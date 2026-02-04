V ligi NBA bo košarkarska tržnica odprta le do 5. februarja. Klubi imajo tako vedno manj priložnosti za sklepanje poslov. V noči na četrtek bo odigrano sedem tekem, pestro dogajanje pa je tudi v pisarnah. Z druge strani velike luže smo že dočakali novo udarno selitev. Anthony Davis zapušča Dallas in se seli v Washington, kluba pa sta sklenila posel, v katerega je vključeno kar sedem igralcev. Ne manjka tudi govoric o drugih menjavah. Še vedno najbolj odmeva vprašanje, kam bi lahko odšel v Milwaukeeju nezadovoljni Giannis Antetokounmpo, omenja pa se tudi možnost, ki bi zagotovo osrečila Luko Dončića. Dallas bi namreč lahko zapustil Daniel Gafford in se odpravil v mesto angelov!

Vročica zaključka prestopnega roka je tudi letos poskrbela za nekaj vrhuncev. Na polno se je dogajalo že v noči na sredo, ko ni manjkalo zvezdniških selitev. Preselili so se James Harden (iz Clippersov k Clevelandu), Darius Garland (iz Clevelanda k Clippersom), Jaren Jackson Jr. (iz Memphisa v Utah), Jaden Ivey (iz Detroita v Chicago), Nikola Vučević (iz Chicaga k Bostonu) in drugi.

Davis zapušča Teksas

Da bo pestro tudi v noči na četrtek, je poskrbela že bombastična novica, ki jo je podobno kot pred letom dni, takrat sta za šokantno menjavo poskrbela Luka Dončić in Anthony Davis, kot prvi napovedal Shams Charania, odlično obveščeni novinar ESPN.

Anthony Davis zapušča Dallas že leto dni po šokantni menjavi z Luko Dončićem. Foto: Reuters

V ligi NBA tako močno odmeva odločitev Dallasa, da so se le leto dni po šokantni menjavi z Luko Dončićem že poslovili od Anthonyja Davisa. Ko je bil na parketu, je nizal kakovostne predstave, a tega ni mogel početi pogosto, saj ga je pestilo ogromno zdravstvenih težav. Tudi zdaj je poškodovan, zaradi poškodbe roke bo odsoten vsaj še nekaj tednov.

Ko se bo vrnil na parket, pa ne bo več nosil dresa Mavericksov, ampak bo zaigral za Washington. Ena najslabših ekip v ligi NBA je po poročanju Shamsa Charanie sklenila dogovor z Dallasom. V glavno mesto ZDA se iz Teksasa poleg izkušenega ameriškega centra selijo še Jaden Hardy, D'Angelo Russell in Dante Exum, v obratno smer pa prihajajo Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham in Marvin Bagley III.

Anthony Davis zapušča Teksas zgolj po enem letu, Luka Dončić (Lakers) pa si je v tem obdobju utrdil položaj na vrhu najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu. Foto: Guliverimage

Mavsi bodo deležni še dveh izborov v prvem krogu nabora ter treh v drugem. Wizardsi so tako napovedali novo obdobje, pred kratkim so v svoje vrste pripeljali tudi zvezdniškega branilca Traeja Younga. Skupaj z Davisom bi lahko tako popeljala kopico mlajših in obetavnih soigralcev (Alex Sarr, Tre Johnson, Kyshawn George in Bilal Coulibaly) do boljših rezultatov in Wizardse pripeljala bližje mestom, ki vodijo v končnico lige NBA.

Bo Antetokounmpo le zamenjal okolje?

Giannis Antetokounmpo je najbolj zveneče ime na seznamu zvezdnikov, ki bi lahko do konca prestopnega roka zamenjali klubsko okolje. Foto: Reuters Ali je Daniel Gafford, ki se ga je svojčas povezovalo celo s slovensko košarkarsko reprezentanco, že odigral zadnjo tekmo za Dallas? O tem se sprašuje marsikdo. Ker so se pojavile govorice, da bi se lahko za fizično zelo močnega ameriškega centra, s katerim se je imenitno razumel Luka Dončić, zanimali tudi LA Lakers, bo v teh dneh v ligi NBA še kako zanimivo.

V središču pozornosti ostaja Giannis Antetokounmpo. Za grškega superzvezdnika, ki ni zadovoljen pri Milwaukeeju, naj bi se zanimalo kar nekaj snubcev. Med njimi izstopa Golden State, omenjajo se še Boston, Toronto, Atlanta, Indiana in Charlotte. Na vroči tržnici bi se lahko zvrstilo še nekaj zelo znanih in uglednih imen. Med drugimi se omenjajo tudi Ja Morant (Memphis), Domantas Sabonis (Sacramento), Coby White (Chicago) in Michael Porter Jr. (Brooklyn).

Derbi vodilnih na zahodu

Victor Wembanyama s San Antoniom v tej sezoni povzroča ogromne težave prvakom lige NBA. Foto: Reuters V noči na četrtek bo v ligi NBA sicer odigranih sedem tekem. Le nekaj dni po Luki Dončiću bo v kultni dvorani Madison Square Gardnu v New Yorku gostoval še njegov prijatelj Nikola Jokić (Denver). Knicksi si v izvrstni formi, dobili so sedem tekem zapored, na kar štirih pa so zmagali za več kot 25 točk razlike.

Za največjo poslastico bi lahko poskrbel derbi vodilnih zasedb zahodne konference med Oklahoma City Thunder in San Antoniom. Thunder so z izkupičkom 40 zmag – 11 porazov najboljši v ligi, na lestvici zahodne konference pa so jim najbližje Spursi (33-16). Victor Wembanyama in druščina so v tej sezoni velik trn v peti branilcev naslova, saj so jih premagali kar trikrat. Tudi v pokalu lige NBA. OKC je črni niz vendarle prekinil 13. januarja, ko je končno prvič v tej sezoni ugnal Ostroge s 119:98.

Ekspresno po dogovoru o menjavi Harden – Garland se bodo v Kaliforniji pomerili LA Clippers in Cleveland.

Luka Dončić bo po rekordno dolgo turneji, na katerih je odigral osem tekem, Jezerniki pa so jih dobili pet, znova zaigral na domačem parketu v Los Angelesu. Foto: Guliverimage

Luka Dončić bo z Lakersi naslednjič na delu v noči na petek, ko bo gostil Philadelphio. Jezerniki bodo po dolgem času igrali doma, opravka pa imeli z eno najbolj vročih ekip v ligi NBA, saj so 76ers zmagali petkrat zapored. Lakersi imajo doma izkupiček 12-8, v gosteh pa jim gre malce bolje (18-11). Zaradi kazni bo na tej tekmi manjkal bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes. Prislužil si je prepoved nastopa na eni tekmi, ker je pred tekmo v Washingtonu porinil maskoto Wizardsov.

