Liga NBA, 6. februar

Detroit je na domačem parketu ponižal New York

Daniss Jenkins | Daniss Jenkins je zablestel na tekmi proti New Yorku. | Foto Guliverimage

Daniss Jenkins je zablestel na tekmi proti New Yorku.

Foto: Guliverimage

Detroit je na domačem parketu razbil New York. Košarkarji Detroit Pistons so pred domačimi navijači premagali New York Knicks s kar 118:80 in prekinili njihov niz osmih zaporednih zmag. Sicer je bilo v noči na soboto na sporedu šest tekem. Večer pozneje pa znova igrajo Los Angeles Lakers, najverjetneje pa ne Luka Dončić, ki je na četrtkovi tekmi odšepal s parketa.

Pri Detroitu so se najbolj izkazali Daniss Jenkins, Tobias Harris in Isaiah Stewart. Jenkins je bil s 18 točkami prvi strelec večera, ob tem je zadel sedem od 11 metov iz igre, tri od šestih za tri točke ter dodal še štiri skoke in tri asistence. Harris je prispeval 15 točk, zadel je pet metov iz igre, Stewart pa je prav tako tekmo končal pri 15 točkah.

Detroit je že v prvem polčasu ušel na 63:42, ob tem pa zadel kar 10 od 18 metov za tri točke. New York je na drugi strani zadel le pet trojk iz 19 poskusov in nikoli resno ogrozil domače ekipe. Pistons pa so s konstantno igro v nadaljevanju tekme le povečevali prednost in brez težav tekmo pripeljali do konca.

Katastrofalen večer Brunsona

Gostje so pogrešali Karla-Anthonyja Townsa in OG Anunobyja, a še vseeno 80 doseženih točk je njihov letošnji najslabši izkupiček. Izstopala sta Mikal Bridges in Jalen Brunson,. Bridges je bil s 19 točkami prvi strelec ekipe, zadel je 7 od 16 metov, medtem ko je Brunson ob 12 točkah doživel zelo slab strelski večer, saj je metal le 4-20 iz igre in zgrešil vseh osem poskusov za tri točke.

 Liga NBA, 6. februar:

