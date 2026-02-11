Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo letos za sofinanciranje programov namenila 6,15 milijona evrov, kar je največ do zdaj in predstavlja slabo četrtino njenega proračuna. Klubom bo namenjenih 4,2 milijona evrov, infrastrukturi 1,3 milijona evrov, še nekaj več kot 600 tisoč evrov si bodo razdelile članice zveze (MNZ, ZNSS, ZNTS).

Program dela in finančni načrt NZS za letošnje leto je izvršni odbor zveze potrdil na torkovi seji na Brdu pri Kranju. Kot so sporočili, finančni načrt zagotavlja stabilno finančno osnovo za izvedbo načrtovanih programov in aktivnosti.

Sredstva bodo usmerjana v podporo reprezentančnim programom, tekmovanjem, razvojnim projektom in delovanju nogometne infrastrukture, so dodali.

Člani izvršnega odbora so sprejeli sklep o razpisu za sofinanciranje novoustanovljenih klubov v letu 2026. Nanj se bodo lahko prijavili letos ustanovljeni klubi, ki so registrirani pri pristojni medobčinski nogometni zvezi, imajo najmanj dve ekipi v različnih starostnih kategorijah ter vsaj z eno mlajšo ekipo nastopajo v uradnih tekmovanjih pod okriljem NZS.

Nekaj bodo dobili tudi novoustanovljeni nogometni klubi

Novoustanovljeni nogometni klubi bodo upravičeni do sofinanciranja v višini tisoč evrov na klub, od tega polovica v obliki športne opreme, novoustanovljeni futsal klubi pa do sofinanciranja v višini 500 evrov, prav tako delno v obliki športne opreme. S tem NZS nadaljuje sistematično podporo razvoju nogometa in širjenju klubskega okolja na lokalni ravni, so zapisali.

Seznanili so se še s poročili o lanskem delu moških, ženskih in futsal reprezentanc, pri čemer so poseben poudarek namenili kontinuiteti strokovnega dela, razvoju mlajših starostnih kategorij ter nadaljnji krepitvi ženskega in futsal nogometa kot pomembnih segmentov slovenskega nogometa.

Program dela Nogometne zveze Slovenije letos temelji na strateških usmeritvah ter vključuje razvoj reprezentančnega in klubskega nogometa, izboljšave tekmovalnih sistemov, vlaganja v infrastrukturo, strokovno izobraževanje in družbeno odgovorne projekte.

Tudi v letu 2026 bo poseben poudarek namenjen razvoju mladih igralcev in igralk ter podpori klubom na vseh ravneh tekmovanja.

Potrdili so še pravila za kvalifikacijsko tekmovanje reprezentanc medobčinskih nogometnih zvez za 14. Uefa pokal regij 2026/2027.

