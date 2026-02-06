Košarkarji Los Angeles Lakers so na prvi domači tekmi po kar osmih zaporednih gostovanjih prišli do svoje 31. zmage v sezoni, kljub temu da je že v prvem polčasu srečanje zaradi poškodbe leve noge končal Luka Dončić. Junak Jezernikov ob zmagi nad Philadelphia 76ers s 119:115 je bil povratnik po poškodbi, Austin Reaves, ki je dosegel 35 točk, od tega pet trojk. Jezerniki so sicer pred začetkom srečanja potrdili prihod Luka Kennarda.

Los Angeles Lakers : Philadelphia 76ers 119:115 Strelci: Reaves 35 (5/8 za 3), James 17 (10 as.), Hachimura (7 sk.) in LaRavia 14, Ayton in Dončić 10; Embiid 35, Maxey 26 (13 as.), Edgecombe 19 (10 sk.), Barlow 13

Učinek Luke Dončića: 10 točk (3/6 za 2, 0/4 za 3, 4/4 prosti meti), 4 skoki, 2 asistenci, 5 izg. žog v 15:57 *poškodoval se je že v drugi četrtini, nato ni več igral

"Pomembno je bilo, da smo bili povezani na obeh straneh igrišča, igrali smo agresivno. Seveda je težko, ker smo izgubili Luko, nič ni enostavno brez njega, ker za nas naredi tako veliko, a smo s kolektivno igro uspeli priti do zmage," je po uspehu nad Philadelphio 76ers dejal Austin Reaves, ki je bil na koncu s 35 točkami veliki junak preobrata in zmage Lakersov. Američan je bil ob poškodbi Luke Dončića, ki je srečanje ob težavah z levo nogo sklenil že v drugi četrtini, tudi pred tem pa ni imel svojih minut, glavni razlog za 31. zmago Lakersov v sezoni.

Kljub 22 izgubljenim žogam so Lakersi po klavrnem prvem polčasu, v drugem našli recept za Philadelphio in Joela Embiida, klop Lakersov je na koncu predvsem po zaslugi Reavesa dosegla kar 61 točk (Philadelphia le 14), kar je največ v tej sezoni.

Pred srečanjem s Philadelphio so v taboru Lakersov potrdili menjavo in prihod Luka Kennarda iz Atlante v zameno za Gaba Vincenta in bodoči izbor v drugem krogu nabora leta 2032. Kennard bo za vijolično-zlato ekipo nosil dres s številko 10. "Dobrodošel v ekipo, Luke!" so zapisali pri Lakersih. OFFICIAL: Welcome to the squad, Luke! pic.twitter.com/6ybosAZVwn — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 6, 2026

"Prezgodaj je reči, ali gre za poškodbo, imel je bolečine v zadnji stegenski mišici," informacij o težavah Dončića takoj po tekmi še ni imel trener JJ Redick. Ta je za uvod v srečanje s 76ers v ogenj poslal Dončića, Jaka LaRavio, LeBrona Jamesa, Marcusa Smarta in Deandreja Aytona. Prvi koš za domače je po dobre pol minute igre dosegel slovenski as, ki je zadel za 2:2, nato pa je sledil skoraj štiriminutni strelski mrk Lakersov, ob katerem je Philadelphia pobegnila na 10:2. Po dobri polovici četrtine so 76ers po košu Embiida prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (20:10), domači pa so še naprej imeli težave tako v napadu kot v obrambi, pod tri izgubljene žoge se je že v uvodnih minutah podpisal Dončić. Ta je slabe tri minute pred koncem prve četrtine ob protinapadu in samostojni akciji presenetil z zabijanjem, s katerim je zaostanek znižal na 19:24.

Dobri dve minuti pred koncem prve četrtine so domači navijači na parketu pozdravili povratnika po poškodbi Reavesa, a ti nikakor niso mogli biti zadovoljni s predstavo svojih ljubljencev, ki so že v prvi četrtini izgubili kar sedem žog, tako da ob predpostavki precej mizerne predstave zaostanek po prvih dvanajstih minutah z 21:27 še ni bil posebej klavrn. Dončić se je v prvi četrtini podpisal pod osem točk.

Dončić pred polčasom odšepal v garderobo in končal srečanje

Jezerniki so se na začetku druge četrtine dvakrat približali na dve točki zaostanka, a bližje od tega ni šlo. Ob vodstvu s 34:32 je Philadelphia dosegla naslednjih šest točk in znova ušla domačim, za nameček je tri minute pred koncem druge četrtine ob minuti odmora v garderobo ob očitnem šepanju odšel Dončić. Lakersi so se na glavni odmor podali z zaostankom 51:59, že v prvem polčasu so skupno izgubili kar 13 žog, obe ekipi pa nista bili pretirano razpoloženi pri metu od daleč, saj sta zmogli le po dve trojki. Povratnik Reaves je v prvem polčasu dosegel 14 točk, Dončić štiri manj, pri 76ers pa je z 20 blestel Embiid.

Luka Doncic visibly frustrated on the way to the locker room after injuring what appears to be his hamstring.



