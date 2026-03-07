Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
7. 3. 2026,
17.31

Je Kuba naslednja tarča ZDA? Trump: Kmalu bo padla.

Donald Trump | Donald Trump že dlje grozi, da bo "poskrbel za Kubo". | Foto Reuters

Donald Trump že dlje grozi, da bo "poskrbel za Kubo".

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na srečanju z več voditelji iz Latinske Amerike na Floridi dejal, da je Kuba "v zadnjih izdihljajih". Dodal je, da se v komunistični državi bliža "velika sprememba".

"Poskrbel bom za Kubo," je Trump povedal voditeljem na vrhu Latinske Amerike, na katerem ni bilo predstavnikov Havane. "Nimajo denarja, nimajo nafte. Imajo slabo filozofijo, imajo režim, ki je že dolgo slab," je poudaril.

Ocenil je še, da bi ZDA lahko brez težav dosegle sporazum s Kubo.

Trump je v zadnjih dneh že večkrat namignil, da je Kuba "naslednja na vrsti" po odstranitvi voditeljev v Venezueli in Iranu.

Kuba Donald Trump
