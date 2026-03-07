Ameriški predsednik Donald Trump je danes na srečanju z več voditelji iz Latinske Amerike na Floridi dejal, da je Kuba "v zadnjih izdihljajih". Dodal je, da se v komunistični državi bliža "velika sprememba".

"Poskrbel bom za Kubo," je Trump povedal voditeljem na vrhu Latinske Amerike, na katerem ni bilo predstavnikov Havane. "Nimajo denarja, nimajo nafte. Imajo slabo filozofijo, imajo režim, ki je že dolgo slab," je poudaril.

Ocenil je še, da bi ZDA lahko brez težav dosegle sporazum s Kubo.

Trump je v zadnjih dneh že večkrat namignil, da je Kuba "naslednja na vrsti" po odstranitvi voditeljev v Venezueli in Iranu.

"Donroejeva doktrina"

Vrh v Trumpovem golf klubu Doral blizu Miamija nedaleč od njegove rezidence Mar-a-Lago v Palm Beachu je v skladu s prizadevanji ameriškega predsednika za širitev vpliva ZDA na zahodni polobli, ki se jih je prijel vzdevek Donroejeva doktrina.

Med udeleženci vrha na Floridi so argentinski libertarni predsednik Javier Milei, ekvadorski predsednik Daniel Noboa in salvadorski voditelj Nayib Bukele.