Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
20.24

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ICE Donald Trump ZDA Kristi Noem

Četrtek, 5. 3. 2026, 20.24

4 minute

Trump odpustil ministrico za domovinsko varnost Kristi Noem

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kristi Noem | Kristi Noem je vodila prizadevanja Trumpove vlade za pregon nezakonitih priseljencev v ZDA, njen položaj pa se je zamajal po smrti dveh protestnikov v Minnesoti. | Foto Guliverimage

Kristi Noem je vodila prizadevanja Trumpove vlade za pregon nezakonitih priseljencev v ZDA, njen položaj pa se je zamajal po smrti dveh protestnikov v Minnesoti.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da bo republikanski senator iz Oklahome Markwayne Mullin prevzel vodenje ministrstva za domovinsko varnost. Dosedanja ministrica in nekdanja guvernerka Južne Dakote Kristi Noem pa bo postala posebna odposlanka.

Donald Trump je zapisal, da je Kristi Noem dobro služila domovini in je dosegla številne izjemne rezultate, še posebej glede meje, zato se ji zahvaljuje za njeno delo.

Zanjo je predvidel položaj posebne odposlanke za novo varnostno pobudo na zahodni polobli, ki jo bo predstavil v soboto na srečanju z voditelji držav Latinske Amerike na Floridi.

Kristi Noem
Novice Kaj je Trump storil z nekoč prijetno žensko?

Noem je vodila prizadevanja Trumpove vlade za pregon nezakonitih priseljencev v ZDA, njen položaj pa se je zamajal po smrti dveh protestnikov v Minnesoti - ameriških državljanov, ki ju je, še preden so bila znana vsa dejstva, označila za terorista.

Noem deležna ostrih kritik v senatu

V torek je bila Noem na zaslišanju v senatu deležna ostrih kritik zaradi njenih izjav, porabe proračunskega denarja, nasilja nad protestniki, domnevne romantične zveze s poročenim vršilcem dolžnosti šefa kabineta Coreyjem Lewandovskim, ustrelitve psička in aretacij priseljencev, ki niso kriminalci.

Kristi Noem | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Najostreje jo je napadel republikanec Thom Tillis iz Severne Karoline, ki jo je pozval k odstopu in napovedal, da bo blokiral vse nominacije za položaje v Trumpovi vladi, dokler se to ne bo zgodilo.

Predsednik
Novice Sporočilo za Trumpa: Konec je
Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA
Novice Trump po ogorčenju v Minnesoti: Malce bomo deeskalirali
Kristi Noem
Novice Ministrici za domovinsko varnost ZDA med večerjo v restavraciji ukradli torbico
ICE Donald Trump ZDA Kristi Noem
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.