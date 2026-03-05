Ameriški predsednik Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da bo republikanski senator iz Oklahome Markwayne Mullin prevzel vodenje ministrstva za domovinsko varnost. Dosedanja ministrica in nekdanja guvernerka Južne Dakote Kristi Noem pa bo postala posebna odposlanka.

Donald Trump je zapisal, da je Kristi Noem dobro služila domovini in je dosegla številne izjemne rezultate, še posebej glede meje, zato se ji zahvaljuje za njeno delo.

Zanjo je predvidel položaj posebne odposlanke za novo varnostno pobudo na zahodni polobli, ki jo bo predstavil v soboto na srečanju z voditelji držav Latinske Amerike na Floridi.

Noem je vodila prizadevanja Trumpove vlade za pregon nezakonitih priseljencev v ZDA, njen položaj pa se je zamajal po smrti dveh protestnikov v Minnesoti - ameriških državljanov, ki ju je, še preden so bila znana vsa dejstva, označila za terorista.

Noem deležna ostrih kritik v senatu

V torek je bila Noem na zaslišanju v senatu deležna ostrih kritik zaradi njenih izjav, porabe proračunskega denarja, nasilja nad protestniki, domnevne romantične zveze s poročenim vršilcem dolžnosti šefa kabineta Coreyjem Lewandovskim, ustrelitve psička in aretacij priseljencev, ki niso kriminalci.

Foto: Guliverimage

Najostreje jo je napadel republikanec Thom Tillis iz Severne Karoline, ki jo je pozval k odstopu in napovedal, da bo blokiral vse nominacije za položaje v Trumpovi vladi, dokler se to ne bo zgodilo.