Za dolgoročno varnost ni najpomembnejši podatek, koliko kredita lahko stranka dobi, temveč kakšen mesečni obrok lahko udobno plačuje. Zato:

1. Preverite kreditno sposobnost, še preden iščete nepremičnino.

Najpogostejša napaka mladih je, da najprej izberejo stanovanje, šele nato preverjajo, ali si ga lahko privoščijo. Bolj smiselno je vrstni red obrniti.

Informativni izračun kreditne sposobnosti pokaže:

okviren znesek kredita, ki ga lahko stranka dobi,

najvišji priporočljiv mesečni obrok,

možne ročnosti odplačevanja,

osnovne razlike med vrstami obrestnih mer.

Na podlagi tega stranka dobi realen cenovni okvir, znotraj katerega je smiselno iskati nepremičnino.

2. Pripravite osnovno dokumentacijo.

Naslednji korak je posvet pri svetovalcu, ki stranki zagotovi prilagojeno ponudbo glede na vse relevantne dejavnike. Za posvet je potreben veljaven osebni dokument, davčna številka, dokazila o prihodkih (plačilne liste) in podatki o morebitnih obstoječih kreditih. Če je nepremičnina že izbrana, tudi osnovne podatke o njej.