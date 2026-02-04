Finski rezervisti ponižali ameriške vojake? To je znano.

Pred dnevi je zaokrožila novica, da naj bi med lansko Natovo arktično vajo na Norveškem finski rezervisti zelo prekašali ameriške vojake. In to tako zelo, da so jim ukazali, naj malo popustijo, da ne bodo demoralizirali ameriških vojakov. Zdaj finska vojska uradno zanika to novico.

Marca lani je na severu Norveške potekala Natova vojaška vaja, v kateri je sodelovalo več kot deset tisoč vojakov iz devetih držav. Namen vaje je bil seznaniti vojake z izzivi bojevanja v snegu in ledu. Vojaki v polni opremi so imeli na primer eno minuto, da so se rešili iz luknje v ledeni vodi.

Finski "vikend vojaki" ponižali ameriške poklicne vojake?

Pred dnevi pa je britanski medij The Times, ki se je skliceval na anonimni vir iz vojaških krogov, objavil novico, da so finski rezervisti, ki so na vajah igrali nasprotnike ameriških vojakov, tako dobro napadali ameriško enoto, da je to zanje postalo že ponižujoče. Zato naj bi poveljniki Fincem ukazali, naj upočasnijo napade na demoralizirane Američane.

Novica o tem, kako so finski rezervisti ponižali poklicne ameriške vojake, je hitro zaokrožila po svetu zaradi napetosti med Američani in evropskimi državami zaradi grenlandske krize.

Finska brigada zanika poročanje The Timesa

Ker se je Donald Trump posmehoval danskim pasjim vpregam in dvomil o sposobnosti Evrope, da brani Grenlandijo, je novica, po kateri so finski rezervisti na vajah v arktičnih razmerah do tal potolkli ameriške poklicne vojake, spravila v dobro voljo številne nasprotnike ameriške politike.

Na vajah na severu Norveške so lani marca sodelovali vojaki iz devetih članic Nata. Na fotografiji: nizozemski vojaki na vaji vadijo izkrcanje na arktičnem območju. Foto: Guliverimage

Zdaj pa je finska vojska, potem ko je prejela novinarsko vprašanje ameriškega spletnega medija The War Zone, zanikala navedbe Timesa.

Kaj se je dogajalo na severu Norveške?

Finci oziroma predstavniki finske brigade, ki so sodelovali na lanskih vajah, trdijo, da na vajah sploh niso imeli vloge nasprotnikov ameriške vojske, temveč so se bojevali na isti strani.

Tudi kanadska vojaška dopisnica, ki je spremljala vajo, je izjavila, da ni opazila ničesar takega, o čemer piše The Times, poroča švicarski medij Watson.

Američani priznali: Bojevanje na Arktiki je zahtevno

Je pa ameriška vojska priznala, da je arktično območje še posebej zahtevno. Ekstremen mraz, zahtevno okolje in logistične ovire otežujejo celo preproste naloge, kot so komunikacija, gibanje in zdravstvena oskrba.

Norveški vojaki urijo ameriške vojake, kako se rešiti po padcu v ledeno hladno vodo:

March 2025, north of the Arctic Circle in Norway: during #NATO’s Joint Viking exercise watching Norwegians train young #US troops on how to handle Arctic warfare. This recruit had 1 minute to get out of the water wearing 20lbs bag pack. A different time.. pic.twitter.com/vBLMNH0073 — Elisabeth Gosselin-Malo (@elisabethmalom1) January 20, 2026

Prav zato je bila vaja Joint Viking 25 tako pomembna, je navedla ameriška vojska: pod norveškim vodstvom so se udeleženci lahko naučili osnov preživetja in bojevanja na Arktiki, piše The War Zone.