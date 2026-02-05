Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Četrtek,
5. 2. 2026,
6.30

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Predzadnji dan prestopnega roka v NBA

Anthony Davis zapušča Dallas, Kristaps Porzingis prihaja v Golden State

Luka Dončić Daniel Gafford | Luka Dončić in Daniel Gafford sta odlično sodelovala pri Dallasu. Bi si lahko delila slačilnico tudi v Los Angelesu? | Foto Reuters

Luka Dončić in Daniel Gafford sta odlično sodelovala pri Dallasu. Bi si lahko delila slačilnico tudi v Los Angelesu?

Foto: Reuters

V ligi NBA bo košarkarska tržnica odprta le do petega februarja. Klubi imajo tako vedno manj priložnosti za sklepanje poslov. V četrtkovi noči smo dočakali dve udarni selitvi. Anthony Davis zapušča Dallas in se seli v Washington, kluba pa sta sklenila posel, v katerega je vključeno kar osem igralcev. Golden State Warriors pa so se dogovorili z Atlanto Hawks za prestop Kristapsa Porzingisa. Zanj so zamenjali Jonathana Kumingo in Buddyja Hielda. To očitno pomeni, da so obupali nad tem, da v svoje vrste pripeljejo Giannisa Antetokounmpa in da v ekipi ostaja Draymond Green.

Vročica zaključka prestopnega roka je tudi letos poskrbela za nekaj vrhuncev. Veliko se je dogajalo že v noči na sredo, ko ni manjkalo zvezdniških selitev. Preselili so se James Harden (iz Clippersov k Clevelandu), Darius Garland (iz Clevelanda k Clippersom), Jaren Jackson Jr. (iz Memphisa v Utah), Jaden Ivey (iz Detroita v Chicago), Nikola Vučević (iz Chicaga k Bostonu) in drugi. 

Davis zapušča Teksas

Da bo pestro tudi v noči na četrtek, je poskrbela bombastična novica, ki jo je podobno kot pred letom dni, takrat sta za šokantno menjavo poskrbela Luka Dončić in Anthony Davis, prvi napovedal Shams Charania, odlično obveščeni novinar ESPN.

Anthony Davis Dallas zapušča že leto dni po šokantni menjavi z Luko Dončićem. | Foto: Reuters Anthony Davis Dallas zapušča že leto dni po šokantni menjavi z Luko Dončićem. Foto: Reuters

V ligi NBA močno odmeva odločitev Dallasa, da so se le leto dni po šokantni menjavi z Luko Dončićem že poslovili od Anthonyja Davisa. Ko je bil na parketu, je nizal kakovostne predstave, a tega ni mogel početi pogosto, saj ga je pestilo ogromno zdravstvenih težav. Tudi zdaj je poškodovan, zaradi poškodbe roke bo odsoten vsaj še nekaj tednov.

Ko se bo vrnil na parket, pa ne bo več nosil dresa Mavericksov, ampak bo zaigral za Washington. Ena najslabših ekip v ligi NBA je po poročanju Shamsa Charanie sklenila dogovor z Dallasom. V glavno mesto ZDA se iz Teksasa poleg izkušenega ameriškega centra selijo še Jaden Hardy, D'Angelo Russell in Dante Exum, v obratno smer pa prihajajo Khris Middleton, A. J. Johnson, Malaki Branham in Marvin Bagley III.

Anthony Davis zapušča Teksas zgolj po enem letu, Luka Dončić (Lakers) pa si je v tem obdobju utrdil položaj na vrhu najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu. | Foto: Guliverimage Anthony Davis zapušča Teksas zgolj po enem letu, Luka Dončić (Lakers) pa si je v tem obdobju utrdil položaj na vrhu najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu. Foto: Guliverimage

Mavsi bodo deležni še dveh izborov v prvem krogu nabora ter treh v drugem. Wizardsi so tako napovedali novo obdobje, pred kratkim so v svoje vrste pripeljali tudi zvezdniškega branilca Traeja Younga. Skupaj z Davisom bi tako lahko kopico mlajših in obetavnih soigralcev (Alex Sarr, Tre Johnson, Kyshawn George in Bilal Coulibaly) popeljala do boljših rezultatov in Wizardse pripeljala bližje mestom, ki vodijo v končnico lige NBA.

Dogovor sta sklenila tudi Chicago in Charlotte. Bike zapuščata Coby White in Mike Conley Jr., sršene pa Collin Sexton in Ousmane Dieng. Chicago je prejel še tri izbore v drugem krogu nabora.

Bo Antetokounmpo le zamenjal okolje?

Giannis Antetokounmpo je najbolj zveneče ime na seznamu zvezdnikov, ki bi lahko do konca prestopnega roka zamenjali klubsko okolje. | Foto: Reuters Giannis Antetokounmpo je najbolj zveneče ime na seznamu zvezdnikov, ki bi lahko do konca prestopnega roka zamenjali klubsko okolje. Foto: Reuters Ali je Daniel Gafford, ki se ga je nekoč povezovalo celo s slovensko košarkarsko reprezentanco, že odigral zadnjo tekmo za Dallas? O tem se sprašuje marsikdo. Ker so se pojavile govorice, da bi se lahko za fizično zelo močnega ameriškega centra, s katerim se je imenitno razumel Luka Dončić, zanimali tudi LA Lakers, bo v teh dneh v ligi NBA še kako zanimivo.

V središču pozornosti ostaja Giannis Antetokounmpo. Za grškega superzvezdnika, ki ni zadovoljen pri Milwaukeeju, naj bi se zanimalo kar nekaj snubcev. Med njimi je izstopal Golden State. Po poročanju ESPN pa h Golden State Warriors iz Atlanta Hawks prihaja Kristaps Porzingis, v nasprotno smer pa se selita Jonathan Kuming in Buddy Hield.

V igri za Antetokounmpa se omenjajo še Boston, Toronto, Atlanta, Indiana in Charlotte. Na vroči tržnici bi se lahko zvrstilo še nekaj zelo znanih in uglednih imen. Med drugimi se omenjajo tudi Ja Morant (Memphis), Domantas Sabonis (Sacramento) in Michael Porter Jr. (Brooklyn).

Nov klub je dobil veteran Chris Paul, ki je bil pri Los Angeles Clippers že nekaj časa na stranskem tiru. Zamenjali so ga v Toronto Raptorse, a je malo verjetno, da bo tam tudi ostal. Govori se, da ostaja na tržnici.
