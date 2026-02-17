Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Torek,
17. 2. 2026,
21.30

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,99

Natisni članek

Natisni članek
blokada Vojna v Ukrajini Rusija Telegram

Torek, 17. 2. 2026, 21.30

41 minut

Rusija se je odločila: 1. aprila bo vsega konec

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,99
Telegram Rusija | Telegram v Rusiji ni zgolj aplikacija za pogovore med uporabniki, temveč mnogo več kot to. Gre tudi za medijsko platformo, saj imajo na Telegramu kanale tako rekoč vsi ruski mediji – mnogi imajo več milijonov sledilcev –, način za neposredno in ažurno komunikacijo ruskih vladnih in drugih institucij z državljani in državljankami Rusije in, to je v zadnjem obdobju zelo pomembno, taktično in operativno orodje ruske vojske na fronti v Ukrajini. | Foto Shutterstock

Telegram v Rusiji ni zgolj aplikacija za pogovore med uporabniki, temveč mnogo več kot to. Gre tudi za medijsko platformo, saj imajo na Telegramu kanale tako rekoč vsi ruski mediji – mnogi imajo več milijonov sledilcev –, način za neposredno in ažurno komunikacijo ruskih vladnih in drugih institucij z državljani in državljankami Rusije in, to je v zadnjem obdobju zelo pomembno, taktično in operativno orodje ruske vojske na fronti v Ukrajini.

Foto: Shutterstock

Rusija bo s 1. aprilom povsem blokirala komunikacijsko aplikacijo Telegram, trdi ruski spletni medij Baza, ki se sklicuje na vire v več različnih ruskih vladnih institucijah. Telegram, katerega delovanje ruski telekomunikacijski in medijski regulator Roskomnadzor od prejšnjega tedna že omejuje, bo čez nekaj več kot mesec dni tako postal v celoti nedostopen vsem uporabnikom v Rusiji, ki jih je skoraj sto milijonov.

Popolna blokada Telegrama v Rusiji bo primerljiva s podobnima ukrepoma zoper družbeni omrežji Facebook in Instagram, do katerih v Rusiji prek fiksne ali mobilne internetne povezave ni mogoče dostopati drugače kot z uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN), ki uporabnika virtualno preseli v drugo državo, na Telegramu navaja Baza (vir).

Vladimir Putin
Novice Ukrajinci razkrivajo: Putin iz Evrope dobiva dragoceno tekočino, ki poganja ruski vojni stroj

Roskomnadzor medtem na dodatna medijska vprašanja, kaj se bo v bližnji prihodnosti v Rusiji zgodilo s Telegramom, za katerega je ruski medijski regulator že pred časom napovedal, da bo še naprej tarča omejevanja, ne odgovarja z dodatnimi pojasnili.

Telegram omejujejo že nekaj časa

Uporabniki Telegrama v Rusiji – vseh je nekaj manj kot sto milijonov – se z omejitvami delovanja Telegrama sicer soočajo že od oktobra lani, ko je Roskomnadzor prvič uradno potrdil izvajanje ukrepov. Takrat je šlo zvečine za omejitve glasovnih klicev.

Omejevanje oziroma blokiranje Telegrama je del ruskega načrta za tako imenovano suverenizacijo interneta s prenehanjem zanašanja na tuje digitalne platforme. | Foto: Shutterstock Omejevanje oziroma blokiranje Telegrama je del ruskega načrta za tako imenovano suverenizacijo interneta s prenehanjem zanašanja na tuje digitalne platforme. Foto: Shutterstock

Resnejše delne blokade funkcionalnosti Telegrama v Rusiji so se medtem začele dogajati prejšnji teden, ko so se mnogi uporabniki začeli pritoževati, da ne morejo več pošiljati in prejemati fotografij in videoposnetkov, aplikacija pa je tudi začela delovati počasneje.

V Moskvi Telegramu očitajo, da ne spoštuje ruske zakonodaje glede hrambe podatkov in omogočanja dostopa do podatkov, tudi šifriranih, ruskim državnim organom v primeru, da bi ti to zahtevali.

V Moskvi si prizadevajo, da bi Rusi manj komunicirali prek aplikacij, ki jih ruske oblasti ne morejo nadzorovati. Ena od njih je Telegram. | Foto: Shutterstock V Moskvi si prizadevajo, da bi Rusi manj komunicirali prek aplikacij, ki jih ruske oblasti ne morejo nadzorovati. Ena od njih je Telegram. Foto: Shutterstock

Rusija hoče, da milijoni uporabnikov preidejo na državno aplikacijo

Blokiranje Telegrama je sicer najverjetneje tudi pomembna komponenta t. i. suverenizacije (in s tem centralizacije) ruskega interneta, saj ruska vlada državljane in državljanke Rusije aktivno poziva, naj Telegram nadomestijo z rusko "domačo" aplikacijo Max.

Ta deluje podobno kot Telegram in omogoča tudi vzpostavljanje stika z ruskimi vladnimi institucijami, a s to razliko, da komunikacije med uporabniki, ki se pretakajo prek Maxa, niso šifrirane na t. i. način end-to-end, kar pomeni, da lahko njihovo vsebino razbereta le uporabnik in prejemnik, ne pa tudi upravljavec strežnikov. 

Ruski vojaki na bojišču v Ukrajini aplikacijo Telegram množično uporabljajo za načrtovanje operacij, obrambo pred ukrajinskimi protinapadi, obveščanje o prihajajočih dronih, komunikacijo z zunanjim svetom, predvsem ruskimi državljani, in tudi zbiranje sredstev za nakupe nove opreme. | Foto: VK.com / Vir neznan Ruski vojaki na bojišču v Ukrajini aplikacijo Telegram množično uporabljajo za načrtovanje operacij, obrambo pred ukrajinskimi protinapadi, obveščanje o prihajajočih dronih, komunikacijo z zunanjim svetom, predvsem ruskimi državljani, in tudi zbiranje sredstev za nakupe nove opreme. Foto: VK.com / Vir neznan

Začetek omejevanja Telegrama je v Rusiji prejšnji teden dvignil ogromno prahu, najbolj ogorčeni pa so ruski vojaki na fronti v Ukrajini, za katere je Telegram kritično pomembna metoda hitrega komuniciranja, in njihovi najbolj goreči podporniki v Rusiji.

blokada Vojna v Ukrajini Rusija Telegram
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.