(via NBA) pic.twitter.com/KvTfQoFmoW — Basketball Forever (@bballforever_) February 6, 2026

Kot so pokazali posnetki med polčasom, je Dončića ob eni izmed akcij očitno "zapeklo" v levi nogi, na prvi pogled je delovalo v stegenski mišici, zatem pa je bilo jasno, da bo potreben zdravniški pregled. Kamere so ga še ujele, ko se je vidno jezen ob spremstvu zdravniške službe Lakersov podal v domačo garderobo. Namesto njega je priložnost na začetku tretje četrtine dobil Rui Hachimura, Philadelphia pa je tretji del odprla z delnim izidom 6:0, ob tem ušla na 65:51, nakar je nezadovoljni Redick takoj posegel po minuti odmora. Po približno polovici tretje četrtine, v kateri Lakersi še naprej niso imeli nobenega odgovora na igro Embiida, je iz tabora Jezernikov prišla novica, da se Dončić ne bo vrnil na parket. "Luka ima težave z bolečinami v levi nogi," so sporočili iz Lakersov.

Dončićevi soigralci so nato vendarle dodali na plin, od zaostanke s 74:83 tri minute pred koncem tretje četrtine, so se Jezerniki podpisali pod delni izid 7:0 in tako prišli le na dve točki zaostanka, v zadnjih dvanajst minut pa so se podali z zaostankom 85:87.

Joel Embiid je tako kot Austin Reaves srečanje končal pri 35 točkah. Foto: Guliverimage

Na začetku zadnjega dela srečanje je 11:21 pred koncem tekme Reaves s trojko ob sireni poskrbel za prvo vodstvo Lakersov na tekmi (88:87), 27-letni Američan pa je takoj zatem ob navdušenju navijačev v Crypto.com Areni dodal še en uspešen met za tri točke. Lakersi so tudi nadaljevali precej bolj poletno, po trojki Smarta so Lakersi dobrih šest minut pred koncem prvič na obračunu povedli z dvomestno razliko (103:93), še naprej pa je blestel Reaves, ki je bil ključni in z naskokom največji razlog za preobrat Lakersov.

V zaključku je z dvema zabijanjema zablestel James, ki je 46 sekund pred koncem ob navdušenju navijačev zabil za 116:108, a je nato s trojko Philadelphio med živimi ohranil VJ Edgecombe. Nato je en prosti met za Lakerse zadel Smart, sledila je minuta odmora, po tej je Maxey zadel za 115:117, a je nato na drugi strani dvanajst sekund pred koncem srečanje zapečatil Hachimura. S trojko je nato za 76ers še poskusil Maxey, a je bil neuspešen, žoga je pristala v rokah Reavesa in slavje Jezernikov se je lahko začelo.

Poleg Reavesa in Dončića so bili pri Lakersih dvomestni še James s 17 točkami in 10 asistencami, LaRavia in Hachimura sta prispevala po 14 točk, Ayton jih je dodal deset. Pri Philadelphii je bil nezaustavljiv Embiid s 35 točkami, 26 jih je ob 13 asistencah dodal Maxey, 19 pa ob desetih skokih Edgecombe. Lakersi so na koncu skok dobili z 49:33.

Naslednje srečanje LA Lakerse čaka v noči na nedeljo, ko bodo ob 2.30 po slovenskem času gostili Golden State Warriors. Ti so danes s 101:97 zmagali na gostovanju pri Phoenix Suns. Warriors so sicer dobili šele tretjo od svojih zadnjih osmih tekem in to na račun zadnje četrtine, ki so jo dobili s 25:15. Phoenix je zadnji koš na srečanju dosegel 3:55 pred koncem, ko je Ighodaro zadel za 97:91, nato pa je Golden State odgovoril z delnim izidom 10:0 in srečanje odločil v svojo korist. Pri Bojevnikih, ki so igrali brez Stephena Curryja, je Pat Spencer dosegel 20 točk, za Phoenix jih je Dillon Brooks vknjižil 24.

32 točk Cooperja Flagga ni bilo dovolj. Foto: Reuters

Dallas Mavericks so igrali prvič po menjavi Anthonyja Davisa, Jadena Hardyja, D'Angela Russlla ter Danteja Exuma in so morali s 123:135 priznati premoč San Antonio Spurs. Dobre štiri minute pred koncem je Naji Marshall Dallas še približal na 119:120, nato pa so Spurs do konca z delnim izidom 15:4 srečanje pripeljali v svojo korist.

Za Spurse, ki so zmagali tretjič zapored, je Victor Wembanyama dosegel 29 točk in enajst skokov, Harrison Barnes je dodal 19 točk, skupno pa je kar sedem košarkarjev doseglo dvomestne številke. Pri Dallasu sta Marshall in Cooper Flagg prispevala po 32 točk, Max Christie jih je dodal 20. Za Dallas je bil to že šesti zaporedni poraz, se pa v taboru Mavsov nadejajo prihoda Khrisa Middletona, AJ Johnsona, Malakija Branhama in Marvina Bagleyja.

Se je pa zmage veselil novi klub Davisa, Washington Wizards, ki je s 126:117 zmagal na gostovanju pri Detroit Pistons, ki so izgubili 13. v sezoni, a ostajajo na vrhu vzhoda. Za Wizardse, ki so imeli le deseterico igralcev, je Will Riley dosegel 20 točk, za Detroit pa je Cade Cunningham v statistiko vpisal 30 točk, osem skokov in osem asistenc.

Liga NBA, 5. februar:

