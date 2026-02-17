Ukrajinci razkrivajo: Putin iz Evrope dobiva dragoceno tekočino, ki poganja ruski vojni stroj

Evropska podjetja še naprej dobavljajo kemikalije Rusiji, ki bi jih ta lahko uporabila za proizvodnjo orožja in streliva. Poudarek je na glicerinu – snovi, ki se uporablja za proizvodnjo nitroglicerina. Ta se nato uporablja za eksplozive in pogonska goriva.

Čeprav je Evropska unija od začetka vojne v Ukrajini zaostrila sankcije proti Rusiji, glicerin ostaja večinoma nereguliran. To ruskim podjetjem omogoča, da snov pridobijo prek evropskih dobavnih verig in jo uporabljajo v vojaške namene.

Mreža evropskih posrednikov

Po poročanju časopisa Kyiv Independent ruska podjetja uporabljajo mrežo evropskih posrednikov in logističnih podjetij za uvoz kemikalij, kot so glicerin, dodatki za motorna olja in maziva.

Še posebej pomembna je vloga skupine Delfin, ruskega petrokemičnega podjetja. Podjetje je vzpostavilo obsežno mrežo hčerinskih družb v Evropi in uvaža velike količine glicerina. Ta se nadalje predeluje v Rusiji in se lahko uporablja za proizvodnjo streliva.

Nemško podjetje, ki dobavlja glicerin Rusiji

Eden od primerov izogibanja sankcijam je nemško podjetje BLW Handel. Po preiskavi deluje kot logistični partner skupine Delfin ter dobavlja glicerin in maziva Rusiji. Zanimivo je, da je bilo podjetje BLW Handel prej registrirano na naslovu nekdanjega ruskega obveščevalnega častnika v Berlinu.

Povpraševanje po glicerinu se je od začetka vojne v Ukrajini močno povečalo. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Glicerin je vsestranska snov, ki se uporablja tako v civilni kot vojaški industriji. V proizvodnji orožja se uporablja za proizvodnjo nitroglicerina, ki se nato uporablja v eksplozivih in pogonskih polnilih za strelivo.

Delfin in ruske obveščevalne agencije

Po poročanju ukrajinskega medija se je povpraševanje po glicerinu od začetka vojne v Ukrajini močno povečalo. Med letoma 2021 in 2023 se je uvoz skupine Delfin povečal za več kot 240 odstotkov. Čeprav je EU leta 2024 uvedla sankcije na rafinirane in destilirane oblike glicerina, se z naravnim glicerinom še vedno prosto trguje.

Skupina Delfin nima le gospodarskih vezi z Evropo, temveč tudi tesne stike z ruskimi varnostnimi agencijami. Po poročanju Kyiv Independenta je hčerinsko družbo podjetja prvotno ustanovila organizacija, ki so jo vodili nekdanji častniki KGB.

Dostave na frontne črte

Poleg tega obstajajo znaki, da je skupina Delfin organizirala dostave pomoči na frontne črte, vključno z brezpilotnimi letali in elektronsko opremo.

V proizvodnji orožja se glicerin uporablja za proizvodnjo nitroglicerina, ki se nato uporablja v eksplozivih in pogonskih polnilih za strelivo. Na fotografiji: ruski večcevni raketomet. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sum je padel tudi na druga podjetja v omrežju skupine Delfin. Tudi latvijsko podjetje Vega Stividors, ki deluje v prostem pristanišču Riga, naj bi Rusiji dobavljalo velike količine glicerina. Čeprav se uradno predstavlja kot proizvajalec avtomobilskih olj, obstajajo močni indici, da deluje kot posrednik za skupino Delfin.

Strožji nadzor nad malimi in srednjimi podjetji?

Preiskava kaže, da kljub številnim sankcijam obstaja veliko vrzeli. Mala in srednje velika podjetja v Evropi pogosto niso ustrezno nadzorovana. Po mnenju strokovnjakov bi strožji predpisi za kemikalije, kot je glicerin, lahko oslabili ruski vojni stroj, vendar do zdaj ni bilo doslednega izvajanja.

Kristofer Harrison, predsednik organizacije Decleptocracy, poudarja: "Brez maziv Rusija ne more upravljati mehanizirane vojske – brez maziv bi bila brez tankov, tovornjakov in topništva."

Kljub temu mnoga podjetja ostajajo nekaznovana. Skupine Delfin in njenih evropskih partnerjev do zdaj niso sankcionirale EU oziroma druge zahodne države, še piše Kyiv Independent.