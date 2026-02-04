Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

4. 2. 2026,
Sreda, 4. 2. 2026, 20.42

4 minute

Finski rezervisti ponižali ameriške vojake? To je znano.

A. Ž.

Finski vojaki | Finski vojaki veljajo za zelo izurjene za bojevanje v zimskih oziroma arktičnih razmerah. Na fotografiji: finski vojaki na skupnih vajah s švedsko vojsko marca 2024 na severu Finske. | Foto Guliverimage

Finski vojaki veljajo za zelo izurjene za bojevanje v zimskih oziroma arktičnih razmerah. Na fotografiji: finski vojaki na skupnih vajah s švedsko vojsko marca 2024 na severu Finske.

Foto: Guliverimage

Pred dnevi je zaokrožila novica, da naj bi med lansko Natovo arktično vajo na Norveškem finski rezervisti zelo prekašali ameriške vojake. In to tako zelo, da so jim ukazali, naj malo popustijo, da ne bodo demoralizirali ameriških vojakov. Zdaj finska vojska uradno zanika to novico.

Marca lani je na severu Norveške potekala Natova vojaška vaja, v kateri je sodelovalo več kot deset tisoč vojakov iz devetih držav. Namen vaje je bil seznaniti vojake z izzivi bojevanja v snegu in ledu. Vojaki v polni opremi so imeli na primer eno minuto, da so se rešili iz luknje v ledeni vodi.

Finski "vikend vojaki" ponižali ameriške poklicne vojake?

Pred dnevi pa je britanski medij The Times, ki se je skliceval na anonimni vir iz vojaških krogov, objavil novico, da so finski rezervisti, ki so na vajah igrali nasprotnike ameriških vojakov, tako dobro napadali ameriško enoto, da je to zanje postalo že ponižujoče. Zato naj bi poveljniki Fincem ukazali, naj upočasnijo napade na demoralizirane Američane.

Grenlandija Nuuk protest
Novice Trumpov naskok na Grenlandijo: Američan ima sporočilo tudi za Slovence

Novica o tem, kako so finski rezervisti ponižali poklicne ameriške vojake, je hitro zaokrožila po svetu zaradi napetosti med Američani in evropskimi državami zaradi grenlandske krize.

Finska brigada zanika poročanje The Timesa

Ker se je Donald Trump posmehoval danskim pasjim vpregam in dvomil o sposobnosti Evrope, da brani Grenlandijo, je novica, po kateri so finski rezervisti na vajah v arktičnih razmerah do tal potolkli ameriške poklicne vojake, spravila v dobro voljo številne nasprotnike ameriške politike.

Na vajah na severu Norveške so lani marca sodelovali vojaki iz devetih članic Nata. Na fotografiji: nizozemski vojaki na vaji vadijo izkrcanje na arktičnem območju. | Foto: Guliverimage Na vajah na severu Norveške so lani marca sodelovali vojaki iz devetih članic Nata. Na fotografiji: nizozemski vojaki na vaji vadijo izkrcanje na arktičnem območju. Foto: Guliverimage

Zdaj pa je finska vojska, potem ko je prejela novinarsko vprašanje ameriškega spletnega medija The War Zone, zanikala navedbe Timesa.

Kaj se je dogajalo na severu Norveške?

Finci oziroma predstavniki finske brigade, ki so sodelovali na lanskih vajah, trdijo, da na vajah sploh niso imeli vloge nasprotnikov ameriške vojske, temveč so se bojevali na isti strani.

Ameriški vojaki na Gotlandu
Novice Švedi so prepričani, da je ta otok Putinova vojaška Ahilova peta

Tudi kanadska vojaška dopisnica, ki je spremljala vajo, je izjavila, da ni opazila ničesar takega, o čemer piše The Times, poroča švicarski medij Watson.

Američani priznali: Bojevanje na Arktiki je zahtevno

Je pa ameriška vojska priznala, da je arktično območje še posebej zahtevno. Ekstremen mraz, zahtevno okolje in logistične ovire otežujejo celo preproste naloge, kot so komunikacija, gibanje in zdravstvena oskrba.

Norveški vojaki urijo ameriške vojake, kako se rešiti po padcu v ledeno hladno vodo:

Prav zato je bila vaja Joint Viking 25 tako pomembna, je navedla ameriška vojska: pod norveškim vodstvom so se udeleženci lahko naučili osnov preživetja in bojevanja na Arktiki, piše The War Zone.

Na vojaških vajah na severu Norveške so lani sodelovali norveški, finski, britanski, francoski, nemški, nizozemski, belgijski, kanadski in ameriški vojaki.

Pentagon je poslal marince in mornarje iz 2. divizije marincev in 2. logistične skupine marincev ter vojake iz 1. bataljona, 6. poljskega topniškega polka in 41. poljske topniške brigade.

Arktika Norveška ameriška vojska Nato finska vojska
