QAP Postojna do prvega državnega naslova v balinarski ligi

Člani QAP Postojne so prvič postali državni prvaki v balinanju, potem ko so v soboto in nedeljo na obeh tekmah premagali Skalo Sežano.

"Ponosen sem na celotno ekipo, ki je zaslužna, da se v Postojni končno veselimo lovorike. Skozi celotno sezono smo kazali prepričljive nastope in zasluženo osvojili naslov državnih prvakov. Čaka nas že evropska sezona, v kateri želimo ponoviti lansko uvrstitev v polfinale," je v izjavi za Balinarsko zvezo Slovenije pojasnil kapetan prvakov Dejan Koren.

QAP Postojna si je z naslovom prvaka zagotovila mesto v četrtfinalu evropskega pokala, medtem ko bodo Sežanci kot podprvaki nastopili v osmini finala elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

Člani moške super lige so z rednim delom sezone zaključili v začetku marca. Elitno druščino zapušča Velenje Premogovnik, najboljše štiri ekipe pa so se uvrstile v končnico.

Kot prvi so si finalno vstopnico zagotovili balinarji QAP Postojne, ki so na prvi tekmi pred domačimi navijači tesno ugnali škofjeloško Trato, bistveno bolj prepričljivi pa so bili na povratni tekmi, ko so si že po polovici dvoboja priigrali neulovljivo prednost za drugi zaporedni finale.

Bolj izenačen je bil dvoboj med Termoplasti Plama Ilirsko Bistrico in Skalo Sežana, v katerem je o potniku v finale odločala šele tretja tekma. V prvih dveh dvobojih sta moštvi izkoristili prednost domačega igrišča, na odločilni tekmi pa so branilci naslova izkoristili svojo prednost v tekaških disciplinah in si priigrali tesno zmago.

Po zaslugi prvega mesta v rednem delu sezone v finalni seriji so v prednosti domačega igrišča uživali Postojnčani, ki pa so do naslova prišli že po dveh dvobojih.

V prvem so v domači Zeleni dvorani ugnali Skalo s 14:6, na drugi tekmi v Sežani pa je po izenačenju v rednem delu tekme 13:13 o zmagovalcu odločal šele podaljšek, v katerem so bili bolj zbrani gostje in se prvič v zgodovini veselili naslova državnih prvakov.