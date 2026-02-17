Rusija se je odločila: 1. aprila bo vsega konec

Rusija bo s 1. aprilom povsem blokirala komunikacijsko aplikacijo Telegram, trdi ruski spletni medij Baza, ki se sklicuje na vire v več različnih ruskih vladnih institucijah. Telegram, katerega delovanje ruski telekomunikacijski in medijski regulator Roskomnadzor od prejšnjega tedna že omejuje, bo čez nekaj več kot mesec dni tako postal v celoti nedostopen vsem uporabnikom v Rusiji, ki jih je skoraj sto milijonov.

Popolna blokada Telegrama v Rusiji bo primerljiva s podobnima ukrepoma zoper družbeni omrežji Facebook in Instagram, do katerih v Rusiji prek fiksne ali mobilne internetne povezave ni mogoče dostopati drugače kot z uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN), ki uporabnika virtualno preseli v drugo državo, na Telegramu navaja Baza (vir).

Roskomnadzor medtem na dodatna medijska vprašanja, kaj se bo v bližnji prihodnosti v Rusiji zgodilo s Telegramom, za katerega je ruski medijski regulator že pred časom napovedal, da bo še naprej tarča omejevanja, ne odgovarja z dodatnimi pojasnili.

Telegram omejujejo že nekaj časa

Uporabniki Telegrama v Rusiji – vseh je nekaj manj kot sto milijonov – se z omejitvami delovanja Telegrama sicer soočajo že od oktobra lani, ko je Roskomnadzor prvič uradno potrdil izvajanje ukrepov. Takrat je šlo zvečine za omejitve glasovnih klicev.

Omejevanje oziroma blokiranje Telegrama je del ruskega načrta za tako imenovano suverenizacijo interneta s prenehanjem zanašanja na tuje digitalne platforme. Foto: Shutterstock

Resnejše delne blokade funkcionalnosti Telegrama v Rusiji so se medtem začele dogajati prejšnji teden, ko so se mnogi uporabniki začeli pritoževati, da ne morejo več pošiljati in prejemati fotografij in videoposnetkov, aplikacija pa je tudi začela delovati počasneje.

V Moskvi Telegramu očitajo, da ne spoštuje ruske zakonodaje glede hrambe podatkov in omogočanja dostopa do podatkov, tudi šifriranih, ruskim državnim organom v primeru, da bi ti to zahtevali.

V Moskvi si prizadevajo, da bi Rusi manj komunicirali prek aplikacij, ki jih ruske oblasti ne morejo nadzorovati. Ena od njih je Telegram. Foto: Shutterstock

Rusija hoče, da milijoni uporabnikov preidejo na državno aplikacijo

Blokiranje Telegrama je sicer najverjetneje tudi pomembna komponenta t. i. suverenizacije (in s tem centralizacije) ruskega interneta, saj ruska vlada državljane in državljanke Rusije aktivno poziva, naj Telegram nadomestijo z rusko "domačo" aplikacijo Max.

Ta deluje podobno kot Telegram in omogoča tudi vzpostavljanje stika z ruskimi vladnimi institucijami, a s to razliko, da komunikacije med uporabniki, ki se pretakajo prek Maxa, niso šifrirane na t. i. način end-to-end, kar pomeni, da lahko njihovo vsebino razbereta le uporabnik in prejemnik, ne pa tudi upravljavec strežnikov.

Ruski vojaki na bojišču v Ukrajini aplikacijo Telegram množično uporabljajo za načrtovanje operacij, obrambo pred ukrajinskimi protinapadi, obveščanje o prihajajočih dronih, komunikacijo z zunanjim svetom, predvsem ruskimi državljani, in tudi zbiranje sredstev za nakupe nove opreme. Foto: VK.com / Vir neznan

Začetek omejevanja Telegrama je v Rusiji prejšnji teden dvignil ogromno prahu, najbolj ogorčeni pa so ruski vojaki na fronti v Ukrajini, za katere je Telegram kritično pomembna metoda hitrega komuniciranja, in njihovi najbolj goreči podporniki v Rusiji.