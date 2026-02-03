Košarkarski insider napoveduje junijsko slovo LeBrona Jamesa od kluba LA Lakers

Vse glanejši so namigi, da se v Los Angelesu končuje ena najodmevnejših NBA zgodb zadnjega desetletja. Prihodnost LeBron James pri klubu Los Angeles Lakers je po mesecih ugibanj znova pod velikim vprašajem.

Košarkarski zvezdnik LeBron James je pred sezono izkoristil igralno opcijo in si odprl vrata do poletnega statusa prostega igralca, že takrat pa so se pojavljala ugibanja, ali je to le formalnost ali priprava na dejansko slovo, poroča New York Post.

Po poročanju dobro obveščenega ameriškega novinarja Jaka Fischerja je razplet vse bolj jasen, obe strani naj bi bili pripravljeni na razhod. "Lakersi so pripravljeni nadaljevati brez LeBrona Jamesa in mislim, da je tudi LeBron pripravljen iti naprej brez Lakersov," je dejal Fischer, ki je prepričan, da bo do razhoda prišlo junija. "Takšno je trenutno prevladujoče razpoloženje v Los Angelesu glede dogajanja v tem poletju," je dodal.

Po informacijah iz ožjih košarkarskih krogov naj bi Lakersi prihodnost gradili okoli novega jedra, ki ga sestavljata Luka Dončić in Austin Reaves. Klub naj bi poleti izkoristil prostor pod plačilno kapico in ekipo pomladil z igralci, ki bi se bolje ujemali z novo vizijo kluba.

Namigov o tem, da se pri Jezernikih pripravljajo na življenje po Jamesu, je bilo v zadnjih mesecih vse več. Njegov dolgoletni agent Rich Paul je že ob podaljšanju sodelovanja v pogovoru za ESPN poudaril, da bo treba pretehtati, kaj je za LeBrona najboljše v tej fazi kariere. Prioriteta je realna možnost za naslov prvaka.

Podobno razmišlja tudi priznani NBA-insajder Shams Charania, ki je konec januarja ocenil, da je konec sodelovanja Jamesa in Jezernikov vse bližje, možnosti, ki so odprte, pa so podpis z drugo ekipo (omenja se Cleveland) kot prost igralec, še ena sezona v vijolično-zlatem dresu in nato slovo ali celo dokončna upokojitev.

