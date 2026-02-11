Anamaria Goltes v kopalkah presenetila s poporodno fotografijo

Anamaria Goltes, mama dveh deklic in zaročenka košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, je svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram presenetila s fotografijo v kopalkah, s katero je pokazala svojo poporodno postavo le dva meseca po rojstvu druge hčerke.

Anamaria Goltes je na svoji zgodbi na Instagramu delila fotografijo pred ogledalom, na kateri je v poporodnem obdobju, le dobra dva meseca po tem, ko je rodila svojo drugo hčerko Olivio, pozirala v vijoličnih kopalkah svetlejšega odtenka. Na fotografiji pa se ji je, kar zagotovo ni ušlo pozornim gledalcem, pridružila tudi starejša hčerka Gabriela, saj je na fotografiji viden njen svetlolasi čopek.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Starejša hčerka Luke Dončića in Anamarie Goltes Gabriela se je rodila leta 2023, mlajša Olivia pa je na svet prijokala lani decembra. Goltes je delila tudi fotografijo številnih paketov plenic in poleg nje dodala le smejočega emotikona, s katerim je dala vedeti, da jo najverjetneje število plenic v obdobju, ko skrbi za malo dojenčico in njeno starejšo sestrico, zabava in tudi vsaj malce nervira.

Anamario Goltes številni paketi plenic očitno zabavajo. Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Očka deklic, košarkarski zvezdnik Luka Dončić, je v času, ko njuna mama Anamaria z njima prebiva v Sloveniji, v ligi NBA zaseden s košarkarskimi obveznostmi. Trenutno prvi zvezdnik Los Angeles Lakersov soigralce spremlja le s klopi, saj je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil že tretjo zaporedno tekmo, potem ko se je pred dnevi poškodoval na obračunu proti Philadelphii.

Luka Dončić, kljub težavam s stegensko mišico, zaradi katerih je izpustil tri tekme v ligi NBA, še ni odpisan za ekshibicijsko tekmovanje – tekmo zvezd NBA, ki bo v nedeljo v Intuit Domu v Inglewoodu.