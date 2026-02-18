Vladimir Putin bo dobil supermoč, da Rusijo zavije v temo

Ruski predsednik Vladimir Putin bo v skladu z novim zakonom, ki ga je potrdil ruski parlament, lahko sam odločal, kdaj bo ruska varnostna služba FSB od telekomunikacijskih operaterjev in drugih institucij v državi lahko zahtevala blokado vseh komunikacij ter ruske državljane in državljanke zavila v informacijsko temo. Sprejetje zakona se dogaja v času, ko Rusija svojim državljanom vse bolj omejuje dostop do svetovnega spleta .

Ruska državna duma je nov zakon "o komunikacijah" s 393 glasovi za in le 13 glasovi proti izglasovala v torek (vir), potrditi pa ga mora še Svet federacije, zgornji dom Zvezne skupščine Rusije, in podpisati ruski predsednik Vladimir Putin.

Ta bo v skladu z novim zakonom pridobil izključno avtoriteto o odločanju, kdaj bo ruska varnostna služba FSB, naslednica sovjetske KGB, od telekomunikacijskih operaterjev in drugih podjetij ali institucij v Rusiji lahko zahtevala, da blokirajo vse komunikacijske kanale in poti.

Prva različica zakona je takšno avtoriteto podeljevala tako ruskemu predsedniku kot vladi, zadnji amandma zakona pa jo je predal izključno v roke predsednika Putina.

Nov zakon o blokadah komunikacij, pri katerih bo imel glavno besedo ruski predsednik Vladimir Putin, je ruska državna duma potrdila v času, ko se v Rusiji vse bolj krči dostop do svetovnega spleta. Foto: Shutterstock

Operaterji ne bodo imeli izbire – ko bo prišla zahteva FSB, ki jo bo odobril Putin, bodo morali ubogati

Iz zadnje različice zakona so po navedbah ruskega neodvisnega medija The Moscow Times ob omembah ruske vlade kot dejavnika pri odločanju o blokadah komunikacij izginile tudi omembe varnostnih groženj, ki so bile sprva navedene kot podlaga (vir) za predlaganje oziroma sprejetje takšnega zakona.

Zakon "o komunikacijah" z zadnjim amandmajem sicer močno razširja pooblastila varnostne službe FSB, saj ta v skladu z zakonom operaterjev komunikacijskih kanalov – mednje ne spadajo le ponudniki interneta, temveč še televizije in telefonije, pa tudi radijske postaje in celo pošta – za blokado ne bo le prosila, temveč jo bo od njih zahtevala, ti pa tako rekoč ne bodo imeli izbire.

V Rusiji pada digitalna železna zavesa

Nov zakon o blokadah komunikacij, pri katerih bo imel glavno besedo ruski predsednik Vladimir Putin, je ruska državna duma sicer potrdila v času, ko Rusija že izvaja obsežno kampanjo blokiranja dostopa do mobilnega interneta – v letu 2025 so bili na tem področju prepričljivo prvi na svetu (vir).

Rusija bo s 1. aprilom povsem blokirala komunikacijsko aplikacijo Telegram, trdi ruski spletni medij Baza, ki se sklicuje na vire v več različnih ruskih vladnih institucijah. Telegram, katerega delovanje ruski telekomunikacijski in medijski regulator Roskomnadzor od prejšnjega tedna že omejuje, bo čez nekaj več kot mesec dni tako postal v celoti nedostopen vsem uporabnikom v Rusiji, ki jih je skoraj sto milijonov. Foto: Shutterstock

Mobilni internet zaradi groženj, ki jih predstavljajo ukrajinski droni – to je uradna razlaga – v povprečju vsak dan začasno izklopijo v 63 ruskih regijah, pri čemer pa je nenavadno, da se to dogaja tudi v regijah, ki jih zaradi oddaljenosti od Ukrajine še nikoli niso napadli ukrajinski droni.

V Rusiji v zadnjih dneh odmeva tudi ukrepanje ruskega regulatorja telekomunikacij in medijev Roskomnadzor, da omeji delovanje v Rusiji izredno priljubljenih komunikacijskih aplikacij Telegram in WhatsApp. Kot so v torek poročali ruski mediji, naj bi s 1. aprilom celo povsem blokirali Telegram, WhatsApp pa je že bil tarča poskusa blokade.