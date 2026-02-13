Rusi ne morejo verjeti odločitvi Moskve: "Brez tega smo v Ukrajini pečeni"

V Rusiji še vedno močno odmeva odločitev medijskega regulatorja Roskomnadzor, da začne omejevati delovanje Telegrama, komunikacijske aplikacije, ki jo v Rusiji uporablja ogromno ljudi. Potezo ruskih oblasti še posebej težko razumejo ruski vojaki na fronti v Ukrajini, za katere je bil Telegram ključno orodje za hitro obveščanje o dogajanju na bojišču.

Ozadje: ruski regulator telekomunikacij in medijev Roskomnadzor je ta teden začel omejevati funkcionalnosti pogovorne aplikacije Telegram, ker ta naj ne bi spoštovala ruske zakonodaje. Telegram ima v Rusiji po zadnjih podatkih več kot 93 milijonov uporabnikov, kar predstavlja približno 60 odstotkov vseh prebivalcev države.

Telegram v Rusiji ni zgolj aplikacija za pogovore med uporabniki, temveč mnogo več kot to. Gre tudi za medijsko platformo, saj imajo na Telegramu kanale tako rekoč vsi ruski mediji – mnogi imajo več milijonov sledilcev –, način za neposredno in ažurno komunikacijo ruskih vladnih in drugih institucij z državljani in državljankami Rusije, in, to je v zadnjem obdobju zelo pomembno, taktično in operativno orodje ruske vojske na fronti v Ukrajini.

Ključna vojaška oprema

Ruski vojaki na bojišču v Ukrajini aplikacijo Telegram množično uporabljajo za načrtovanje operacij, obrambo pred ukrajinskimi protinapadi, obveščanje o prihajajočih dronih, komunikacijo z zunanjim svetom, predvsem ruskimi državljani, in tudi zbiranje sredstev za nakupe nove opreme, je poročal ruski neodvisni medij Meduza, ki ima sedež v Latviji.

Ruska vojaka na fronti v Ukrajini. Na zaslonu prenosnega računalnika je razviden zamegljen uporabniški vmesnik aplikacije Telegram. Foto: VK.com / Vir neznan

Na aplikacijo Telegram so se ruski vojaki v Ukrajini zanašali predvsem zato, ker naj bi bila hitrejša, učinkovitejša, bolj interaktivna in predvsem preprostejša od konvencionalnih metod komuniciranja, ki jih zagotavlja ruska vojska.

Med vojaki in njihovimi podporniki je zavrelo: "Streljamo se v koleno"

A to se je spremenilo ta teden. Več ruskih vojaških blogerjev, tako imenovanih milblogerjev, že poroča, da se je dotok posnetkov, ki jim jih prek Telegrama redno pošiljajo ruski vojaki na fronti v Ukrajini, začel zaustavljati, obenem pa naj bi mnogi, sicer anonimno, tarnali, da so brez polno funkcionalnega Telegrama v velikih težavah.

"Samo dan po tem, ko so ruske oblasti začele upočasnjevati Telegram, sem dobil pet videoposnetkov anonimnih pripadnikov ruske vojske, ki so se pritoževali, da so brez Telegrama pečeni," je zapisal priljubljeni ruski vojaški bloger, znan po vzdevku Fighterbomber.

Odločitev Moskve za začetek omejevanja aplikacije Telegram v Rusiji vojake na fronti v Ukrajini posebej boli zato, ker jim je bila v začetku meseca onemogočena tudi uporaba satelitskega interneta Starlink (na fotografiji Starlinkov terminal). Ruski vojaki so ponekod na bojišču ostali v tako rekoč popolni internetni temi. Foto: Reuters

Po družbenih omrežjih so se medtem začeli širiti videoposnetki ruskih vojakov, ki neposredno nagovarjajo Roskomnadzor, naj vendarle razmislijo o tem, kaj omejevanje delovanja Telegrama pomeni za položaj na fronti, in jih prosijo, naj aplikacijo pustijo pri miru, je poročal Kyiv Independent.

Eden od ruskih vojakov je v torek zaradi Telegrama med vrsticami celo zagrozil Roskomnadzoru in posledično tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, saj jih je opozoril, da "kdor seje veter, žanje vihar".

Odzvali so se tudi v zloglasni ruski paravojaški enoti Rusič, znani po svoji brutalnosti, in odločitev Moskve, da omeji funkcionalnost Telegrama, označili za strel v koleno. Kremelj so cinično pozvali tudi, naj preprosto prepovejo vse, kar še lahko, in posvarili, da se jim zaradi takšnih potez lahko zgodi upor ljudstva.

Negotovost zaradi blokiranja določenih vidikov delovanja Telegrama v Rusiji je izrazil tudi guverner ruske oblasti Belgorod, ki meji na Ukrajino, in izrazil skrb, da bi okrnjenost Telegrama lahko vodila do nezadostne obveščenosti prebivalcev ruske obmejne regije, ki je občasno tarča ukrajinskih dronov.