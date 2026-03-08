Oven

Vaše počutje bo danes malce slabše kot prejšnje dni. Dobro bi bilo, da bi si za reševanje zadev najprej vzeli čas za razmislek in šele nato še čas za samo reševanje. Tako bi vse lažje rešili. Previdni bodite, saj vam dan ne bo preveč naklonjen. Danes ne sprejemajte odločitev, raje počakajte na jutri.

Bik

Danes boste ves čas preskakovali z ene teme na drugo in tako boste zamudili marsikatero priložnost, da bi se česa naučili od drugih in jih razumeli. Vaša živahnost bo tokrat bolj šibkost kot prednost, zato bodite previdni in vsaj občasno pustite, da bodo tudi drugi povedali svoje do konca. Zahtevni boste do sebe in do drugih.

Dvojčka

Vse, česar se boste lotili, vam bo šlo danes odlično od rok. Če bodo vaši bližnji manj polni energije, jim boste rade volje priskočili na pomoč. S tem pa boste postali še bolj priljubljeni, kot ste že. Razjeziti vas utegnejo le neke malenkosti, za katere bo odgovoren prijatelj. Že jutri bo vse v redu.

Rak

V situaciji, ki vas čaka danes, boste malenkost nazadnjaški. Poskusite postati bolj odprti in stopite korak naprej, saj vsaka novost ni nujno slaba. Prav je, da se držite svojih načel in nazorov, vendar poskrbite, da si z njimi ne boste nakopali težav. Obetajo se vam novosti, sprejmite jih.

Lev

V tem času boste malce zmedeni. Praktične ugotovitve glede vašega življenja vas bodo malce potrle, na dan bodo prišle vaše čustvene potrebe. Tisti, ki so vam blizu, bodo zmedeni zaradi vaše odtujenosti. Spraševali se bodo, kaj so naredili, da ste se umaknili. Odkrit pogovor bo uredil vse nesporazume.

Devica

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi.

Tehtnica

Osvobodite se in pojdite naprej, saj porušeno ravnovesje nič ne pomaga pri izpolnitvi vaših potreb, še posebej seksualnih. Potrudite se in obdržite notranji mir, da bo vse ostalo dobro in udobno. Ne zanemarite svojih želja, da bi ugajali drugim. Ne sprejemajte kompromisov, vprašajte za tisto, kar želite.

Škorpijon

Danes boste bolj veliko občutljivi kot navadno. Vaše obnašanje bo precej nepredvidljivo, saj se boste kar naenkrat prelevili iz prijazne osebe v prav zlobno. Ne valite odgovornosti za svoja dejanja na druge, saj ste povsem sami krivi, če stvari ne potekajo, kot ste si zaželeli. Čas bo idealen za rekreacijo in pomlajevanje.

Strelec

Naveličani ste vsakdana in želite pobegniti rutini. Svojim bližnjim predlagajte pobeg v neznano. Vašo idejo bodo podprli in vsem boste polepšali konec tedna. Odpravite se na kraj, ki ste ga obiskovali včasih, in obujajte spomine. Čas, ki ga boste preživeli z družino, bo vsem dobro del.

Kozorog

Imate občutek, da je vse mogoče, samo če se dovolj potrudite. Polni boste optimizma, upanja in čutili boste, da morate tvegati na področju najglobljih čustev. Čas bo za namreč pravi odkrivanje svojih čustev. Če si boste vzeli čas, boste odkrili, po čem hrepenite v življenju, kar vam bo samo koristilo.

Vodnar

Izmenjava zgodbic med samskimi je zmeraj zabaven dogodek, a pazite, da vse skupaj ne bo preraslo v neskončen krog pritoževanja. Obiščite nove kraje, le tako boste lahko doživeli novo romanco. Vezani, nihče nima popolnega življenja, tudi če je mogoče tako videti. Izkoristite prosti čas.

Ribi

Imeli boste težnjo po negativnosti, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja.