Luka Dončić se je vrnil na parket, a je na njem preživel pet minut. Ravno toliko, da so ga navijači lahko znova videli, s tem pa je lahko do neke mere preveril, ali je zadnja poškodba že sanirana. Luka je tudi odgovoril na vprašanje, ali ga bomo videli že na prihodnji tekmi v ligi NBA.

Luka Dončić je igral le pet minut. Foto: Guliverimage Luka Dončić, zvezdnik Los Angeles Lakers, je na tekmi All-Star predvsem pazil na svoje zdravje in dejal, da je bil tokrat rezultat povsem nepomemben. Na tekmi vseh zvezd lige NBA, ko je zaigral za ekipo Team World, je na parketu preživel le pet minut. Dosegel je dve točki in dodal dve asistenci. V drugi tekmi novega formata sploh ni zaigral, kar smo lahko pričakovali.

Želel si je biti del tega

Ljubljančan je že pred tekmo namignil, da bodo igralne minute precej omejene. Spomnimo, da se Luka sooča s poškodbo zadnje stegenske mišice, ki jo je staknil 5. februarja na tekmi proti Philadelphia 76ers. Izpustil je štiri zaporedne tekme. In kako se je po daljšem času počutil na igrišču?

"Bilo je v redu. Seveda sem želel igrati, navijači so glasovali zame, zato sem želel biti vsaj malo del tega. Ampak je v redu," je novinarjem povedal slovenski košarkar, ki je med drugim poudaril, da je imela njegova ekipa kar nekaj težav s poškodbami in da se bodo prihodnje leto bolje odrezali.

Luka Dončić je zadnje tekme spremljal s klopi. Foto: Reuters

Bo že igral na naslednji tekmi?

Seveda se 26-letnik ni mogel izogniti vprašanju, ali bo že lahko igral na naslednji tekmi LA Lakers, ki jo bodo igrali 21. februarja. Takrat bodo v domači dvorani gostili LA Clippers. Njegov odgovor pa je bil zelo kratek in nekoliko skrivnosten: "Bomo videli." Kot kaže, je pri našem košarkarju na prvem mestu zdravje, šele nato bo lahko pomagal svoji ekipi.

Los Angeles Lakers imajo trenutno na svojem računu 33 zmag in 21 porazov ter so trenutno na petem mestu zahodne konference. Razlike so zelo majhne, zato bo zaključek rednega dela še zelo napet. Predvsem pa morajo biti v ekipi zdravi. Dončić je v letošnji sezoni igral na 42 tekmah in je v povprečju dosegel 32,8 točke na tekmo, 7,8 skokov in 8,6 asistenc.

Preberite še: